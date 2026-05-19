Arsenal champions GFXGetty/GOAL
Ungkapan 'Percayalah pada prosesnya' terbukti berhasil! Suka atau tidak suka, Mikel Arteta layak dihormati karena berhasil mengakhiri puasa gelar Liga Premier Arsenal

Setahun yang lalu pada waktu yang sama, Gary Neville berpendapat bahwa pencapaian paling menonjol Mikel Arteta di Arsenal bukanlah gelar Piala FA 2020—melainkan fakta bahwa ia masih mempertahankan posisinya meskipun telah melewati lima musim berturut-turut tanpa meraih gelar bergengsi. "Kami mengira masa-masa di mana seseorang bisa mendapatkan kesabaran semacam itu sudah berlalu," kata mantan bek Manchester United itu di Sky Sports.

Dalam hal ini, sebagian besar pujian atas kesuksesan Arsenal di Liga Premier harus diberikan kepada klub. Meskipun berulang kali melihat tim asuhan Arteta gagal saat momen-momen krusial, dewan direksi tetap mendukung sang manajer — terutama di bursa transfer. Waktu dan dana yang mereka investasikan pada Arteta akhirnya membuahkan hasil, sebagaimana dibuktikan oleh kekalahan Manchester City di kandang Bournemouth pada hari Selasa.

Ternyata, mereka benar untuk "mempercayai prosesnya". Arteta mengatakan bahwa ia pada akhirnya akan "melakukannya dengan benar" dan bahwa ia hanya membutuhkan "sedikit waktu". Jelas, hal itu memakan waktu lebih lama dari yang diharapkan sang pelatih asal Spanyol itu, tetapi ia telah membuktikan dirinya sebagai orang yang menepati janji, yang berarti bahwa berakhirnya puasa gelar selama 22 tahun bagi Arsenal bukan hanya kemenangan bagi kesabaran majikannya, tetapi juga ketekunan dan pragmatisme Arteta sendiri.

  • FBL-ENG-PR-ARSENAL-CHELSEAAFP

    'Membangun kembali semuanya'

    Seperti yang sering disinggung Arteta, Arsenal berada dalam kondisi yang buruk sebelum ia mengambil alih. Rasa frustrasi yang mulai melanda pada dekade kedua dari masa kepemimpinan Arsene Wenger yang berlangsung selama 22 tahun telah berubah menjadi sikap apatis pada akhir masa jabatan Unai Emery yang penuh lika-liku.

    Tentu saja, dapat dengan mudah dikatakan bahwa jika Emery diberi dukungan yang sama seperti Arteta, kemungkinan besar ia akan menikmati kesuksesan yang serupa dengan penggantinya. Seperti yang telah ditunjukkan Emery di Villarreal dan Aston Villa, ia adalah salah satu pelatih elit di era modern.

    Namun, ia telah kehilangan dukungan para penggemar jauh sebelum dipecat pada 29 November 2019, dan bahkan penunjukan mantan sayap yang sangat populer, Freddie Ljungberg, sebagai manajer interim pun tak mampu menghilangkan suasana suram dan putus asa di sekitar klub—yang masih diingat dengan jelas oleh Arteta dari kunjungannya terakhir ke Emirates sebagai pelatih Manchester City, hanya lima hari sebelum ia ditunjuk sebagai manajer permanen baru Arsenal.

    “Gambar itu, suasana stadion, penonton (dengan) 50 persen stadion kosong benar-benar membekas dalam benak saya,” kenangnya. “Saya berkata, ‘Dengan kondisi ini, tidak ada proyek. Ini tidak akan berhasil.’

    “Sayangnya, situasinya memburuk dengan sangat cepat karena kemudian Covid melanda dan alih-alih 50%, kami malah tidak memiliki penonton sama sekali. Jadi, itu membuat pekerjaan semakin sulit. Setelah itu, kami harus membangun kembali semuanya.”

