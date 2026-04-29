Krishan Davis

Diterjemahkan oleh

Upaya Arsenal untuk bangkit kembali di Liga Premier harus menjadi prioritas Mikel Arteta - meskipun itu berarti harus mengorbankan harapan mereka di Liga Champions

Atletico Madrid vs Arsenal

Arsenal akan segera menghadapi tekanan yang jauh lebih besar. Setelah berhasil mengembalikan perburuan gelar Liga Premier yang sempat goyah ke jalur yang benar berkat kemenangan yang sangat dibutuhkan atas Newcastle, The Gunners kini bersiap untuk bertanding di kandang Atletico Madrid, Estadio Metropolitano, dalam laga semifinal Liga Champions. Namun, meski prospek meraih gelar ganda di level domestik dan Eropa sangat menggoda, pelatih kepala Mikel Arteta harus melihat gambaran yang lebih besar.

Tugas telah diselesaikan pada Sabtu lalu saat The Gunners mengalahkan The Magpies yang sedang dalam performa buruk untuk kembali ke puncak klasemen—sebuah langkah krusial dalam apa yang digambarkan Arteta sebagai "pertandingan pertama", dengan empat laga penentuan lainnya yang masih menanti. "Kami harus melakukan apa yang ada dalam kendali kami," katanya setelah pertandingan. "'Pertandingan pertama' ada di tangan kami. Kami telah melakukannya."

Namun, kini muncul prospek yang menakutkan dan gangguan signifikan berupa semifinal Liga Champions dua leg yang melelahkan secara fisik dan emosional melawan Atletico asuhan Diego Simeone, dan cara Arteta menghadapi pertandingan ini bisa jadi akan menentukan kesuksesan musim Arsenal.

Seiring garis finis semakin dekat dan dengan itu peluang klub London Utara untuk mengakhiri 22 tahun kekecewaan domestik, kini saatnya bagi pelatih asal Spanyol itu untuk memprioritaskan satu trofi potensial di atas yang lain dan mengerahkan segala upaya untuk Premier League.

    Dorongan baru

    Setelah serangkaian hasil buruk yang melanda di Liga Premier dan kompetisi piala domestik, yang mencapai puncaknya dengan kekalahan telak di kandang Manchester City, sebagian orang mungkin mengira perburuan gelar Arsenal—dan bahkan musim mereka secara keseluruhan—akan berantakan seperti yang pernah terjadi sebelumnya pada tahap akhir musim ini. Namun, kemenangan yang diraih dengan susah payah pada Sabtu lalu atas Newcastle, lawan yang telah memberikan pukulan telak kepada mereka di masa lalu, telah menghembuskan nafas baru yang sangat dibutuhkan dalam upaya mereka merebut gelar liga pertama sejak 2004.

    Meskipun banyak yang sudah menganggap The Gunners tak berdaya, terutama setelah City menggusur mereka dari puncak klasemen untuk pertama kalinya sejak Oktober berkat kemenangan tengah pekan atas Burnley, ini adalah bukti kekuatan mental yang serius, di mana gol awal Ebereche Eze yang tak terbendung terbukti menentukan di Emirates. Arsenal harus melewati beberapa momen menegangkan, namun pada akhirnya meraih tiga poin vital, dengan banyak pemain ambruk ke lantai sementara Arteta meluapkan emosinya dalam perayaan besar saat peluit akhir berbunyi, yang mencerminkan betapa sengitnya pertandingan tersebut.

    "Saya tidak berharap, setelah 22 tahun tidak memenangkannya, bahwa ini akan menjadi jalan yang dipenuhi bunga mawar dan musik indah," kata pelatih kepala itu setelah kemenangan tersebut. "Ini akan seperti ini dan kami siap menghadapinya."

    Pertempuran sengit tampaknya akan segera terjadi

    Arteta, oleh karena itu, tidak memiliki ilusi apa pun mengenai besarnya tantangan yang harus dihadapi Arsenal dalam upayanya mengakhiri penantian yang menyiksa untuk meraih gelar Liga Premier. Namun, sebelum upaya tersebut dilanjutkan dengan laga kandang lainnya, kali ini melawan Fulham, pada hari Sabtu, mereka harus menghadapi leg pertama dari apa yang pasti akan menjadi pertarungan yang melelahkan melawan Atletico di semifinal Liga Champions.

