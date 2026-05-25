Menurut informasi dari Bild, kiper Alexander Nübel bisa dimasukkan dalam kesepakatan jika Gordon direkrut, dan sebagai gantinya ia akan pindah ke Newcastle United.
Untuk transfer pemain incaran: FC Bayern München tampaknya sedang mempertimbangkan pertukaran pemain yang spektakuler
Masa peminjamannya di VfB Stuttgart akan berakhir pada 30 Juni, namun sudah jelas bahwa ia tidak memiliki masa depan baik di klub asal Swabia itu maupun di klub juara Bundesliga terbanyak di Jerman. "Kami telah berdiskusi dengan manajemennya dan Alex juga sudah mengetahui rencana kami," kata Direktur Olahraga FCB Christoph Freund setelah pertandingan Bundesliga terakhir Bayern melawan 1. FC Köln, sambil merujuk pada Neuer, wakilnya Jonas Urbig, dan Sven Ulreich: "Kami akan memasuki musim depan dengan trio kiper ini, itulah rencananya."
Sebaliknya, klub Gordon, Newcastle United, dilaporkan media sedang mencari penjaga gawang baru. Sky melaporkan, misalnya, bahwa Newcastle mengincar Robin Risser dari RC Lens. Biayanya: 30 hingga 40 juta euro.
Nübel akan jauh lebih murah dibandingkan itu; The Magpies tampaknya hanya perlu menurunkan tuntutan biaya transfer mereka untuk Gordon dan sedikit mengakomodasi Bayern. Menurut kabar, Newcastle menuntut setara dengan lebih dari 80 juta euro untuk pemain berusia 25 tahun tersebut.
Apakah Alexander Nübel akan bergabung dengan Newcastle United?
Namun, keputusan mengenai masa depan Nübel di Bayern mungkin baru akan diambil menjelang akhir musim panas. Belum ada pembicaraan konkret dengan klub-klub yang berpotensi menjadi tuan barunya, selain itu, pemain berusia 29 tahun ini sedang bertanding bersama tim nasional Jerman di Piala Dunia di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada.
Selain itu, masih dipertanyakan apakah Nübel akan menyetujui transfer ke The Magpies. Menurut informasi dari Bild, kiper tersebut saat ini lebih condong ke klub-klub lain di Inggris dan Italia, sementara ia tampaknya tidak terlalu tertarik untuk pindah ke Newcastle.
Gordon, di sisi lain, dikaitkan erat dengan kepindahan ke FC Bayern München. Pemain timnas Inggris itu sendiri dilaporkan telah mencapai kesepakatan dengan juara Bundesliga tersebut untuk pindah pada musim depan, namun kedua klub masih jauh dari kesepakatan dalam negosiasi.
"Kami sepakat bahwa kami akan merekrut pemain serang jika hal itu memungkinkan secara finansial," kata Direktur Olahraga Bayern, Max Eberl, pada Jumat sebelum final Piala DFB di Berlin melawan VfB Stuttgart dalam sebuah acara yang diselenggarakan oleh Bild. "Kami telah melakukan pembicaraan yang sangat baik dan berharap dapat mencapai kemajuan." Tanpa menyebut nama secara eksplisit, pembicaraan tersebut diduga mengenai Gordon.