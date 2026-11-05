Pertandingan berikutnya MIL Europa League 12.45 FTC Tonton

AC Milan menjelang laga Liga Europa melawan Ferencvaros dengan semangat setelah memenangi derbi dalam malam yang bak mimpi. Namun, Milan kini sudah mengalihkan fokus ke pertandingan pada Kamis, 5 November, dengan target memperbaiki posisi di klasemen setelah hanya meraih 3 poin dari tiga pertandingan pertama fase liga. Selain urusan di lapangan, ada pula bursa transfer. Manajemen sudah bekerja untuk menyambut bursa transfer Januari, dengan memperkuat lini serang dan pertahanan sebagai target. Salah satu nama dalam daftar Gardiner dan staf transfer Milan adalah Sylla, bek asal Senegal yang bermain untuk Union Saint-Gilloise.