Perjalanan skuad Uruguay dari markas latihan mereka di Playa del Carmen menuju Miami jauh dari kata lancar seperti yang diharapkan Bielsa. Awalnya dijadwalkan berangkat dari Cancun menuju Fort Lauderdale pada Minggu sore, penerbangan pertama tim tersebut dibatalkan sepenuhnya akibat kesalahan administratif. Sebuah pesawat carteran kedua akhirnya berhasil disewa untuk mengangkut rombongan ke Florida Selatan, namun penerbangan itu pun mengalami penundaan, sehingga memaksa tim tiba untuk kegiatan media resmi beberapa jam lebih lambat dari jadwal.

Pejabat Asosiasi Sepak Bola Uruguay (AUF) dengan cepat menyalahkan panitia turnamen. Dalam pernyataan resmi yang dirilis selama penundaan pertama, AUF mencatat: "Karena masalah di luar kendali AUF, keberangkatan dari Meksiko tertunda. Tim sedang beristirahat di hotel. Waktu keberangkatan baru yang ditetapkan FIFA adalah pukul 16.15." Kekecewaan di dalam tim terlihat jelas, dengan akun media sosial tim nasional Uruguay bahkan membagikan ulang pesan tahun 2010 dari Diego Forlan yang mengeluh tentang masalah perjalanan serupa di Afrika Selatan, dengan menulis: "Luar biasa, sehari sebelum Piala Dunia dimulai, dan penerbangan charter tertunda 1 jam... Siapa yang harus disalahkan....???? Ayo Uruguay!!!"



