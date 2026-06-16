Upaya Juventus untuk mendatangkan kiper Argentina dan Aston Villa yang 'eksentrik', Emi Martinez, didukung oleh ikon klub yang 'antusias', Dino Zoff

Zoff, seorang pria yang tahu persis apa yang dibutuhkan untuk bersinar di bawah mistar gawang “Si Nyonya Tua”, jelas merupakan penggemar kiper nomor satu Aston Villa tersebut. Meskipun Martinez dikenal karena tingkah lakunya di lapangan dan temperamennya yang panas, Zoff yakin bahwa kemampuan dasarnya sebagai kiperlah yang paling penting bagi klub sekelas Juventus.

Berbicara kepadaTuttosport, pemenang Piala Dunia 1982 ini mengungkapkan pandangannya secara jelas mengenai kiper internasional Argentina tersebut. "Di Juve, yang terpenting adalah hasil, dan para pemain bebas melakukan apa pun yang mereka inginkan di lapangan selama mereka berkontribusi bagi tim. Tidak masalah apakah seorang kiper eksentrik atau pemalu: selama ia tahu cara melakukan penyelamatan seperti yang diperintahkan Tuhan. Dan kiper asal Argentina itu telah membuktikan bahwa ia tahu cara melakukannya di Liga Premier dan untuk tim nasionalnya. Ia membuat saya terkesan," kata Zoff.







