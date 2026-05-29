AFP
Upaya pengambilalihan Sevilla yang dipimpin Sergio Ramos gagal hanya tiga hari sebelum batas waktu
Pembicaraan akuisisi menemui jalan buntu
Menurut laporan dari The Athletic, konsorsium yang didukung Ramos awalnya telah menyepakati kesepakatan senilai €444 juta untuk membeli 85 persen saham Sevilla. Namun, akuisisi bernilai jutaan euro tersebut gagal setelah kelompok penawar secara drastis mengubah proposal keuangan awal mereka dalam sebuah pertemuan mendadak, sebagaimana dilaporkan sebelumnya oleh El Desmarque dan El Pais. Sumber-sumber yang dekat dengan pemegang saham penjual saat ini kini menganggap seluruh transaksi tersebut telah batal sepenuhnya, dengan kedua belah pihak mengakui bahwa situasi yang telah rusak ini sangat tidak mungkin untuk diselamatkan.
Usulan-usulan saling bertentangan terkait keadilan
Kegagalan negosiasi tersebut terjadi setelah tim sang bek legendaris mengajukan struktur investasi yang sepenuhnya baru. Ramos, bersama dengan dana Five Eleven dan para investor Meksiko, mengubah rencana awal untuk membeli secara tunai sebesar €275 juta menjadi penawaran pembayaran di muka sebesar €100 juta untuk kepemilikan saham awal sebesar 18 persen. Meskipun sumber-sumber yang dekat dengan penawaran tersebut berpendapat bahwa nilai ekuitas proporsional yang baru ini lebih tinggi, para pemegang saham yang akan menjual merasa langkah tersebut tidak konsisten dan jelas merupakan penurunan dari kesepakatan semula.
Jaminan dipertanyakan menjelang batas waktu
Rencana baru tersebut bertujuan untuk secara bertahap meningkatkan porsi kepemilikan konsorsium menjadi 60 persen melalui suntikan modal bertahap, yang didukung oleh Bank Santander. Para pihak dalam La Liga mencatat bahwa usulan penambahan modal sebesar €120 juta tersebut akan secara signifikan menyeimbangkan kembali neraca keuangan Sevilla dengan menutupi kerugian mereka selama empat tahun terakhir. Namun, para pemegang saham klub saat ini memiliki keraguan serius terhadap struktur yang direvisi tersebut, karena mereka meyakini bahwa proposal baru tersebut kurang memiliki kepastian dan setengah dari jaminan keuangan yang diperlukan.
Sevilla beralih ke pembeli baru
Dengan masa negosiasi eksklusif yang akan berakhir pada 31 Mei, Sevilla tidak membuang-buang waktu dan sudah secara aktif mencari proposal pengambilalihan alternatif. Ramos, yang berstatus bebas transfer sejak meninggalkan klub Meksiko Monterrey pada Desember lalu, saat ini sedang merencanakan konferensi pers resmi untuk menanggapi secara terbuka gagalnya tawaran tersebut. Klub asal Andalusia ini harus bertindak cepat untuk mendapatkan investasi baru guna menstabilkan posisi mereka yang rapuh dalam hal fair play finansial menjelang jendela transfer musim panas mendatang.