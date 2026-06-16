Seperti dilaporkan Sky, transfer Duranville ke Olympique Lyon telah resmi disepakati. Menurut laporan tersebut, klub Prancis tersebut membayar biaya transfer dasar yang sangat rendah, yaitu hanya 5,5 juta euro, yang masih dapat ditambah dengan bonus sebesar tiga juta euro. Dortmund juga mendapatkan hak bagi hasil sebesar 20 persen jika pemain tersebut dijual kembali.
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Untuk saat ini, ini merupakan bisnis yang merugi besar: BVB melepas para pemain yang akan dijual dengan harga sangat murah
Dengan penjualan ini, BVB jelas mengalami kerugian besar, mengingat mereka pernah membayar 13 juta euro kepada RSC Anderlecht untuk pemain asal Belgia tersebut. Selama tiga tahun di Dortmund, Duranville sering mengalami cedera. Pada paruh kedua musim lalu, ia dipinjamkan ke FC Basel.
Di sana, Duranville mencetak dua gol dan satu assist dalam 17 pertandingan resmi musim lalu. Sejak pindah dari Anderlecht pada Januari 2023, ia hanya tampil dalam 27 pertandingan resmi untuk tim utama BVB (1 gol, 1 assist).
Kini, bab yang cukup pahit ini berakhir, karena tidak hanya BVB yang berpendapat bahwa mereka mungkin telah mendapatkan seorang calon bintang besar kurang dari tiga tahun yang lalu.
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Bintang BVB Duranville? Vincent Kompany sebenarnya sudah yakin
"Saya beruntung bisa bekerja sama dengannya di Anderlecht saat dia berusia 15 atau 16 tahun. Saya membantunya melakukan debut melawan Club Brugge tepat saat dia genap berusia 16 tahun. Kami langsung menyadari pengaruhnya; dia mengubah jalannya pertandingan. Pada usia segitu, hal seperti itu sangat jarang terjadi," kata Pelatih Bayern, Vincent Kompany, dua tahun lalu sambil memuji Duranville.
Sebelumnya pada Januari 2023, Kompany bahkan pernah meyakini bahwa pemain yang kini berusia 20 tahun itu berpotensi menjadi pemain sepak bola kelas dunia. Saat ditanya tentang calon pemenang Ballon d'Or di masa depan dan dia telah menyebutkan nama-nama yang biasa disebut, dia berkata dengan serius: "Dan ada satu lagi yang saya punya untuk kalian: Duranville. Tanpa tekanan."
Namun, di BVB, Duranville tidak pernah memenuhi janji besar yang dibawanya berkat bakatnya dan kini sedang mencari awal yang baru.
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BVB tampaknya juga bisa melepas Cole Campbell
Hal serupa mungkin juga akan menimpa Cole Campbell. Menurut laporan Sky, Celtic Glasgow dilaporkan memiliki minat serius untuk merekrut pemain asal Amerika Serikat tersebut, yang musim lalu dipinjamkan ke Hoffenheim namun kurang beruntung. Kabarnya, pembicaraan awal antara kedua belah pihak telah berlangsung.
Dortmund dilaporkan terbuka untuk menjual Campbell, yang tampaknya tidak memiliki masa depan di tim Schwarz-Gelben. Pada paruh kedua musim lalu, pemain berusia 20 tahun ini dipinjamkan ke TSG 1899 Hoffenheim, namun ia juga gagal meyakinkan dalam penampilannya yang terbatas di Sinsheim. TSG pun tidak menggunakan opsi pembelian yang disepakati sebesar 7,5 juta euro, sehingga Campbell akan kembali ke Dortmund pada musim panas ini.
Di Hoffenheim, Campbell tampil dalam lima pertandingan musim lalu dengan total 74 menit di Bundesliga, di mana ia tidak mencetak poin apa pun.