Klub tersebut mengungkapkan kemarahannya atas rumor yang beredar melalui situs web resmi mereka: "Laporan yang beredar di beberapa outlet media hari ini mengenai ketertarikan klub kami terhadap pemain Chelsea FC Jamie Gittens sepenuhnya tidak berdasar dan tidak mencerminkan kebenaran. Kami sekali lagi menyatakan dengan tegas bahwa upaya untuk memanipulasi Klub Olahraga Fenerbahce melalui klaim transfer palsu dan agenda yang dibuat secara artifisial tidak akan berdampak apa pun.

"Fenerbahce menjalankan struktur olahraga, kebijakan transfer, dan perencanaan masa depannya di semua cabang, terutama sepak bola, sesuai dengan strategi, kebutuhan, dan program yang telah ditetapkan sendiri."

Pernyataan itu berlanjut dengan menyerukan agar penggunaan nama klub dalam gosip transfer yang dirancang untuk memengaruhi opini publik segera dihentikan. Fenerbahce menambahkan: "Oleh karena itu, kami berharap pendekatan menggunakan nama klub kami untuk membentuk opini publik dan mengarahkan Fenerbahce ke arah tertentu dihentikan. Satu-satunya fokus kami saat ini adalah pertandingan melawan Genclerbirligi pada pekan pertama Trendyol Super League.

"Kami dengan hormat meminta para fan besar Fenerbahce untuk mengabaikan berita yang tidak berdasar seperti itu dan terus memberikan dukungan kepada tim-tim kami hanya dengan mempertimbangkan pernyataan yang disampaikan melalui saluran resmi klub kami."



