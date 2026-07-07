Unik dalam arti yang buruk! Cristiano Ronaldo membawa pulang rekor yang tak diinginkan dari ‘pertandingan terakhir’nya di Piala Dunia bersama Portugal

Perjalanan sang veteran berakhir dengan cara yang sudah tak asing lagi dan memilukan, setelah kekalahan 1-0 di babak 16 besar melawan Spanyol di Cotton Bowl. Ronaldo bermain penuh selama 90 menit dan melepaskan tiga tembakan, namun ia tak mampu menaklukkan Unai Simon.

Setelah peluit akhir dibunyikan, sang kapten terlihat meninggalkan lapangan sambil menangis, sebuah pemandangan yang mirip dengan kepergiannya dari Qatar empat tahun sebelumnya. Hasil ini juga berarti bahwa Ronaldo menyamai rekor turnamen dengan delapan kekalahan sepanjang kariernya, yang sebelumnya dipegang bersama oleh Mathew Leckie dan Son Heung-min.

Ronaldo menyatakan: "Saya sedih harus meninggalkan Piala Dunia seperti ini. Saya sudah memberikan segalanya. Saya sudah berusaha sebaik mungkin. Ini memang Piala Dunia terakhir saya, ya, tapi sekarang saya punya waktu untuk merenung dan berkumpul bersama keluarga. Saya tidak akan mengambil keputusan terburu-buru. Saya tidak memutuskan apa pun di tengah emosi yang meluap. Saat ini, tidak penting apakah saya akan terus [bermain]."

Dia menambahkan: "Besok saya akan bangun seperti saat saya bangun hari ini: dengan hati nurani yang bersih. Saya bermain selama 23 tahun di tim nasional dan meraih tiga gelar. Sebelum Cristiano, Portugal belum pernah memenangkan apa pun. Kejuaraan Eropa adalah yang paling penting. Bagi saya, tahun 2016 memiliki arti yang sama dengan Piala Dunia, sejujurnya."