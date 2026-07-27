Upaya Arsenal untuk mendatangkan Vinicius Jr terasa seperti mimpi belaka dalam bursa transfer - tetapi, apakah Real Madrid justru memaksa bintang Brasil itu hengkang dengan transfer Yan Diomande senilai €120 juta?

Ada pendapat yang menyatakan bahwa masa Vini di Bernabeu mungkin sudah mencapai akhir. Sudah delapan tahun berlalu sejak penyerang ini tiba di ibu kota Spanyol dari Flamengo, dan ia telah mencatatkan sekitar 375 penampilan untuk klub tersebut serta membuktikan diri sebagai salah satu pemain sayap terbaik di dunia. Namun, ia tetap menjadi sosok yang memecah belah di kalangan suporter, mengingat ia awalnya kesulitan menunjukkan performa yang menonjol.

Vinicius menjadi sasaran hujatan dari para pendukungnya sendiri sepanjang musim 2025-26, yang pada akhirnya kembali menjadi musim tanpa trofi bagi Los Blancos. Selain rasa frustrasi para pendukung secara umum, hal itu kemungkinan besar disebabkan oleh penurunan produktivitasnya serta musim yang berjalan di tengah situasi kontrak yang belum terselesaikan. Rasnya juga bisa menjadi faktor, mengingat ia secara rutin dan terkenal sering menjadi korban rasisme selama menjadi pemain Madrid.

Tentu saja, salah satu insiden di Liga Champions melawan Benfica musim lalu itulah yang membuat manajer Madrid saat ini, Jose Mourinho—yang saat itu memimpin klub raksasa Portugal tersebut—secara aneh menggambarkan Vinicius sebagai pembuat onar.

"Ada yang tidak beres karena hal ini terjadi di setiap stadion," kata Mourinho setelah pemain Brasil itu diduga menjadi korban pelecehan rasial oleh pemain Argentina, Gianluca Prestianni. "Di stadion mana pun Vinicius bermain, selalu ada sesuatu yang terjadi." Pemain tersebut tentu tidak akan mudah melupakan kata-kata itu saat ia bersiap untuk mulai bekerja di bawah asuhan sang pelatih yang dihormati itu.

Ini juga bukan pertama kalinya Vini dikaitkan dengan transfer dalam beberapa tahun terakhir. Klub raksasa Arab Saudi, Al-Ahli, tidak menyembunyikan keinginan mereka untuk merekrut pemain berusia 26 tahun itu, bahkan menunjukkan kesediaan untuk mengajukan tawaran rekor dunia sebesar €350 juta (£296 juta/$365 juta) pada tahun 2025, sementara sang pemain sayap konon ditawari kontrak senilai €1 miliar. Namun, ia ingin tetap bertahan di Bernabeu. Masih harus dilihat apakah sikapnya itu telah berubah.