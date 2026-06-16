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Upaya Juventus untuk mendatangkan kiper Argentina dan Aston Villa yang 'eksentrik', Emi Martinez, didukung oleh ikon klub yang 'antusias', Dino Zoff
Dukungan ikonik untuk Dibu
Zoff, seorang pria yang tahu persis apa yang dibutuhkan untuk bersinar di bawah mistar gawang “Si Nyonya Tua”, jelas merupakan penggemar kiper nomor satu Aston Villa tersebut. Meskipun Martinez dikenal karena tingkah lakunya di lapangan dan temperamennya yang panas, Zoff yakin bahwa kemampuan dasarnya sebagai kiperlah yang paling penting bagi klub sekelas Juventus.
Berbicara kepadaTuttosport, pemenang Piala Dunia 1982 ini mengungkapkan pandangannya secara jelas mengenai kiper internasional Argentina tersebut. "Di Juve, yang terpenting adalah hasil, dan para pemain bebas melakukan apa pun yang mereka inginkan di lapangan selama mereka berkontribusi bagi tim. Tidak masalah apakah seorang kiper eksentrik atau pemalu: selama ia tahu cara melakukan penyelamatan seperti yang diperintahkan Tuhan. Dan kiper asal Argentina itu telah membuktikan bahwa ia tahu cara melakukannya di Liga Premier dan untuk tim nasionalnya. Ia membuat saya terkesan," kata Zoff.
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Martinez semakin mendekati Turin
Komentar sang pemain veteran ini muncul di tengah semakin gencarnya laporan mengenai kesepakatan untuk pemain berusia 33 tahun tersebut. Dikabarkan bahwa kiper asal Argentina itu telah menyetujui secara lisan untuk bergabung dengan Juventus, yang menunjukkan keinginannya yang kuat untuk menguji kemampuannya di Serie A setelah masa karier yang sukses di Inggris.
Untuk mewujudkan kepindahan ini, Martinez dilaporkan bersedia melakukan pengorbanan finansial. Kiper tersebut siap menerima pemotongan gaji dari gaji yang ia terima saat ini di Liga Premier agar sesuai dengan struktur gaji Bianconeri, karena ia memandang klub raksasa Italia tersebut sebagai tujuan yang sempurna untuk babak baru dalam kariernya setelah penampilannya yang gemilang bersama Villa di Liga Europa.
Martinez jadi angin segar bagi Argentina di laga pembuka
Meskipun Martinez terus dikaitkan dengan kepindahan ke Italia, fokus utamanya saat ini tetap pada tugas internasional bersama juara dunia bertahan. Sebelumnya, ada kekhawatiran serius terkait cedera patah pada jari manis kiper Martinez, yang mengancam partisipasinya dalam laga pembuka Piala Dunia 2026 mendatang melawan Aljazair.
Namun, pelatih Argentina Lionel Scaloni telah memberikan kabar terbaru yang menenangkan mengenai kondisi kiper tersebut. Scaloni menegaskan bahwa "Emiliano baik-baik saja, Emiliano siap bermain besok. Jika dia melakukan hal yang sama seperti yang dilakukannya kemarin dan sehari sebelumnya, saya pikir dia akan bermain."
Berita ini menjadi kelegaan besar bagi Albiceleste, yang berupaya mempertahankan momentum yang telah mereka bangun selama kampanye kualifikasi.
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Dilema seputar Vlahovic
Selain situasi penjaga gawang, Zoff juga memberikan pandangannya mengenai dilema seputar Dusan Vlahovic. Penyerang asal Serbia itu telah menjalani musim yang naik-turun akibat masalah kebugaran, yang memicu spekulasi intens mengenai masa depannya dalam jangka panjang di Allianz Stadium di tengah upaya klub untuk menyeimbangkan keuangan.
"Jika kita melihat periode terakhir ini — antara kompetisi musim lalu dan cedera yang dialaminya musim ini — sulit untuk membuat penilaian yang komprehensif, karena ia terlalu sedikit bermain. Saya menyukainya: menurut saya ia adalah penyerang tengah yang bagus. Terserah Juventus untuk mengevaluasi, tergantung pada ketersediaannya, apakah akan berusaha mempertahankannya atau tidak," jelas Zoff mengenai mantan pemain Fiorentina tersebut.