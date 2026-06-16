Dengan penjualan ini, BVB jelas mengalami kerugian besar, mengingat mereka pernah membayar 13 juta euro kepada RSC Anderlecht untuk pemain asal Belgia tersebut. Selama tiga tahun di Dortmund, Duranville sering mengalami cedera. Pada paruh kedua musim lalu, ia dipinjamkan ke FC Basel.

Di sana, Duranville mencetak dua gol dan satu assist dalam 17 pertandingan resmi musim lalu. Sejak pindah dari Anderlecht pada Januari 2023, ia hanya tampil dalam 27 pertandingan resmi untuk tim utama BVB (1 gol, 1 assist).

Kini, bab yang cukup pahit ini berakhir, karena tidak hanya BVB yang berpendapat bahwa mereka mungkin telah mendapatkan seorang calon bintang besar kurang dari tiga tahun yang lalu.