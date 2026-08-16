AFP
Diterjemahkan oleh
'Upaya untuk memanipulasi klub!' - Fenerbahce murka dan mengecam rumor transfer 'palsu' yang mengaitkan mereka dengan bintang Chelsea
Fenerbahce buka suara soal keterkaitan dengan Gittens
Raksasa Super Lig Turki itu bergerak cepat untuk menepis laporan yang menyebut mereka sedang bernegosiasi untuk winger berusia 22 tahun tersebut, yang bergabung dengan Chelsea dari Borussia Dortmund musim panas lalu dengan biaya £48 juta. Meski menjalani musim debut yang sulit di London, Gittens tetap menjadi bagian aktif dalam rencana pramusim Xabi Alonso, meski ia terus menjadi subjek spekulasi intens di seluruh Eropa menjelang tenggat waktu transfer.
- Getty Images Sport
Raksasa Turki menuntut diakhirinya spekulasi
Klub tersebut mengungkapkan kemarahannya atas rumor yang beredar melalui situs web resmi mereka: "Laporan yang beredar di beberapa outlet media hari ini mengenai ketertarikan klub kami terhadap pemain Chelsea FC Jamie Gittens sepenuhnya tidak berdasar dan tidak mencerminkan kebenaran. Kami sekali lagi menyatakan dengan tegas bahwa upaya untuk memanipulasi Klub Olahraga Fenerbahce melalui klaim transfer palsu dan agenda yang dibuat secara artifisial tidak akan berdampak apa pun.
"Fenerbahce menjalankan struktur olahraga, kebijakan transfer, dan perencanaan masa depannya di semua cabang, terutama sepak bola, sesuai dengan strategi, kebutuhan, dan program yang telah ditetapkan sendiri."
Pernyataan itu berlanjut dengan menyerukan agar penggunaan nama klub dalam gosip transfer yang dirancang untuk memengaruhi opini publik segera dihentikan. Fenerbahce menambahkan: "Oleh karena itu, kami berharap pendekatan menggunakan nama klub kami untuk membentuk opini publik dan mengarahkan Fenerbahce ke arah tertentu dihentikan. Satu-satunya fokus kami saat ini adalah pertandingan melawan Genclerbirligi pada pekan pertama Trendyol Super League.
"Kami dengan hormat meminta para fan besar Fenerbahce untuk mengabaikan berita yang tidak berdasar seperti itu dan terus memberikan dukungan kepada tim-tim kami hanya dengan mempertimbangkan pernyataan yang disampaikan melalui saluran resmi klub kami."
Masa sulit dan kebangkitan di Stamford Bridge
Tahun pertama Gittens di Chelsea ternoda oleh cedera hamstring parah yang membatasinya hanya tampil 16 kali di Premier League. Ia kesulitan menjaga konsistensi dan gagal mencetak gol di liga, meski sempat menyumbang satu gol dan dua assist dalam kemenangan dramatis 4-3 atas Wolves di Carabao Cup.
Sang pemain sendiri telah mengungkapkan keinginannya untuk melupakan masalah cederanya dan memberikan dampak signifikan di bawah Alonso. "Saya merasa lebih baik sekarang," kata Gittens kepada situs web klub setelah laga uji coba baru-baru ini. "Cedera saya sekarang mulai pulih, jadi saya merasa sangat baik. Saya merasa berada dalam kondisi yang bagus bersama tim dan juga secara fisik.
"Itu memang membuat frustrasi, tetapi dengan anugerah Tuhan saya bisa melewatinya, dan Dia mengangkat saya hari ini, jadi rasanya luar biasa bisa mencetak gol. Kembali berada di lapangan bersama tim terasa sangat menyenangkan."
- AFP
Musim panas yang sibuk untuk urusan bisnis di Istanbul
Meski kepindahan Gittens tampaknya batal terlaksana, Fenerbahce sangat aktif di bursa transfer saat mereka berupaya menggulingkan rival mereka, Galatasaray. Mereka sudah merampungkan beberapa kesepakatan besar, yang disorot oleh perekrutan Romelu Lukaku dari Napoli dan transfer Mason Greenwood senilai €39 juta yang menjadi rekor klub.
Perekrutan-perekrutan papan atas ini menunjukkan kekuatan finansial yang dimiliki klub Turki tersebut, yang kemungkinan turut berkontribusi terhadap kencangnya rumor soal Gittens. Namun, penolakan tegas klub untuk berurusan dengan perwakilan bintang Chelsea itu atau hiruk-pikuk media di sekitarnya menunjukkan bahwa mereka puas dengan opsi serangan yang mereka miliki saat ini.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami