Dalam hal ini, sebagian besar pujian atas kesuksesan Arsenal di Liga Premier harus diberikan kepada klub. Meskipun berulang kali melihat tim asuhan Arteta gagal saat momen-momen krusial, dewan direksi tetap mendukung sang manajer — terutama di bursa transfer. Waktu dan dana yang mereka investasikan pada Arteta akhirnya membuahkan hasil, sebagaimana dibuktikan oleh kekalahan Manchester City di kandang Bournemouth pada hari Selasa.
Ternyata, mereka benar untuk "mempercayai prosesnya". Arteta mengatakan bahwa ia pada akhirnya akan "melakukannya dengan benar" dan bahwa ia hanya membutuhkan "sedikit waktu". Jelas, hal itu memakan waktu lebih lama dari yang diharapkan sang pelatih asal Spanyol itu, tetapi ia telah membuktikan dirinya sebagai orang yang menepati janji, yang berarti bahwa berakhirnya puasa gelar selama 22 tahun bagi Arsenal bukan hanya kemenangan bagi kesabaran majikannya, tetapi juga ketekunan dan pragmatisme Arteta sendiri.