Ungkapan 'Percayalah pada prosesnya' terbukti berhasil! Entah Anda menyukainya atau tidak, Mikel Arteta layak dihormati karena berhasil mengakhiri puasa gelar Liga Premier Arsenal

Seperti yang sering disinggung Arteta, Arsenal berada dalam kondisi yang buruk sebelum ia mengambil alih. Rasa frustrasi yang mulai melanda pada dekade kedua dari masa kepemimpinan Arsène Wenger selama 22 tahun telah berubah menjadi sikap apatis pada akhir masa jabatan Unai Emery yang penuh kegagalan.

Tentu saja, dapat dengan mudah dikatakan bahwa jika Emery diberi dukungan yang sama seperti Arteta, kemungkinan besar ia akan menikmati kesuksesan yang serupa dengan penggantinya. Seperti yang telah ditunjukkan Emery di Villarreal dan Aston Villa, ia adalah salah satu pelatih elit di era modern.

Namun, ia telah kehilangan dukungan para penggemar jauh sebelum dipecat pada 29 November 2019, dan bahkan penunjukan mantan sayap yang sangat populer, Freddie Ljungberg, sebagai manajer interim tidak mampu menghilangkan suasana suram dan putus asa di sekitar klub—yang masih diingat dengan jelas oleh Arteta dari kunjungannya terakhir ke Emirates sebagai pelatih Manchester City, hanya lima hari sebelum ia ditunjuk sebagai manajer permanen baru Arsenal.

“Gambar itu, suasana stadion, penonton (dengan) 50 persen stadion kosong benar-benar membekas dalam benak saya,” kenangnya. “Saya berkata, ‘Dengan ini, tidak ada proyek. Ini tidak akan berhasil.’

“Sayangnya, situasinya memburuk dengan sangat cepat karena kemudian Covid melanda dan alih-alih 50%, kami malah tidak memiliki penonton sama sekali. Jadi, itu membuat pekerjaan semakin sulit. Setelah itu, kami harus membangun kembali semuanya.”