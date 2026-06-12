Goal.com
LiveTiket

JANGAN LEWATKAN SATUPUN MOMEN DI PIALA DUNIA

Akses penuh Anda ke skor, pembaruan langsung, dan analisis
Jelajahi
FBL-WC-2026-MATCH01-MEX-RSAAFP

Diterjemahkan oleh

Untuk melindungi para pemain atau sekadar jeda iklan?.. "Jeda pendinginan" memicu kemarahan setelah hari pertama Piala Dunia

FEATURES
Mexico vs South Africa
Mexico
South Africa
World Cup
Meksiko
Afrika Selatan

Krisis pembukaan memunculkan pertanyaan... Apakah Piala Dunia akan berubah menjadi model olahraga Amerika?

Baru satu hari sejak dimulainya Piala Dunia 2026, "waktu istirahat pendinginan" yang baru ini telah menjadi salah satu isu paling kontroversial dalam turnamen tersebut, di tengah kritik luas dari para penggemar sepak bola dan pengamat yang berpendapat bahwa tujuan sebenarnya dari jeda ini tidak hanya untuk melindungi para pemain dari suhu tinggi, melainkan juga untuk memberikan ruang tambahan kepada stasiun televisi penyiar untuk menayangkan iklan.

Dan selama pertandingan pembuka yang mempertemukan Meksiko dan Afrika Selatan, muncul tanda-tanda awal kontroversi terkait sistem baru ini, setelah salah satu jeda tersebut membuat penonton kehilangan sebagian aksi pertandingan karena siaran iklan terus berlanjut saat para pemain bersiap untuk melanjutkan permainan.

Baca juga:

Kontroversi wasit dimulai lebih awal... Apakah trio wasit pembuka Piala Dunia pantas mendapat kartu merah?

  • Penundaan dimulainya kembali pertandingan karena iklan

    Jeda kedua pada pertandingan pembuka ini menjadi sorotan yang menuai banyak kritik, karena seluruh pemain dari kedua tim sudah siap untuk melanjutkan pertandingan, terutama tim nasional Afrika Selatan yang berusaha membalikkan keadaan setelah kebobolan gol kedua yang dicetak oleh penyerang Meksiko, Raúl Jiménez.

    Menurut laporan jaringan RMC Prancis, wasit Brasil Wiltons Sampaio meminta para pemain menunggu sekitar 40 detik tambahan sebelum melanjutkan pertandingan, setelah ia berbincang dengan salah satu ofisial di pinggir lapangan, sebagai langkah yang bertujuan memberi stasiun televisi lebih banyak waktu untuk menyelesaikan jeda iklan.

    Meskipun pertandingan diizinkan dilanjutkan kemudian, beberapa penonton tidak dapat menyaksikan momen-momen awal setelah para pemain kembali ke lapangan karena siaran iklan masih berlanjut, yang memicu gelombang kritik di media sosial.

    • Iklan

  • Melindungi para pemain atau keuntungan komersial?

    Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) membenarkan penerapan jeda pendinginan selama turnamen dengan alasan perlunya melindungi para pemain dari dampak cuaca panas selama musim panas di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

    FIFA juga mengizinkan stasiun televisi penyiar untuk menayangkan iklan selama periode tersebut, dengan syarat siaran langsung pertandingan harus kembali 30 detik sebelum pertandingan dilanjutkan.

    Namun, apa yang terjadi pada pertandingan pembuka kembali memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana stasiun televisi mematuhi aturan tersebut, terutama setelah munculnya indikasi bahwa pertimbangan komersial lebih diutamakan daripada aspek olahraga.

  • Para ahli: Sepak bola bergerak menuju model Amerika

    Para pakar ekonomi olahraga dan media berpendapat bahwa langkah ini mencerminkan pengaruh model olahraga Amerika terhadap Piala Dunia.

