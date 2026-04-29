Upaya Arsenal untuk bangkit kembali di Liga Premier harus menjadi prioritas Mikel Arteta - meskipun itu berarti harus mengorbankan harapan mereka di Liga Champions

Tugas telah diselesaikan pada Sabtu lalu saat The Gunners mengalahkan The Magpies yang sedang dalam performa buruk untuk kembali ke puncak klasemen—sebuah langkah krusial dalam apa yang digambarkan Arteta sebagai "pertandingan pertama", dengan empat laga penentuan lainnya yang masih menanti. "Kami harus melakukan apa yang ada dalam kendali kami," katanya setelah pertandingan. "'Pertandingan pertama' ada di tangan kami. Kami telah melakukannya."

Namun, kini muncul prospek yang menakutkan dan gangguan signifikan berupa semifinal Liga Champions dua leg yang melelahkan secara fisik dan emosional melawan Atletico asuhan Diego Simeone, dan cara Arteta menghadapi pertandingan ini bisa jadi akan menentukan kesuksesan musim Arsenal.

Seiring garis finis semakin dekat dan dengan itu peluang klub London Utara untuk mengakhiri 22 tahun kekecewaan domestik, kini saatnya bagi pelatih asal Spanyol itu untuk memprioritaskan satu trofi potensial di atas yang lain dan mengerahkan segala upaya untuk Premier League.