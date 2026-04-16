"Untuk pertama kalinya dalam sejarah": Gianni Infantino mengumumkan perubahan spektakuler pada final Piala Dunia 2026

Sebaliknya, dalam sepak bola, pertunjukan musik selama jeda 15 menit merupakan hal yang sangat jarang terjadi. Hal ini juga karena unsur pertunjukan tersebut tidak disukai oleh banyak penggemar. DFB mencoba hal ini selama final Piala DFB 2017 di Berlin antara Eintracht Frankfurt dan Borussia Dortmund dengan pertunjukan paruh waktu dari penyanyi lagu populer Helene Fischer. Namun, penampilannya dibayangi oleh sorakan keras dari banyak pendukung di tribun Stadion Olimpiade.

Fischer kemudian berkata: "Mungkin seorang musisi harus melewati hal seperti itu. Saya sudah menumbuhkan kulit tebal dalam beberapa tahun terakhir dan sejak kemarin rambut saya juga tumbuh. Berdiri di sana sebagai seniman dan merasakan kekuatan testosteron yang begitu kuat, itu memang...". Menanggapi para penggemar yang bersiul, ia menambahkan: "Tapi saya tidak merasa itu seburuk itu. Ada rasa dendam di sana, mereka tidak ingin hiburan."

Menyikapi Piala Dunia, Infantino juga mengumumkan bahwa "semua bintang yang bisa dibayangkan" akan dilibatkan dalam putaran final di AS, Kanada, dan Meksiko. Ia menyebut contoh legenda NFL Tom Brady dan mantan center NBA Shaquille O'Neal. Keduanya telah memainkan peran penting sebagai pembawa undian saat pengundian grup babak penyisihan untuk putaran final. "Mereka menyukainya," kata bos FIFA tersebut.