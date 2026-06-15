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Uruguay mengalami sejumlah penundaan penerbangan akibat masalah administrasi menjelang pertandingan pertama Piala Dunia 2026 melawan Arab Saudi
Kekacauan di landasan pacu akibat penerbangan dibatalkan
Perjalanan skuad Uruguay dari markas latihan mereka di Playa del Carmen menuju Miami jauh dari kata lancar seperti yang diharapkan Bielsa. Awalnya dijadwalkan berangkat dari Cancun menuju Fort Lauderdale pada Minggu sore, penerbangan pertama tim tersebut dibatalkan sepenuhnya akibat kesalahan administratif. Sebuah pesawat carteran kedua akhirnya berhasil disewa untuk mengangkut rombongan ke Florida Selatan, namun penerbangan itu pun mengalami penundaan, sehingga memaksa tim tiba untuk kegiatan media resmi beberapa jam lebih lambat dari jadwal.
Pejabat Asosiasi Sepak Bola Uruguay (AUF) dengan cepat menyalahkan panitia turnamen. Dalam pernyataan resmi yang dirilis selama penundaan pertama, AUF mencatat: "Karena masalah di luar kendali AUF, keberangkatan dari Meksiko tertunda. Tim sedang beristirahat di hotel. Waktu keberangkatan baru yang ditetapkan FIFA adalah pukul 16.15." Kekecewaan di dalam tim terlihat jelas, dengan akun media sosial tim nasional Uruguay bahkan membagikan ulang pesan tahun 2010 dari Diego Forlan yang mengeluh tentang masalah perjalanan serupa di Afrika Selatan, dengan menulis: "Luar biasa, sehari sebelum Piala Dunia dimulai, dan penerbangan charter tertunda 1 jam... Siapa yang harus disalahkan....???? Ayo Uruguay!!!"
- AFP
Bielsa dan Gimenez memiliki pandangan yang berbeda
Sementara pihak administrasi federasi tampak sangat kesal, Bielsa tetap bersikap tenang seperti biasa saat akhirnya menghadapi awak media di Miami Stadium. Pelatih berusia 70 tahun itu, yang memimpin tim dari negara ketiga yang berbeda di putaran final Piala Dunia, menolak menggunakan masalah perjalanan yang merepotkan itu sebagai alasan. "Penerbangan itu tidak menimbulkan masalah," tegas Bielsa.
Namun, kapten Jose Maria Gimenez jauh lebih terbuka mengenai dampak gangguan tersebut terhadap para pemain. Bek Atletico Madrid itu mengakui bahwa situasi tersebut jauh dari ideal bagi tim yang sedang berusaha menemukan ritme permainan mereka. "Kami mengalami beberapa kendala," kata Gimenez. "Itu sulit, tapi kami memanfaatkannya dengan beristirahat di hotel. Dan kami baru tiba di sini lebih lambat."
Masalah perjalanan terkait Piala Dunia yang semakin meluas mulai muncul
Masalah perjalanan yang dihadapi Uruguay tampaknya menjadi bagian dari tren yang lebih luas terkait tantangan logistik pada Piala Dunia pertama yang diselenggarakan di tiga negara berbeda. Tim-tim lain bahkan harus menghadapi pembatasan yang lebih ketat, terutama Iran, yang terpaksa mengikuti aturan ketat terkait masuk dan keluar pada hari yang sama untuk pertandingan mereka yang digelar di wilayah Amerika. Ketegangan geopolitik ini memaksa Tim Melli untuk bermarkas di Meksiko, dan hanya menyeberangi perbatasan pada hari pertandingan.
Selain itu, gelandang Ghana Thomas Partey ditolak visanya oleh pemerintah Kanada karena penangkapannya atas tuduhan pemerkosaan di Inggris. Insiden-insiden ini menyoroti semakin rumitnya pengelolaan turnamen yang diikuti 48 tim dan tersebar di wilayah luas Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada, di mana dokumen imigrasi dan penerbangan dapat menentukan nasib tim-tim nasional.
- Getty Images Sport
Pembangunan militer Arab Saudi yang penuh gejolak
Lawan Uruguay, Arab Saudi, juga tak luput dari drama menjelang turnamen, meski masalah mereka lebih terfokus pada bangku cadangan. Pelatih George Donis ditunjuk mendadak untuk mengisi posisi tersebut beberapa bulan lalu menyusul hengkangnya Herve Renard yang mengejutkan. Donis, yang telah bertahun-tahun melatih di Liga Pro Arab Saudi, mengakui bahwa waktu persiapannya sangat terbatas menjelang laga Grup G ini.
"Saya merasa grup kami adalah salah satu yang tersulit di Piala Dunia," kata Donis dalam konferensi pers prapertandingan. "Saya telah melatih tim ini sebanyak 12 sesi secara total. Waktunya tidak cukup, dan semuanya terjadi begitu cepat. Ada kerugian di sini. Belum lama kami mulai berlatih bersama, tetapi para pemain telah menunjukkan bahwa saya bisa mempercayai mereka. Saya percaya pada mereka dan yakin kami akan sangat kompetitif. Terlepas dari apa yang akan terjadi di turnamen ini, saya sedang membangun tim yang akan meraih kesuksesan. Saya melihat pohon-pohonnya, bukan hutannya."