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Real Madrid Vini Jr GFXGOAL
Krishan Davis

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Upaya Arsenal untuk mendatangkan Vinicius Jr terasa seperti mimpi belaka dalam bursa transfer - tetapi, apakah Real Madrid justru memaksa bintang Brasil itu hengkang dengan transfer Yan Diomande senilai €120 juta?

Analysis
Vinicius Junior
Real Madrid
Arsenal
Y. Diomande
LaLiga
Premier League
RB Leipzig

Arsenal sedang mempertimbangkan apa yang akan menjadi salah satu transfer paling sensasional sepanjang masa, namun peluang mereka untuk mewujudkannya sangat tipis. Pada akhir pekan lalu, terungkap bahwa The Gunners sedang mempertimbangkan untuk mengajukan tawaran kepada bintang Real Madrid, Vinicius Junior, sementara Los Blancos, di sisi lain, semakin gencar berupaya mendatangkan talenta muda berbakat RB Leipzig yang dinilai bernilai lebih dari €120 juta, Yan Diomande.

Seperti yang sudah bisa diduga, muncul pertanyaan mengenai di mana Diomande akan ditempatkan di Madrid, dan waktu yang dipilih tentu saja memicu kecurigaan bahwa Real sedang berupaya menggantikan Vinicius—terutama saat juara Liga Premier itu menjajaki kesepakatan untuk pemain Brasil tersebut, yang hingga kini belum menyetujui kontrak baru di Bernabéu.

Namun, apakah satu potensi transfer benar-benar akan berdampak pada yang lain? Jendela transfer musim panas ini memang sudah berlangsung dramatis meskipun ada gangguan dari Piala Dunia 2026, tetapi kisah heboh seputar dua pemain sayap paling diburu di dunia ini berpotensi menjadi yang paling menonjol di antara semuanya.

  • YAN DIOMANDE RB LEIPZIG Getty Images

    Satu masuk, satu keluar?

    Hanya berselang kurang dari 24 jam antara terungkapnya kabar mengejutkan bahwa Madrid telah ikut bersaing untuk merekrut Diomande dan bahwa Arsenal sedang menjajaki kemungkinan mendatangkan Vinicius pada akhir pekan lalu.

    Real dengan cepat mengambil posisi terdepan dalam perburuan pemain sayap asal Pantai Gading itu, mengungguli klub-klub seperti Liverpool dan Paris Saint-Germain, dengan yang terakhir akhirnya mundur dari persaingan. Meskipun tawaran total sebesar €120 juta (£103 juta/$136 juta) diperkirakan akan ditolak oleh Leipzig, diperkirakan kesepakatan akan tercapai pada waktunya.

    Hal itu membuat ketertarikan Arsenal terhadap Vinicius semakin menarik. The Gunners telah mencium peluang di pasar mengingat pemain berusia 26 tahun itu secara mengejutkan telah memasuki tahun terakhir kontraknya tanpa mencapai kesepakatan apa pun mengenai perpanjangan kontrak, dan mereka mungkin telah menganggap pengeluaran besar Madrid yang akan segera dilakukan untuk mendatangkan pemain sayap lain, Diomande, sebagai sinyal keterbukaan untuk melepas Vinicius.

    • Iklan
  • VIniciusGetty Images

    Memanfaatkan

    Minat Arsenal digambarkan masih berada "pada tahap awal" oleh The Athletic, dan meskipun angka transfer sebesar €160 juta (£137 juta/$182) yang tidak realistis telah beredar di Spanyol, jelas bahwa juara Liga Premier itu ingin memanfaatkan fakta bahwa seorang bintang sekelas Vinicius mungkin bisa didatangkan dengan harga lebih murah pada musim panas ini.

    Madrid bertekad untuk tidak kehilangan pemain Brasil itu secara gratis dalam waktu satu tahun ke depan, dan pembicaraan kontrak telah berlarut-larut selama sekitar 18 bulan tanpa hasil. Hal itu karena sang pemain sayap menginginkan kenaikan gaji, meskipun faktanya ia sudah mendapatkan £400.000 per minggu di Bernabeu. Ia menginginkan gaji mingguan sebesar £470.000 agar bersedia menandatangani kontrak.

    Secara teori, hal itu seolah-olah membuat kemungkinan kepindahannya ke Emirates semakin kecil, namun dikabarkan bahwa The Gunners bersedia memenuhi tuntutannya dengan menawarkan kontrak terbesar dalam sejarah klub.

    Namun, ada kemungkinan besar bahwa Vinicius dan perwakilannya justru akan menggunakan tawaran Arsenal sebagai alat tawar-menawar dalam negosiasi kontrak baru dengan Los Blancos. Laporan terbaru di media Spanyol menunjukkan bahwa ia tidak berniat meninggalkan Madrid dan akan kembali ke meja perundingan pada waktunya, dengan selisih yang sangat tipis antara tuntutannya dan tawaran terbaru klub.

