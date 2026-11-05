“Untuk pertama kalinya mendapat banyak kritik”: Mantan bintang timnas putra AS Brad Friedel menilai keputusan Christian Pulisic soal kontraknya di AC Milan setelah sang pemain bangkit dari kekecewaan di Piala Dunia
Timnas putra Amerika Serikat kalah di babak 16 besar Piala Dunia 2026
Pertanyaan serius muncul mengenai masa depan pemain berusia 28 tahun itu sepanjang musim 2025-26. Pasalnya, meski sudah mendapat tawaran perpanjangan kontrak, Pulisic tak kunjung menandatanganinya. Ia dinilai masih mempertimbangkan berbagai pilihan.
Ia mendapat panggung yang sangat bergengsi untuk menunjukkan kemampuannya ketika ajang utama FIFA digelar di Amerika Utara. Tim asuhan Mauricio Pochettino sempat memperlihatkan sekilas kemampuan mereka di turnamen itu, tetapi akhirnya tersingkir setelah kalah dari Belgia di babak 16 besar.
Pulisic telah dijuluki ‘Captain America’ selama beberapa waktu, meski tidak selalu mengenakan ban kapten tim nasionalnya. Ia menjadi sosok utama sepak bola AS saat tampil di kandang sendiri. Ekspektasi tinggi itu sejak awal sulit dipenuhi, dan demikianlah yang terjadi.
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Pulisic memilih memperpanjang kiprahnya yang telah berlangsung tiga tahun di Italia
Banyak pemain yang gagal membawa timnas Amerika Serikat melaju ke fase akhir ajang internasional besar lainnya mendapat kritik atas dugaan kelemahan dalam permainan masing-masing. Pulisic pun menjadi sorotan paling tajam.
Rumor transfer di Italia segera mereda, sementara Pulisic mengawali musim 2026/27 dengan relatif lambat dan sesekali harus duduk di bangku cadangan di bawah asuhan mantan pelatih Manchester United Ruben Amorim. Namun, ia telah mencetak dua gol dalam tiga penampilan terakhirnya, termasuk satu gol dalam kemenangan derbi atas rival bebuyutan, Inter.
Kesepakatan baru telah diteken, mengakhiri pembicaraan tentang kepergiannya, dan masih banyak bab yang bisa ditulis dalam kisah yang dimulai pada 2023 ketika ia berpisah dengan raksasa Liga Primer Inggris Chelsea.
Pencapaian terbaik dalam kariernya telah diraih di Milan, dengan torehan 17 gol pada musim keduanya bersama AC Milan. Para pendukung yang penuh gairah pun telah menerima Pulisic dengan sepenuh hati. Ia meyakini kepercayaan itu harus dibalas dengan memilih melanjutkan kebersamaan ketimbang kembali pindah klub.
Penyerang bintang menjawab pertanyaan-pertanyaan sulit dengan baik
Ketika ditanya apakah itu pada akhirnya merupakan keputusan terbaik bagi semua pihak terkait, mantan kiper USMNT Friedel, yang berbicara berkat dukungan Grosvenor Sport, mengatakan kepada GOAL: “Saya rasa begitu.
“Percaya atau tidak, saya tidak kenal Christian. Saat melatih timnas U19, saya menangani pemain yang lahir pada tahun yang sama dengannya. Ketika pertama kali menjabat, saya menangani angkatan 1998, tetapi dia sudah bersama Jurgen Klinsman di level senior. Jadi, saya menangani pemain-pemain seperti Tyler Adams, Weston McKennie, dan yang lainnya. Saya sangat mengenal mereka dan pernah melatih mereka. Namun, saya tidak kenal Christian, jadi saya benar-benar tidak tahu bagaimana mentalitasnya dan apa yang ingin dia lakukan dalam hidup maupun sepakbola.
“Tahun lalu berat baginya. Selama dan setelah Piala Dunia, saya rasa untuk pertama kalinya dalam kariernya, dia mendapat banyak kritik di Amerika Serikat. Saya rasa dia sedikit menjauh dari sorotan, bisa dibilang begitu.
“Sepertinya dia kini kembali fokus berlatih. Dalam satu atau dua bulan terakhir, performanya tampak mulai membaik. Mungkin dia hanya perlu mengambil sedikit jarak dan kembali menikmati hidup serta sepakbola.
“Menurut saya, menandatangani kontrak di tempat yang membuatnya bahagia adalah langkah cerdas dan baik baginya. Tidak pernah menyenangkan bagi seorang pemain menerima kritik sebanyak yang dia terima, tetapi begitulah olahraga.
“Menurut saya, dalam empat minggu terakhir, media sedikit mengurangi kritik terhadapnya. Kritik itu sedikit muncul lagi karena dia tidak dipanggil ke pemusatan latihan timnas terakhir, sementara tim tampil sangat baik dengan para pemain muda. Sebagian kritik kembali muncul di Amerika Serikat, tetapi tidak separah setelah Piala Dunia.
“Semoga performanya terus membaik, dia tampil sangat baik di Milan, kembali ke timnas, dan mencatatkan beberapa penampilan bagus. Jika dia tidak masuk dalam rencana Mauricio, itu juga tidak masalah. Yang penting, nikmati sepakbola di Milan dan tampilkan kemampuan yang kita tahu dia miliki.”
- Getty
Pertandingan kontinental, domestik, dan internasional segera berlangsung
AC Milan akan kembali berlaga di Liga Europa pada Kamis saat menjamu Ferencvaros, sebelum memasuki jeda internasional November setelah bertandang ke markas Genoa dalam laga Serie A pada Minggu.
Pulisic akan terbang ke Amerika Serikat setelah pertandingan itu. Ia berharap bisa menambah koleksi 90 penampilan internasional dan 33 gol di level senior untuk negaranya, sementara timnas Amerika Serikat bersiap menghadapi perempat-final CONCACAF Nations League melawan Haiti.
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