Seperti yang diungkapkan David Raya, ia nyaris bergabung dengan juara Bundesliga asal Jerman tersebut. Namun, kiper asal Spanyol itu justru pindah ke Arsenal dan berkembang menjadi salah satu kiper terbaik di Inggris.
"Untungnya hal itu tidak terjadi": Kiper Liga Premier hampir saja pindah ke FC Bayern München
"Saya hampir saja pindah ke klub lain, tapi untungnya hal itu tidak terjadi, dan akhirnya Arsenal mengajukan tawaran, lalu saya pun bergabung di sini," kata Raya kepada Sky Sports sambil menambahkan, "Klub mana? Itu adalah FC Bayern München."
Dari pernyataan tersebut, dapat diperkirakan kapan tepatnya peristiwa itu terjadi. Raya pindah ke London pada musim panas 2023, awalnya dengan status pinjaman dari FC Brentford. Setahun kemudian, The Gunners mentransfer biaya transfer sekitar 32 juta euro kepada The Bees.
FC Bayern mendatangkan Daniel Peretz sebagai pengganti David Raya
Di sisi lain, Bayern Munich berhasil mendatangkan Daniel Peretz pada musim panas 2023, namun ia hanya tampil dalam tujuh pertandingan di Munich. Pada awal musim ini, kiper asal Israel itu pun dipinjamkan ke HSV, namun ia harus kalah dalam persaingan internal untuk posisi kiper utama melawan Daniel Heuer Fernandes. Akibatnya, kesepakatan peminjaman tersebut dibatalkan pada musim dingin.
Sejak saat itu, Peretz menjadi penjaga gawang FC Southampton - dan menjadi pemain inti di klub divisi dua Inggris tersebut. Menurut laporan, The Saints memiliki opsi pembelian sebesar delapan juta euro.
FC Bayern dan banyaknya kiper cadangan: Apa kabar Manuel Neuer?
Sebelum Peretz pindah ke Munich, Bayern memang mengalami masalah di posisi penjaga gawang. Pada akhir 2022, Manuel Neuer mengalami patah tulang betis akibat kecelakaan ski dan absen hampir sepanjang tahun. Oleh karena itu, pada awal 2023, klub asal Munich terpaksa merekrut penggantinya. Yann Sommer didatangkan dari Gladbach dengan biaya yang dikabarkan mencapai sembilan juta euro - juga dengan tujuan untuk memenangkan Liga Champions. Seperti yang diketahui, rencana tersebut gagal.
Juga karena adanya kesepakatan, Sommer, yang selalu dipandang kritis di Munich, tidak dihalangi untuk pindah ke Inter Milan setelah paruh kedua musim. Sampai kembalinya Neuer, Sven Ulreich menjadi penjaga gawang: Pemain berpengalaman ini kembali diturunkan akhir pekan lalu di Bundesliga melawan Bayer Leverkusen, memberikan dukungan yang andal, namun mengalami cedera saat bertanding. Pengganti utama Neuer kini adalah Jonas Urbig, yang berkat penampilannya yang kuat bahkan telah dipanggil oleh pelatih timnas Jerman, Julian Nagelsmann, untuk bergabung dengan timnas Jerman.
Sementara itu, Raya naik menjadi kiper utama Arsenal dan saat ini memiliki peluang bagus untuk meraih gelar pertamanya di level klub. The Gunners memimpin klasemen Premier League dan berada di perempat final Liga Champions. Pada Minggu, mereka akan bertanding di final Carabao Cup melawan Manchester City. Raya masih memiliki kontrak yang berlaku hingga 2028.
Masa depan Neuer di Bayern, di sisi lain, masih belum pasti. Belum ada keputusan apakah ia akan memperpanjang kontraknya yang berakhir musim panas ini atau memutuskan untuk pensiun. Direktur Olahraga Christoph Freund baru-baru ini mengatakan: "Kita akan lihat apa yang terjadi pada April dan awal Mei, ketika ia kembali bermain sebagai kiper, bagaimana perasaannya saat itu, termasuk dalam pertandingan di Inggris." Kemudian, Neuer akan "menghubungi kami" dan "kemudian kami akan berdiskusi bersama dan melihat arah yang akan diambil."
David Raya: Data performa dan statistik di FC Arsenal
Permainan 136 Gol yang kebobolan 106 Pertandingan tanpa kebobolan 60