    Dengan persaingan gelar liga yang berada di ujung tanduk, timingnya tak bisa lebih buruk lagi. Tim asuhan Simeone terkenal dengan permainan keras, fisik yang tangguh, keahlian taktik yang licik, dan semangat pantang menyerah, dan mereka akan sangat bertekad untuk menguji Arsenal hingga batas akhir saat mereka berusaha mengakhiri kutukan Piala Eropa mereka sendiri setelah berkali-kali nyaris meraihnya di bawah asuhan pelatih asal Argentina tersebut.

    Mereka benar-benar bersemangat saat menjadi tim yang tidak diunggulkan dan akan menikmati kesempatan untuk menguji diri mereka melawan tim yang sering dipuji sebagai yang terbaik di Eropa sepanjang musim ini. Pertarungan dua leg ini, karenanya, menjanjikan akan sangat melelahkan bagi tim asal London Utara baik secara fisik maupun mental, dan itu adalah sesuatu yang harus dipertimbangkan Arteta saat ia mempersiapkan timnya untuk menghadapi atmosfer panas di Metropolitano.

    Cedera mulai terasa

    Lagipula, Arsenal sudah merasakan dampaknya dari kemenangan yang diraih dengan susah payah atas Newcastle pada akhir pekan lalu, setelah Kai Havertz terpaksa ditarik keluar pada babak pertama karena diduga mengalami masalah otot dan pencetak gol Eze juga harus ditarik keluar pada babak kedua karena cedera serupa. Martin Zubimendi juga diganti, dan Arteta kemudian mengungkapkan bahwa ia sedang sakit.

    Meskipun pelatih kepala berharap kedua penyerang tersebut bisa bermain pada Rabu malam di Madrid, Havertz absen dalam sesi latihan terakhir The Gunners di London Colney sebelum penerbangan mereka ke ibu kota Spanyol dan akhirnya dipastikan absen, bergabung dengan Jurrien Timber yang juga tidak ikut dalam perjalanan ke Spanyol. Namun, pemain asal Jerman itu diperkirakan tidak akan absen dalam sisa musim ini.

    Ada kabar positif saat Arteta mengonfirmasi pada Selasa bahwa Eze "siap bertanding" setelah terhindar dari masalah serius, sementara Riccardo Calafiori telah bergabung kembali dengan tim setelah mengalami cedera ringan. Zubimendi pun diperkirakan sudah pulih.

    Semua ini menunjukkan fakta bahwa skuad Arsenal mendekati batas fisiknya setelah musim yang melelahkan di mana mereka telah berjuang di empat front selama berbulan-bulan - musim di mana cedera telah menjadi hambatan besar, dengan sebanyak 19 pemain tim utama absen setidaknya dalam satu pertandingan liga.

    Kesempatan langka

    Arsenal dan Arteta patut bersyukur karena mereka tidak harus menghadapi salah satu favorit juara, seperti Bayern Munich atau Paris Saint-Germain. Atletico sepertinya kurang bersemangat di kompetisi domestik, tertinggal jauh di klasemen La Liga setelah kalah dalam empat dari lima laga liga terakhir mereka, serta di final Copa del Rey melawan Real Sociedad melalui adu penalti.

    Upaya Los Colchoneros untuk mencapai semifinal Liga Champions juga sangat terbantu oleh kartu merah yang diterima rival domestik mereka, Barcelona, di masing-masing leg, dan bahkan saat itu pun ada saat-saat di mana mereka tampak seperti akan membuang peluang tersebut.

    Meskipun Atletico tetap menjadi lawan yang tangguh saat mereka dalam performa terbaik, ada peluang bagi Arteta untuk memanfaatkan kesempatan ini dan mengikuti jejak Guardiola dengan melakukan rotasi di panggung besar, yang berarti mengandalkan para pemain yang berada di pinggiran susunan pemain inti, seperti Cristhian Mosquera, Myles Lewis-Skelly, Christian Norgaard, Leandro Trossard, Gabriel Martinelli, Gabriel Jesus, dan bahkan Max Dowman yang berusia 16 tahun.

