Ketika ditanya apakah itu pada akhirnya merupakan keputusan terbaik bagi semua pihak terkait, mantan kiper USMNT Friedel, yang berbicara berkat dukungan Grosvenor Sport, mengatakan kepada GOAL: “Saya rasa begitu.

“Percaya atau tidak, saya tidak kenal Christian. Saat melatih timnas U19, saya menangani pemain yang lahir pada tahun yang sama dengannya. Ketika pertama kali menjabat, saya menangani angkatan 1998, tetapi dia sudah bersama Jurgen Klinsman di level senior. Jadi, saya menangani pemain-pemain seperti Tyler Adams, Weston McKennie, dan yang lainnya. Saya sangat mengenal mereka dan pernah melatih mereka. Namun, saya tidak kenal Christian, jadi saya benar-benar tidak tahu bagaimana mentalitasnya dan apa yang ingin dia lakukan dalam hidup maupun sepakbola.

“Tahun lalu berat baginya. Selama dan setelah Piala Dunia, saya rasa untuk pertama kalinya dalam kariernya, dia mendapat banyak kritik di Amerika Serikat. Saya rasa dia sedikit menjauh dari sorotan, bisa dibilang begitu.

“Sepertinya dia kini kembali fokus berlatih. Dalam satu atau dua bulan terakhir, performanya tampak mulai membaik. Mungkin dia hanya perlu mengambil sedikit jarak dan kembali menikmati hidup serta sepakbola.

“Menurut saya, menandatangani kontrak di tempat yang membuatnya bahagia adalah langkah cerdas dan baik baginya. Tidak pernah menyenangkan bagi seorang pemain menerima kritik sebanyak yang dia terima, tetapi begitulah olahraga.

“Menurut saya, dalam empat minggu terakhir, media sedikit mengurangi kritik terhadapnya. Kritik itu sedikit muncul lagi karena dia tidak dipanggil ke pemusatan latihan timnas terakhir, sementara tim tampil sangat baik dengan para pemain muda. Sebagian kritik kembali muncul di Amerika Serikat, tetapi tidak separah setelah Piala Dunia.

“Semoga performanya terus membaik, dia tampil sangat baik di Milan, kembali ke timnas, dan mencatatkan beberapa penampilan bagus. Jika dia tidak masuk dalam rencana Mauricio, itu juga tidak masalah. Yang penting, nikmati sepakbola di Milan dan tampilkan kemampuan yang kita tahu dia miliki.”