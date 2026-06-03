Menurut informasi dari Sport Bild, sang penyerang dijanjikan transfer seorang pemain serang kelas atas, yang diharapkan dapat memberinya keuntungan di masa depan.
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Untuk mempertahankan Serhou Guirassy: BVB tampaknya ingin mendatangkan setidaknya satu pemain bintang baru lagi
Rencana transfer tersebut dilaporkan telah disampaikan oleh jajaran manajemen olahraga yang dipimpin oleh Direktur Olahraga Ole Book dan Direktur Eksekutif Lars Ricken Guirassy dalam sebuah pembicaraan, dengan tujuan untuk menghalangi niat sang pemain untuk pindah.
Menurut laporan yang sama, pemain berusia 30 tahun ini memiliki klausul pelepasan dalam kontraknya yang masih berlaku hingga 2028, yang nilainya sekitar 35 juta euro untuk klub-klub papan atas tertentu. Guirassy sudah lama dikabarkan sedang mempertimbangkan untuk hengkang. Baru-baru ini juga beredar rumor tentang minat dari Fenerbahce Istanbul, di mana calon presiden Azizi Yildirim dilaporkan telah mencapai kesepakatan dengan mantan penyerang VfB Stuttgart tersebut untuk pindah ke klub papan atas Turki tersebut jika ia menang dalam pemilihan. Pemilihan akan digelar pada akhir pekan mendatang (6/7 Juni).
Selain itu, Book baru-baru ini tidak sepenuhnya menampik kemungkinan kepergian Guirassy. "Dengan gol-golnya, dia sangat, sangat penting. Jadi, bukan rencana kami dan bukan asumsi kami untuk mengatakan bahwa kami ingin melepasnya. Namun, hal yang sama berlaku di sini: Jika ada tawaran luar biasa yang masuk, kami akan mempertimbangkannya," katanya.
- AFP
BVB: Jika Adeyemi hengkang, apakah akan datang bintang penyerang baru?
Terlebih lagi, BVB sangat bergantung pada pendapatan dari transfer untuk dapat merealisasikan transfer-transfer lain, seperti mendatangkan bintang penyerang baru, setelah sebelumnya melepas Joane Gadou (19,5 juta euro), Kaua Prates (tujuh juta euro), dan Justin Lerma (empat juta euro). Dalam hal ini, Karim Adeyemi juga bisa menjadi penentu. Jika pemain berusia 24 tahun itu tidak memperpanjang kontraknya yang akan berakhir pada 2027, kemungkinan besar ia akan hengkang pada musim panas nanti. Ini akan menjadi kesempatan terakhir bagi Borussia Dortmund untuk mendapatkan uang dari sang penyerang, jika ia tidak berkomitmen untuk tetap bersama klub dalam jangka panjang.
Saat ini, kedua belah pihak dilaporkan memiliki perbedaan yang cukup jauh terkait tuntutan gaji dan ketentuan klausul pelepasan. Namun, Adeyemi baru-baru ini dengan tegas membantah hal tersebut kepada WAZ. "Saya sudah berkali-kali menyatakan dukungan saya kepada Borussia Dortmund dan selalu menekankan apa yang saya hargai dari klub ini serta betapa besar semangat saya untuknya," katanya, antara lain. Meskipun demikian, Adeyemi mengakui: "Yang terpenting bagi saya adalah mendapatkan sinyal yang jelas dari klub – terlepas dari arah keputusan akhir yang diambil."
Guirassy kembali menjadi pencetak gol terbanyak Dortmund
Laporan tersebut tidak menyebutkan pemain mana yang bisa membantu Guirassy mencetak lebih banyak gol jika ia tetap bertahan. Dalam beberapa pekan terakhir, beredar rumor tentang kemungkinan kembalinya Jadon Sancho. Namun, menurut berbagai laporan media yang sejalan, kemungkinan tersebut kini hampir pasti tidak akan terwujud.
Guirassy telah mencetak 60 gol dalam 96 pertandingan dan juga mencatatkan 15 assist untuk BVB. Dengan 22 gol, ia juga menjadi pencetak gol terbanyak Dortmund pada musim lalu.
- AFP
Serhou Guirassy: Data performa dan statistik di BVB
Permainan 96 Gol 60 Assist 15