    Mereka adalah pemain cadangan yang masih memiliki kualitas untuk membawa Arsenal melewati ujian Atletico, asalkan pelatih kepala mempercayai mereka. Jika mereka bisa menyelesaikan tugas dalam dua leg, maka Arteta tidak lagi akan terganggu oleh persaingan perebutan gelar Liga Premier saat final digelar pada 30 Mei, sehingga ia dapat mengalihkan fokusnya untuk terakhir kalinya.

    Ikuti jejak Pep

    Kekuatan kedalaman skuad Arsenal sempat menjadi bahan pembicaraan hangat di awal musim ini, dan dianggap sebagai alasan mengapa mereka dijagokan sebagai juara pada paruh pertama musim. Maka, saat cedera dan kelelahan mulai terasa di saat tekanan sedang berada di puncaknya, kini saatnya untuk benar-benar mengandalkan kedalaman skuad tersebut.

    Arteta sebaiknya mencontoh rivalnya dalam perebutan gelar juara sekaligus mantan mentornya, Pep Guardiola; pelatih asal Catalan itu menunjukkan dengan sangat jelas di mana prioritasnya saat ia menurunkan sebelas pemain yang sangat berbeda untuk semifinal Piala FA Man City pada akhir pekan lalu. Ada banyak pemain yang jarang diturunkan di lapangan, seperti kiper cadangan James Trafford yang menggantikan Gianluigi Donnarumma, pasangan bek tengah John Stones dan Nathan Ake yang jarang tampil, Rayan Ait-Nouri sebagai bek kiri, trio gelandang Nico Gonzalez, Mateo Kovacic, dan Tijjani Reijnders, serta Omar Marmoush yang memimpin lini depan di depan Erling Haaland, dengan Phil Foden di sayapnya.

    Taruhannya mungkin lebih rendah saat menghadapi Southampton dari divisi kedua sebelum kick-off, tetapi ketika tim cadangan City tertinggal 1-0 di Wembley dengan waktu tersisa kurang dari 10 menit, menjadi jelas bahwa Guardiola bersedia mengorbankan peluang timnya di Piala FA jika itu berarti para pemain kuncinya akan bugar dan siap bertarung untuk sisa perburuan gelar Liga Premier, meskipun mereka melakukan comeback dramatis di menit-menit akhir untuk merebut tempat di final.

    Kesadaran akan peluang

    Penampilan City di Wembley dan kemenangan tipis mereka atas Burnley pada pertengahan pekan ini seharusnya menjadi motivasi yang cukup bagi Arteta untuk melakukan perubahan di Metropolitano. Pasukan Guardiola tiba-tiba tampak kehilangan kepercayaan diri yang baru-baru ini meyakinkan banyak penggemar Liga Premier bahwa mereka siap menggeser Arsenal dari puncak klasemen, dan penampilan yang kurang meyakinkan dalam kedua laga tersebut mengindikasikan bahwa mereka masih berpotensi kehilangan poin dalam sisa pertandingan melawan Everton, Brentford, Crystal Palace, Bournemouth, dan Aston Villa.

    The Gunners harus memanfaatkan kesempatan ini. Setelah mengalahkan Newcastle pada akhir pekan, tim asal London Utara ini masih memiliki peluang 72,44 persen untuk mengangkat trofi Liga Premier pada akhir Mei, menurut Opta, sementara City berada di angka 27,56%. Dengan kemenangan atas Fulham pada Sabtu, mereka akan memiliki keunggulan psikologis dengan selisih enam poin di puncak klasemen. Meskipun rival gelar mereka memiliki dua pertandingan lebih sedikit, hal ini meninggalkan Guardiola dan timnya tanpa margin kesalahan sama sekali di saat performa mereka tampaknya menurun.

    Arteta mungkin kesulitan menyeimbangkan prioritas Arsenal sejak awal tahun, tetapi sangat jelas di mana fokus harus ditempatkan menjelang laga melawan Atletico; kini jelaslah saatnya bagi The Gunners untuk memprioritaskan perburuan gelar Liga Premier di atas segalanya, bahkan jika hal itu harus mengorbankan peluang meraih gelar Liga Champions pertama mereka.