    Christophe Lopetti, Direktur Pusat Hukum dan Ekonomi Olahraga, mengatakan bahwa hal ini tidak mengejutkan mengingat sebagian besar turnamen diselenggarakan di Amerika Serikat, sambil menjelaskan bahwa olahraga Amerika secara historis bergantung pada jeda yang berulang-ulang yang memungkinkan penayangan iklan dalam jumlah besar.

    Dia menambahkan bahwa kompetisi seperti Liga Basket Profesional Amerika "NBA" dan Liga Sepak Bola Amerika "NFL" sangat bergantung pada jeda yang panjang dan berulang, yang merupakan bagian dari model ekonomi turnamen tersebut.

    Sementara itu, Philippe Bayi, kepala salah satu perusahaan konsultan media, menegaskan bahwa iklan yang ditayangkan selama pertandingan berlangsung dianggap sebagai ruang iklan yang paling berharga dan berpengaruh, karena konsentrasi penonton berada pada tingkat tertinggi, berbeda dengan periode jeda antar babak yang berlangsung selama 15 menit dan selama itu banyak penonton yang menjauh dari layar.

  • Harga iklan yang memecahkan rekor

    Harga yang ditawarkan untuk slot iklan ini mencerminkan betapa pentingnya slot tersebut secara komersial. Penawaran pemasaran dari beberapa stasiun televisi menunjukkan bahwa biaya iklan selama 20 detik saja pada final turnamen ini bisa mencapai 425 ribu euro jika tim nasional Prancis berhasil mencapai final.

    Hanya iklan yang ditayangkan selama perpanjangan waktu atau adu penalti yang melebihi harga tersebut, dengan nilai masing-masing mencapai 450 ribu dan 500 ribu euro.

    Selain itu, beberapa stasiun TV berencana untuk mengalokasikan satu menit penuh untuk iklan di setiap jeda pertandingan, dengan memanfaatkan sisa waktu untuk analisis dan tayangan ulang momen-momen penting.

  • Deschamps: Penundaan mengubah dinamika pertandingan

    Sementara itu, dari segi teknis, sejumlah pelatih sebelumnya telah memperingatkan tentang dampak langsung jeda-jeda tersebut terhadap jalannya pertandingan.

    Pelatih timnas Prancis, Didier Deschamps, mengatakan bahwa sepak bola kini lebih mirip dengan "empat babak" daripada dua babak seperti yang biasa dilakukan secara historis.

    Dia menjelaskan bahwa jeda-jeda ini dapat mengubah jalannya pertandingan secara keseluruhan, dengan mencatat bahwa hal itu mungkin menguntungkan tim yang sedang kesulitan di lapangan, tetapi dapat merugikan tim yang sedang dalam performa terbaiknya dan mendekati mencetak gol atau menguasai lawan.

    Dia menambahkan bahwa penghentian permainan selama 3 menit cukup untuk memutus ritme permainan dan mengubah dinamikanya secara jelas.

  • Pertanyaan seputar keputusan FIFA

    Para pengamat berpendapat bahwa jeda pendinginan tidak hanya berdampak pada para pemain dan pelatih, tetapi juga merembet ke para penonton di tribun dan pemirsa di depan layar, yang memunculkan pertanyaan mengenai seberapa jauh FIFA telah mempertimbangkan semua konsekuensi dari keputusan tersebut sebelum menerapkannya dalam edisi terbesar dalam sejarah turnamen ini.

    Dan dengan dimulainya Piala Dunia, "istirahat pendinginan" tampaknya akan menjadi salah satu isu yang paling banyak diperdebatkan dalam beberapa minggu ke depan, terutama jika insiden penundaan dimulainya kembali pertandingan karena jeda iklan terulang atau berdampak langsung pada jalannya kompetisi.

World Cup
Czechia crest
Czechia
CZE
South Africa crest
South Africa
RSA
World Cup
Mexico crest
Mexico
MEX
South Korea crest
South Korea
KOR