Union Berlin memiliki 'keyakinan 100%' terhadap Marie-Louise Eta, sementara pihak klub membalas serangan misoginis yang 'gila-gilaan' terhadap pelatih kepala wanita pertama dalam sejarah Bundesliga
Heldt mengecam reaksi negatif pasca penunjukan bersejarah tersebut
Union Berlin memberikan dukungan penuh kepada Eta setelah ia menjadi wanita pertama yang memimpin tim Bundesliga, dengan klub tersebut mengecam reaksi misoginis yang muncul pasca penunjukannya. Direktur olahraga Heldt mengkritik serangan daring yang ditujukan kepada Eta dan menekankan bahwa gender tidak memengaruhi keputusan klub. Heldt menegaskan bahwa fokus harus tetap pada kemampuan melatih dan kepemimpinan, bukan pada sikap-sikap kuno.
Heldt membela Eta dan menyebut kritik tersebut ‘memalukan’
Menurut direktur Union, klub sepenuhnya percaya pada kemampuan Eta dan meyakini bahwa kritik yang ditujukan kepadanya mencerminkan pola pikir yang seharusnya tidak lagi ada dalam sepak bola modern.
"Saya pribadi belum membicarakan hal ini dengan [Marie-Louise]," katanya di situsweb resmi klub. "Saya menyadarinya, tetapi saya juga menolak untuk membaca atau bahkan sekadar terpapar pada omong kosong semacam itu, karena bagi saya, ini soal kualitas—kualitas kepemimpinan. Kami memiliki keyakinan 100 persen pada Loui, keyakinan yang mutlak.
"Saya merasa gila bahwa kita harus menghadapi hal ini di zaman sekarang. Kita sedang membicarakan seorang pemimpin yang sangat kompeten di sini, dan Anda bisa yakin bahwa semua orang di Union, baik di tribun penonton maupun di dalam klub itu sendiri, mendukung keputusan ini 100 persen dan akan melakukan segala daya upaya untuk memastikan hal ini tidak menimbulkan perdebatan lebih lanjut di masa depan. Ini sungguh memalukan."
Mengapa Eta dianggap sebagai penerus yang tepat
Kenaikan jabatan Eta terjadi tak lama setelah Union Berlin memutuskan untuk berpisah dengan Steffen Baumgart menyusul hasil mengecewakan melawan Heidenheim, sebuah penampilan yang meyakinkan dewan direksi bahwa tindakan tegas diperlukan.
"Faktor penentunya pada dasarnya adalah penampilan tim di Heidenheim, yang membuat kami mengambil keputusan pada malam itu," jelas Heldt. "Tentu saja, kami kemudian menghubungi Marie-Louise dan menyampaikan ide kami kepadanya. Dia langsung bersedia dan sangat senang dengan kepercayaan yang kami berikan kepadanya.
"Dia memiliki catatan yang bagus bersama tim U-19, jadi dia sudah pernah menjabat sebagai pelatih kepala dan berpengalaman. Keuntungan lainnya, tentu saja, adalah kami semua mengenalnya dan dia mengenal kami. Dia tidak perlu diajari seluk-beluk di sini - dia sudah mengetahuinya semua. Dia mengenal stadion, atmosfer, orang-orang, dan yang terpenting, para pemain. Dan kami yakin bahwa seorang pelatih kepala hanya bisa benar-benar menjadi pelatih kepala jika pernah menjabat peran tersebut sebelumnya, itulah mengapa dia adalah langkah logis berikutnya."
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Fokus utama Eta saat ini adalah mengembalikan Union Berlin ke jalur kemenangan, seiring upaya klub untuk menstabilkan performa mereka di fase akhir musim Bundesliga. Ujian besar pertamanya akan datang saat menghadapi Wolfsburg pada Sabtu nanti, di mana sebuah kemenangan berpotensi cukup untuk membawa klub tersebut masuk ke paruh atas klasemen.