  • Arsenal FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second LegGetty Images Sport

    'Menyenangkan untuk ditonton'

    Tak ada yang bisa menyangkal bahwa Arteta telah melakukan pekerjaan yang baik dalam membangun fondasi bagi tim yang berpotensi meraih gelar juara. Namun, selalu ada keraguan yang mengganjal mengenai apakah dia benar-benar orang yang tepat untuk mengubah Arsenal dari penantang menjadi juara.

    Seperti yang baru-baru ini diakui oleh legenda klub Thierry Henry di Sky, "Saya akan jujur, pada satu titik saya mempertanyakan semua pembicaraan tentang 'Percayalah pada proses' ini. Saya ingin tahu, 'Ke mana kita akan pergi?'"

    Bahkan musim ini, ada kekhawatiran bahwa mereka akan finis di posisi kedua untuk keempat kalinya berturut-turut - terutama setelah mereka dikalahkan di kandang oleh Bournemouth pada 11 April, ketika para pemain tampak terpengaruh oleh kegelisahan penonton tuan rumah.

    Namun, para pendukung tampil solid untuk Arteta dan Arsenal saat mereka paling membutuhkannya - dan atmosfer di Emirates pada laga liga melawan Fulham, serta leg kedua semifinal Liga Champions melawan Atletico Madrid yang menyusul, menjadi pertunjukan yang memukau tentang seberapa besar suasana di sekitar klub telah berubah sejak kekalahan 3-0 di kandang dari City pada Desember 2019.

    "Ketika awalnya terasa lebih sulit," kata Arteta sebelum pertandingan melawan Burnley pada Senin, "maka akan lebih menyenangkan melihat transformasi dan kegembiraan di antara para pendukung. Itu adalah sesuatu yang indah untuk disaksikan."

  • Manchester City v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    Lebih mirip Mourinho daripada Pep

    Tentu saja, fakta bahwa Arsenal belum tampil "menarik untuk ditonton" dari sudut pandang sepak bola murni telah menjadi topik perdebatan yang hangat musim ini.

    Sebagai murid Guardiola, Arteta diharapkan menerapkan gaya permainan yang mirip dengan pelatih asal Catalan itu - dan The Gunners awalnya tampak seperti "Manchester City-light", seperti yang dikatakan Jamie Carragher, setelah merekrut mantan pemain City seperti Gabriel Jesus dan Oleksandr Zinchenko selama jendela transfer musim panas 2022.

    Namun, terdapat pergeseran strategi yang jelas dalam tiga musim terakhir, yang semakin menonjol sejak awal musim ini, dengan Arteta secara tak terduga mengadopsi sikap "menang dengan segala cara" yang lebih sering dibandingkan dengan Jose Mourinho daripada Guardiola.

    Arsenal pada dasarnya telah menjadi sama efektifnya dalam membuang-buang waktu dari situasi bola mati seperti halnya mencetak gol dari situ, David Raya sering terjatuh ke tanah agar Arteta dapat memberikan arahan tim di pinggir lapangan, sementara The Gunners juga tampaknya memanfaatkan protokol seputar gegar otak musim ini untuk melakukan pergantian pemain defensif dalam pertandingan melawan Wolves pada Januari - yang dengan tepat menggambarkan sinisme baru manajer mereka.

  • Fabian Hurzeler Mikel ArtetaGetty/GOAL

    "Lakukan saja apa yang mereka inginkan"

    Keahlian Arsenal dalam "seni gelap" tak benar-benar membuat mereka disukai oleh lawan maupun penonton netral. Manajer Brighton, Fabian Hurzeler, sangat kritis terhadap taktik Arteta setelah kemenangan 1-0 The Gunners di Amex Stadium pada bulan Maret, dengan pelatih asal Jerman itu menyatakan dalam konferensi pers pasca-pertandingan, "Saya tidak akan pernah menjadi manajer yang mencoba menang dengan cara seperti itu.

    "Tentu saja, setiap tim akan mengatur dan membuang-buang waktu, tetapi harus ada batasnya dan batas itu harus ditetapkan oleh Liga Premier dan wasit. Saat ini, Arsenal hanya melakukan apa yang mereka inginkan.

