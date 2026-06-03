Untuk mempertahankan Serhou Guirassy: BVB tampaknya ingin mendatangkan setidaknya satu pemain bintang baru lagi

Rencana transfer tersebut dilaporkan telah disampaikan oleh jajaran manajemen olahraga yang dipimpin oleh Direktur Olahraga Ole Book dan Direktur Eksekutif Lars Ricken Guirassy dalam sebuah pembicaraan, dengan tujuan untuk menghalangi niat sang pemain untuk pindah.

Menurut laporan yang sama, pemain berusia 30 tahun ini memiliki klausul pelepasan dalam kontraknya yang masih berlaku hingga 2028, yang nilainya sekitar 35 juta euro untuk klub-klub papan atas tertentu. Guirassy sudah lama dikabarkan sedang mempertimbangkan untuk hengkang. Baru-baru ini juga beredar rumor tentang minat dari Fenerbahce Istanbul, di mana calon presiden Azizi Yildirim dilaporkan telah mencapai kesepakatan dengan mantan penyerang VfB Stuttgart tersebut untuk pindah ke klub papan atas Turki tersebut jika ia menang dalam pemilihan. Pemilihan akan digelar pada akhir pekan mendatang (6/7 Juni).

Selain itu, Book baru-baru ini tidak sepenuhnya menampik kemungkinan kepergian Guirassy. "Dengan gol-golnya, dia sangat, sangat penting. Jadi, bukan rencana kami dan bukan asumsi kami untuk mengatakan bahwa kami ingin melepasnya. Namun, hal yang sama berlaku di sini: Jika ada tawaran luar biasa yang masuk, kami akan mempertimbangkannya," katanya.