AC Milan menjelang laga Liga Europa melawan Ferencvaros dengan semangat setelah memenangi derbi dalam malam yang bak mimpi. Namun, Milan kini sudah mengalihkan fokus ke pertandingan pada Kamis, 5 November, dengan target memperbaiki posisi di klasemen setelah hanya meraih 3 poin dari tiga pertandingan pertama fase liga. Selain urusan di lapangan, ada pula bursa transfer. Manajemen sudah bekerja untuk menyambut bursa transfer Januari, dengan memperkuat lini serang dan pertahanan sebagai target. Salah satu nama dalam daftar Gardiner dan staf transfer Milan adalah Sylla, bek asal Senegal yang bermain untuk Union Saint-Gilloise.
AFP
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Union Saint-Gilloise berupaya mengikat Sylla, incaran AC Milan, dengan perpanjangan kontrak hingga 2031 dan penyesuaian gaji
Pertandingan berikutnya
Sylla perpanjang kontrak dengan Union Saint-Gilloise
Beberapa menit lalu, melalui video yang diunggah di kanal resminya, klub Belgia itu mengumumkan perpanjangan kontrak bek Sylla hingga 2031, disertai penyesuaian gaji. Klub Belgia itu memberi penghargaan kepada bek muda tersebut atas kiprahnya sepanjang musim lalu. Perkembangannya yang konsisten menarik perhatian sejumlah klub, termasuk AC Milan.
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