  • Yan Diomande Vini Jr GFXGetty/ GOAL

    Langkah penghematan biaya?

    Namun, tak ada yang bisa dipastikan. Lagipula, negosiasi kontrak Vinicius takkan mandek jika kesepakatan memang sudah di ambang tercapai, meskipun ia memang sedang beristirahat setelah tampil gemilang bersama Brasil dalam kampanye Piala Dunia yang pada akhirnya berakhir dengan kegagalan.

    Seperti yang telah kami singgung, akan sangat mengejutkan jika Real Madrid menghabiskan dana yang kemungkinan besar melebihi €120 juta untuk seorang pemain sayap baru, padahal Vinicius masih terikat kontrak dan pasti berharap untuk menjadi starter di setiap pertandingan. Anda tidak akan menghabiskan uang sebanyak itu untuk seorang pemain hanya agar dia duduk di bangku cadangan, meskipun Diomande baru berusia 19 tahun.

    Dan mengingat pembicaraan mengenai kontrak baru untuk pemain bernomor punggung 7 mereka saat ini menemui jalan buntu, serta implikasi finansial dari perpanjangan kontrak jika mereka benar-benar mendatangkan pemain internasional Pantai Gading tersebut, mungkinkah ini merupakan langkah penghematan biaya? Dalam jangka panjang, Los Blancos akan menghemat sejumlah besar uang dengan memanfaatkan apa yang mungkin menjadi salah satu kesempatan terakhir mereka untuk menjual Vinicius dan menggantikannya dengan remaja dari Leipzig, yang akan meminta gaji jauh lebih rendah namun memiliki potensi yang sama tingginya.

    Real Madrid dikenal sangat hemat di bursa transfer dalam beberapa tahun terakhir; mereka belum pernah mengeluarkan lebih dari €100 juta untuk seorang pemain sejak merekrut Jude Bellingham dari Borussia Dortmund tiga tahun lalu, melainkan lebih fokus pada kesepakatan cerdas seperti transfer gratis untuk Kylian Mbappé dan, yang terbaru, Ibrahima Konaté serta Bernardo Silva.

    Oleh karena itu, akan mengejutkan jika Diomande bergabung tanpa biaya tersebut diimbangi dengan cara apa pun, terutama dengan kesepakatan untuk Rodri dari Manchester City yang sedang dalam proses — pemain lain yang juga akan mengharapkan gaji yang sangat besar.

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  • 비니시우스 주니오르 (Vinicius Junior)Getty Images

    Sudah waktunya untuk berubah?

    Ada pendapat yang menyatakan bahwa masa Vini di Bernabeu mungkin sudah mencapai akhir. Sudah delapan tahun berlalu sejak penyerang ini tiba di ibu kota Spanyol dari Flamengo, dan ia telah mencatatkan sekitar 375 penampilan untuk klub tersebut serta membuktikan diri sebagai salah satu pemain sayap terbaik di dunia. Namun, ia tetap menjadi sosok yang memecah belah di kalangan suporter, mengingat ia awalnya kesulitan menunjukkan performa yang menonjol.

    Vinicius menjadi sasaran hujatan dari para pendukungnya sendiri sepanjang musim 2025-26, yang pada akhirnya kembali menjadi musim tanpa trofi bagi Los Blancos. Selain rasa frustrasi para pendukung secara umum, hal itu kemungkinan besar disebabkan oleh penurunan produktivitasnya serta musim yang berjalan di tengah situasi kontrak yang belum terselesaikan. Rasnya juga bisa menjadi faktor, mengingat ia secara rutin dan terkenal sering menjadi korban rasisme selama menjadi pemain Madrid.

    Tentu saja, salah satu insiden di Liga Champions melawan Benfica musim lalu itulah yang membuat manajer Madrid saat ini, Jose Mourinho—yang saat itu memimpin klub raksasa Portugal tersebut—secara aneh menggambarkan Vinicius sebagai pembuat onar.

    "Ada yang tidak beres karena hal ini terjadi di setiap stadion," kata Mourinho setelah pemain Brasil itu diduga menjadi korban pelecehan rasial oleh pemain Argentina, Gianluca Prestianni. "Di stadion mana pun Vinicius bermain, selalu ada sesuatu yang terjadi." Pemain tersebut tentu tidak akan mudah melupakan kata-kata itu saat ia bersiap untuk mulai bekerja di bawah asuhan sang pelatih yang dihormati itu.

