Upaya pendekatan terhadap Michael Olise dalam beberapa hari terakhir: Real Madrid kabarnya tidak akan menyerah dalam upaya merekrut bintang FC Bayern tersebut

Meskipun demikian, tampaknya tidak ada perubahan berarti dalam kesediaan FC Bayern untuk melepas Olise pada musim mendatang dan membiarkannya bergabung dengan Los Blancos. Sekitar satu setengah minggu yang lalu, ketika rumor pertama kali muncul bahwa Real Madrid ingin mengeluarkan 150 juta euro untuk membebaskan pemain serang tersebut dari kontraknya di Säbener Straße, pihak Munich segera membantahnya. Segala bentuk pendekatan langsung ditolak.

Sikap tegas ini konon tetap berlaku terlepas dari besaran tawaran yang diajukan. Meskipun Diaz melaporkan bahwa Bayern mungkin bersedia berdiskusi jika tawaran mencapai 200 juta euro, namun sangat diragukan bahwa juara bertahan tersebut benar-benar akan menyerah dan membuka masalah baru dalam skuadnya dengan menjual Olise.

L'Equipe mengutip pernyataan seorang anggota dewan direksi FCB yang tidak disebutkan namanya, yang bahkan mengatakan bahwa mereka tidak akan melepas pemain berusia 24 tahun itu bahkan jika ada tawaran sebesar 500 juta euro: "Olise tak ternilai harganya. Saya bahkan tidak yakin apakah Real Madrid akan bisa mendapatkan satu kaki pun dari Olise sekalipun dengan tawaran 150 juta euro."

Hal serupa juga diungkapkan oleh pakar transfer Fabrizio Romano, yang menurut informasinya, tidak ada minat sama sekali di Munich untuk memulai negosiasi dengan Los Blancos. "FC Bayern telah menutup pintu sepenuhnya, baik secara tertutup maupun terbuka, dan tidak ingin melakukan pembicaraan apa pun," katanya dalam sebuah video di saluran YouTube-nya.