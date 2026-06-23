Untuk pertama kalinya... Maroko dan Aljazair membuka pintu yang selama ini tertutup di Piala Dunia 2026

Pertandingan antara Aljazair dan Yordania bukan sekadar 90 menit di Piala Dunia 2026; itu adalah malam di mana rekor demi rekor terpecahkan, dan lapangan berubah menjadi buku yang mencatat prestasi “Les Verts” dengan huruf-huruf emas.

Kemenangan “Para Pejuang Gurun” ini membalikkan keadaan, angka-angka yang memecahkan batasan waktu, serta statistik yang menyatukan kejayaan Aljazair dan Maroko untuk pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia.

Pertandingan Arab yang seru antara Aljazair dan Yordania ini menyuguhkan serangkaian momen gemilang yang akan terukir dalam catatan sejarah “Les Verts” di Piala Dunia. Kemenangan Aljazair 2-1 bukanlah kemenangan biasa, melainkan gerbang menuju lima pencapaian bersejarah sekaligus, menurut jaringan statistik sepak bola Prancis “Stats Foot”.