    Ini juga bukan pertama kalinya Vini dikaitkan dengan transfer dalam beberapa tahun terakhir. Klub raksasa Arab Saudi, Al-Ahli, tidak menyembunyikan keinginan mereka untuk merekrut pemain berusia 26 tahun itu, bahkan menunjukkan kesediaan untuk mengajukan tawaran rekor dunia sebesar €350 juta (£296 juta/$365 juta) pada tahun 2025, sementara sang pemain sayap konon ditawari kontrak senilai €1 miliar. Namun, ia ingin tetap bertahan di Bernabeu. Masih harus dilihat apakah sikapnya itu telah berubah.

  • Manchester City FC v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    'Tidak cukup tangguh'

    Jika 'minat awal' Arsenal benar-benar berkembang menjadi sesuatu yang lebih konkret, maka pertanyaan mengenai kesesuaian Vinicius untuk bermain di Liga Premier mungkin akan muncul. Ada persepsi bahwa gaya permainannya akan jauh kurang efektif saat menghadapi lawan yang lebih kuat secara fisik, meskipun tidak diragukan lagi kemampuan teknisnya.

    "Bagi saya, performanya selalu tidak konsisten, dan itu menjadi masalah bagi saya," kata pakar sepak bola Brasil Jon Cotterill kepada talkSPORT baru-baru ini. "Saya juga berpikir mungkin dia tidak cukup tangguh untuk Liga Premier, dan saya lebih memilih pemain seperti Julian Alvarez, pemain Argentina yang bermain di Atletico Madrid, yang juga memiliki pengalaman di Liga Premier.

    "Klub-klub yang mampu membayar harga sebesar itu memang terbatas, tapi sekali lagi, bagi saya ini bukan hanya soal harga. Apa yang akan dia lakukan? Bagaimana dia akan beradaptasi? Bisakah dia beradaptasi dengan skuad yang mereka miliki, dan bisakah dia menyesuaikan diri dengan gaya permainan mereka juga? Dari segi teknis, tidak diragukan lagi kemampuannya. Dia adalah pemain yang benar-benar luar biasa, tapi sekali lagi saya pikir dia tidak konsisten."

    Entah mengapa, beberapa pemain merasa tidak dijamin akan sukses di kasta tertinggi Inggris terlepas dari kualitas individu mereka, dan Vinicius adalah salah satunya. Namun, dia pasti merasa penampilannya di Liga Champions telah sedikit banyak membantah teori tersebut; pemain Brasil ini telah mencatatkan kontribusi gol yang luar biasa sebanyak 21 kali dalam hanya 26 penampilan melawan tim-tim terbaik Liga Premier, termasuk dua gol saat melawan Man City di babak 16 besar musim lalu.

  • Sevilla FC v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Madrid tetap tak tergoyahkan

    Namun, pada akhirnya, semua itu mungkin tak berarti apa-apa. Hal ini karena sulit untuk menghilangkan perasaan bahwa hasil yang paling mungkin terjadi tetaplah Vinicius akan menandatangani kontrak baru yang spektakuler di Real Madrid dan membuat Arsenal serta klub-klub lain yang tertarik kepadanya kecewa.

    Terlepas dari komentar suramnya sebelumnya tentang sang penyerang, The Telegraph melaporkan bahwa Mourinho tidak ingin membiarkan Vini Jr hengkang musim panas ini — seorang pemain yang ia anggap sebagai bagian dari kelompok bintang kunci yang tak tersentuh. Pembicaraan kontrak dijadwalkan akan dilanjutkan minggu ini, dan minat The Gunners mungkin hanya akan mempercepat negosiasi, bukan justru mengarah pada kepergiannya. Memang, hingga saat ini belum ada indikasi bahwa ia ingin hengkang.

    Dalam pernyataannya pada bulan Juni, Presiden Real Madrid Florentino Perez menegaskan sikap klub dengan sangat jelas: “Vini adalah salah satu pemain terbaik di dunia dan ia sangat senang menjadi pemain Madrid. Ia berperan penting dalam memenangkan dua gelar Liga Champions terakhir dan kontraknya masih tersisa satu tahun. Masih ada waktu, tetapi saya katakan kepada Anda bahwa Vinicius ingin tetap di Madrid dan saya pun ingin ia tetap di sini.”

    Adapun Diomande, sangat mungkin kita akan melihat pemain muda asal Pantai Gading itu bermain berdampingan dengan Vinicius; dikabarkan bahwa kedatangannya tidak akan memengaruhi situasi Vini Jr, dan pemain berusia 19 tahun itu sebenarnya lebih sering bermain di sayap kanan untuk Leipzig musim lalu sebelum tampil gemilang di sayap kiri pada Piala Dunia. Dia sebenarnya jauh lebih efektif di sisi itu, dengan menyumbang 18 gol dalam 22 penampilan di sayap kanan.

    Arsenal, karenanya, mungkin terpaksa mencari opsi lain, sementara Madrid dan Mourinho sedang membangun lini serang yang akan menjadi salah satu yang paling menakutkan di Eropa.