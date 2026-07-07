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Unik dalam arti yang buruk! Cristiano Ronaldo membawa pulang rekor yang tak diinginkan dari ‘pertandingan terakhir’nya di Piala Dunia bersama Portugal
Secara statistik, performa mereka mandek di sepertiga akhir lapangan
Seiring meredanya kegemparan seputar perjalanan Portugal di Piala Dunia, statistik individu di balik penampilan Ronaldo kini menjadi sasaran kritik. Menurut data yang disediakan oleh OptaJoe, Ronaldo adalah satu-satunya penyerang yang bermain lebih dari 500 menit di turnamen Piala Dunia 2022 dan 2026 tanpa berhasil melewati lawan dengan dribel.
Bagi seorang pemain yang menghabiskan dekade pertama kariernya dengan membuat para bek sayap ketakutan lewat gerakan stepover dan ledakan kecepatan yang dahsyat, angka "nol" di kolom dribelnya menandakan transformasi total dalam gaya bermainnya.
Terlepas dari kurangnya kontribusi kreatif secara individu ini, Ronaldo tetap berhasil mencetak gol. Pemain berusia 41 tahun ini mencetak dua gol saat melawan Uzbekistan dan mengeksekusi satu tendangan penalti saat melawan Kroasia.
Namun, ketidakmampuannya untuk melewati lawan dalam permainan terbuka di dua turnamen terpisah menunjukkan bahwa perannya kini sangat terbatas sebagai penyerang di kotak penalti, sementara tugas berat dalam menciptakan peluang diserahkan kepada rekan-rekan setimnya yang lebih muda.
- Getty Images Sport
Perpisahan terakhir di Dallas
Perjalanan sang veteran berakhir dengan cara yang sudah tak asing lagi dan memilukan, setelah kekalahan 1-0 di babak 16 besar melawan Spanyol di Cotton Bowl. Ronaldo bermain penuh selama 90 menit dan melepaskan tiga tembakan, namun ia tak mampu menaklukkan Unai Simon.
Setelah peluit akhir dibunyikan, sang kapten terlihat meninggalkan lapangan sambil menangis, sebuah pemandangan yang mirip dengan kepergiannya dari Qatar empat tahun sebelumnya. Hasil ini juga berarti bahwa Ronaldo menyamai rekor turnamen dengan delapan kekalahan sepanjang kariernya, yang sebelumnya dipegang bersama oleh Mathew Leckie dan Son Heung-min.
Ronaldo menyatakan: "Saya sedih harus meninggalkan Piala Dunia seperti ini. Saya sudah memberikan segalanya. Saya sudah berusaha sebaik mungkin. Ini memang Piala Dunia terakhir saya, ya, tapi sekarang saya punya waktu untuk merenung dan berkumpul bersama keluarga. Saya tidak akan mengambil keputusan terburu-buru. Saya tidak memutuskan apa pun di tengah emosi yang meluap. Saat ini, tidak penting apakah saya akan terus [bermain]."
Dia menambahkan: "Besok saya akan bangun seperti saat saya bangun hari ini: dengan hati nurani yang bersih. Saya bermain selama 23 tahun di tim nasional dan meraih tiga gelar. Sebelum Cristiano, Portugal belum pernah memenangkan apa pun. Kejuaraan Eropa adalah yang paling penting. Bagi saya, tahun 2016 memiliki arti yang sama dengan Piala Dunia, sejujurnya."
Keteguhan di hadapan sejarah
Sepanjang turnamen, pertanyaan mengenai posisinya dalam susunan pemain inti Roberto Martinez terus bermunculan. Para kritikus berpendapat bahwa kehadiran penyerang tersebut membatasi pergerakan bintang-bintang penyerang Portugal lainnya, namun pemain Al-Nassr itu dengan cepat menepis semua kritik tersebut.
Sebelum babak gugur dimulai, ia menegaskan bahwa ia akan pensiun sesuai keinginannya sendiri, bukan karena dipaksa oleh opini publik atau tekanan media.
Menanggapi sorotan yang terus-menerus, Ronaldo bersikap tegas ketika ditanya mengenai perannya, dengan menyatakan: "Sudah seperti ini sejak saya bergabung dengan tim nasional pada usia 18 tahun. Selalu seperti ini, dan tidak akan berubah. Saya selalu memberikan yang terbaik untuk membantu tim nasional mencapai tujuannya. Baik saya bermain maupun tidak, saya akan selalu memiliki peran penting dalam tim nasional ini."
Warisan yang melampaui kemampuan menggiring bola
Meskipun statistik “nol dribel” menjadi noda pada catatan akhir Piala Dunia-nya, Ronaldo ingin menekankan kepuasan emosional yang ia peroleh selama berada di Amerika Utara. Ia mengakui bahwa turnamen ini, meski tanpa trofi, memberikan dukungan yang luar biasa dari para penggemar. Penyerang veteran ini tetap menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa dalam sejarah sepak bola internasional, sebuah prestasi yang menurutnya lebih berharga daripada kekecewaan pribadi dalam turnamen tersebut. Ronaldo menyimpulkan: "Saya tidak kekurangan apa pun dalam hidup. Tuhan telah sangat murah hati kepada saya dan telah memberi saya segala sesuatu yang tidak pernah saya harapkan untuk dimenangkan, baik di tim nasional maupun secara pribadi. Oleh karena itu, yang terpenting adalah menikmati setiap momen. Saya tidak akan menjadi Cristiano yang lebih hebat hanya karena memenangkan Piala Dunia, dan saya juga tidak akan menjadi Cristiano yang kurang hebat jika tidak memenangkannya."
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