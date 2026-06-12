Baru satu hari sejak dimulainya Piala Dunia 2026, "waktu istirahat pendinginan" yang baru ini telah menjadi salah satu isu paling kontroversial dalam turnamen tersebut, di tengah kritik luas dari para penggemar sepak bola dan pengamat yang berpendapat bahwa tujuan sebenarnya dari jeda ini tidak hanya untuk melindungi para pemain dari suhu tinggi, melainkan juga untuk memberikan ruang tambahan kepada stasiun televisi penyiar untuk menayangkan iklan.

Dan selama pertandingan pembuka yang mempertemukan Meksiko dan Afrika Selatan, muncul tanda-tanda awal kontroversi terkait sistem baru ini, setelah salah satu jeda tersebut membuat penonton kehilangan sebagian aksi pertandingan karena siaran iklan terus berlanjut saat para pemain bersiap untuk melanjutkan permainan.

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