Undian semifinal Piala FA: Chelsea akan menghadapi Leeds di Wembley, sementara Southampton, tim pembunuh raksasa dari Championship, akan berhadapan dengan Man City
Leeds memastikan laga melawan Chelsea
Pertandingan utama dalam undian semifinal mempertemukan Chelsea dengan Leeds United dalam laga yang membangkitkan kenangan akan salah satu rivalitas paling legendaris dalam sepak bola Inggris. Leeds memastikan tempat mereka di empat besar setelah pertandingan perempat final yang penuh gejolak melawan West Ham United di London Stadium, yang berakhir dengan kemenangan dramatis melalui adu penalti.
Pengundian dilakukan secara langsung setelah pertandingan tersebut, dengan nasib empat tim yang tersisa ditentukan. Bagi Leeds, perjalanan ke Wembley merupakan tonggak penting dalam sejarah mereka baru-baru ini, sementara Chelsea akan berusaha menegaskan kembali dominasi mereka di kompetisi yang telah mereka menangkan delapan kali sebelumnya.
Southampton akan menjadi ujian bagi Man City
Di semifinal kedua, tim Championship Southampton dihadapkan pada tugas berat untuk mencoba menghentikan laju Manchester City. The Saints telah muncul sebagai "pembunuh raksasa" di edisi turnamen tahun ini, setelah berhasil mencetak kejutan besar dengan mengalahkan Arsenal di babak sebelumnya untuk menjaga impian mereka bermain di Wembley tetap hidup.
Tim Manchester City asuhan Pep Guardiola tetap menjadi favorit kuat untuk mengangkat trofi karena mereka terus bersaing di berbagai ajang. Terlepas dari reputasi City, penampilan Southampton yang tangguh selama musim ini menunjukkan bahwa mereka tidak akan terintimidasi saat kedua tim bertemu di bawah lengkungan Wembley akhir bulan ini.
Tanggal pertandingan di Wembley telah dipastikan pada bulan April
Asosiasi Sepak Bola Inggris telah mengonfirmasi bahwa kedua pertandingan semifinal akan digelar di Stadion Wembley pada akhir pekan Sabtu, 25 April dan Minggu, 26 April. Acara-acara bergengsi ini menjadi pintu gerbang menuju final, dengan mata dunia sepak bola diperkirakan akan tertuju ke ibu kota untuk dua pertandingan terbesar dalam kalender domestik.
West Ham dan Leeds menjadi latar belakang yang luar biasa untuk pengundian ini, karena kiper The Hammers, Fin Herrick, dipanggil untuktampil pada menit-menit terakhir perpanjangan waktu sebelum akhirnya dilanjutkan ke adu penalti. Dengan berakhirnya drama perempat final, fokus kini sepenuhnya beralih ke empat besar dan pertarungan untuk memperebutkan tempat di final yang sangat dinanti-nantikan.
Jalan menuju final
Manchester City dan Chelsea sama-sama melaju ke babak semifinal dengan relatif mulus dibandingkan dengan lawan-lawan mereka berikutnya. Kedua raksasa Liga Premier ini terhindar dari ancaman serius pada akhir pekan lalu, yang menegaskan status mereka sebagai tim yang harus dikalahkan saat kompetisi memasuki fase penentuan.
Kehadiran dua tim di luar kelompok elit tradisional—termasuk Leeds yang sedang bersemangat dan Southampton yang tangguh—menambah unsur ketidakpastian pada pertandingan-pertandingan mendatang. Para penggemar keempat klub kini akan berebut tiket seiring dimulainya hitung mundur menuju pertandingan-pertandingan krusial di akhir April.