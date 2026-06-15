Menurut informasi dari Pemimpin Redaksi AS, Jose Felix Diaz, pihak Real Madrid yang dipimpin Presiden Florentino Perez sama sekali tidak akan begitu saja menerima penolakan dari juara Bundesliga tersebut.
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Upaya pendekatan terhadap Michael Olise dalam beberapa hari terakhir: Real Madrid kabarnya tidak akan menyerah dalam upaya merekrut bintang FC Bayern tersebut
Menurut laporan tersebut, perwakilan dari runner-up LaLiga telah menghubungi Olise dalam beberapa hari terakhir untuk menjajaki kesediaan sang pemain terkait kemungkinan transfer pada musim panas nanti, seperti yang dijelaskan Diaz dalam wawancara dengan pembawa acara radio ternama asal Spanyol, Ruben Martin, di saluran YouTube-nya.
Di sana disebutkan bahwa merekrut pemain Prancis berusia 24 tahun itu adalah "tujuan utama" Perez. "Namanya terus-menerus disebut kepada saya sebagai pemain yang sangat diprioritaskan," ungkap Diaz.
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FC Bayern membatalkan transfer Michael Olise
Meskipun demikian, tampaknya tidak ada perubahan berarti dalam kesediaan FC Bayern untuk melepas Olise pada musim mendatang dan membiarkannya bergabung dengan Los Blancos. Sekitar satu setengah minggu yang lalu, ketika rumor pertama kali muncul bahwa Real Madrid ingin mengeluarkan 150 juta euro untuk membebaskan pemain serang tersebut dari kontraknya di Säbener Straße, pihak Munich segera membantahnya. Segala bentuk pendekatan langsung ditolak.
Sikap tegas ini konon tetap berlaku terlepas dari besaran tawaran yang diajukan. Meskipun Diaz melaporkan bahwa Bayern mungkin bersedia berdiskusi jika tawaran mencapai 200 juta euro, namun sangat diragukan bahwa juara bertahan tersebut benar-benar akan menyerah dan membuka masalah baru dalam skuadnya dengan menjual Olise.
L'Equipe mengutip pernyataan seorang anggota dewan direksi FCB yang tidak disebutkan namanya, yang bahkan mengatakan bahwa mereka tidak akan melepas pemain berusia 24 tahun itu bahkan jika ada tawaran sebesar 500 juta euro: "Olise tak ternilai harganya. Saya bahkan tidak yakin apakah Real Madrid akan bisa mendapatkan satu kaki pun dari Olise sekalipun dengan tawaran 150 juta euro."
Hal serupa juga diungkapkan oleh pakar transfer Fabrizio Romano, yang menurut informasinya, tidak ada minat sama sekali di Munich untuk memulai negosiasi dengan Los Blancos. "FC Bayern telah menutup pintu sepenuhnya, baik secara tertutup maupun terbuka, dan tidak ingin melakukan pembicaraan apa pun," katanya dalam sebuah video di saluran YouTube-nya.
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Michael Olise akan membela Prancis di Piala Dunia 2026
Olise masih terikat kontrak di Säbener Straße hingga 2029 dan menjadi pemain inti yang tak terbantahkan berkat penampilannya yang gemilang dalam dua musim terakhir. Pada musim lalu saja, ia menyumbang 53 kontribusi gol (22 gol, 31 assist) dalam 52 pertandingan resmi dan berperan besar dalam meraih gelar ganda.
Saat ini, pemain berusia 24 tahun tersebut sedang berpartisipasi bersama tim nasional Prancis di Piala Dunia di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Pada Selasa malam waktu Jerman (pukul 21.00), Equipe Tricolore akan memulai turnamen dengan pertandingan pembuka melawan Senegal. Lawan lainnya di Grup I adalah Irak dan Norwegia.