    "Ke mana ini akan berlanjut di masa depan? Itulah pertanyaanku. Dalam satu pertandingan kamu bermain 60 menit bersih, lalu kamu bermain melawan Arsenal dan hanya 50 menit. Selisih 10 menit dan inilah yang dibayar oleh para pendukung.

    "Jika saya bertanya kepada semua orang di ruangan ini, 'Apakah Anda benar-benar menikmati pertandingan sepak bola ini?' Saya yakin jika mungkin ada satu orang yang mengangkat tangannya, itu karena dia adalah penggemar berat Arsenal, tetapi selain itu, tidak mungkin [ada yang melakukannya]."


  • Gabriel Magalhaes Arsenal 2025-26Getty

    'Tentu saja, hormati itu'

    Yang menarik adalah bahwa bahkan Henry, ikon tim 'Invincibles' Arsenal, telah mengakui bahwa ia tidak menyetujui pendekatan Arteta dari sudut pandang kepelatihan. Namun, mantan pemain timnas Prancis itu segera menekankan bahwa, sebagai salah satu pendukung setia klub yang telah lama menderita, satu-satunya hal yang benar-benar ia pedulikan adalah melihat mantan klubnya berhasil meraih kemenangan.

    "Selama bertahun-tahun, kami dituduh sebagai tim yang lemah, tidak mampu mempertahankan keunggulan, dan sering dikalahkan," kata Henry di Sky. "Pertanyaannya adalah, 'Bisakah kalian menang dengan cara yang tidak indah?' Tapi sekarang itulah tepatnya yang dilakukan tim, dan bahkan menguasainya. Dan sekarang setelah kalian melakukannya, orang lain tidak senang dengan itu.

    "Jadi, saya tidak harus menyukainya, tapi saya pasti menghormatinya. Itu yang paling penting. Setelah 22 tahun, tidak peduli bagaimana caranya, saya akan menghormatinya."


  • West Ham United v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    Menemukan cara untuk menang

    Henry juga dengan tepat menyoroti bahwa perubahan gaya Arteta sama sekali bukan sebuah pengkhianatan, karena tidak ada yang namanya 'The Arsenal Way', mengingat tim juara asuhan Wenger merupakan kebalikan total dari tim George Graham, yang terkenal dengan kemenangan-kemenangan 1-0 mereka. Kemenangan kedua tim itu dirayakan dengan meriah dan penuh semangat oleh para pendukung klub, meskipun diraih melalui filosofi sepak bola yang sangat berbeda.

    Tentu saja, Arsenal akan dikenang sebagai 'Set Piece FC' oleh banyak pihak netral - tetapi juga sebagai tim yang mengakhiri salah satu masa paceklik paling terkenal dalam sejarah sepak bola Inggris. Mereka melakukannya dengan tetap setia mendukung Arteta, yang berulang kali diejek karena metode motivasinya yang tak terbantahkan aneh, namun berhasil meraih gelar dengan sekelompok pemain yang banyak orang kira akan membuang kesempatan lagi saat mereka kalah di Etihad bulan lalu.

    Namun, Arteta juga telah membuktikan dirinya berada di depan kurva dengan menciptakan tim yang terorganisir dengan baik, kokoh secara pertahanan, kuat secara fisik, pekerja keras, dan sinis, yang bersatu dalam kesediaannya untuk melakukan apa pun yang diperlukan untuk menang. Dalam hal itu, mereka adalah juara Premier League yang sempurna untuk musim 2025-26, ilustrasi ultimate dari sifat atrisi sepak bola Inggris saat ini.

    Prosesnya mungkin tidak indah, tetapi efektif. Seperti yang dikatakan Henry di Sky, "Kami meminta Mikel untuk menemukan cara. Dan dia melakukannya." Hanya karena alasan itu saja, dia layak mendapatkan rasa hormat kita.

