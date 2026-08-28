Program lengkap Fase Liga Champions League (tim yang akan dihadapi di kandang lawan ditulis dengan huruf kapital):
POT 1
Bayer Leverkusen: Marseille, LYON, Salzburg, DINAMO ZAGABRIA, Celje, LECH POZNAN, Besiktas, OFI CRETA.
Benfica: AZ Alkmaar, MILAN, Celtic, VIKTORIA PLZEN, Lech Poznan, OMONIA NICOSIA, Ofi Creta, NEC.
JUVENTUS: Real Sociedad, AZ ALKMAAR, Rennes, FERENCVAROS, Omonia Nicosia, CELTA VIGO, Nec, HAPOEL BEER SHEVA.
MILAN:Benfica, OLYMPIACOS, Ferencvaros, SALZBURG, Sunderland, BOURNEMOUTH, Ararat Armenia, LEVSKI SOFIA.
Lyon: Bayer Leverkusen, REAL SOCIEDAD, Union SG, ANDERLECHT, Crystal Palace, JAGIELLONIA, Lillestrom, HOFFENHEIM.
AZ Alkmaar: Juventus, BENFICA, Dinamo Zagabria, SPARTA PRAHA, Sturm Graz, SUNDERLAND, Hapoel Beer Sheva, ARARAT ARMENIA.
Olympiacos: Milan, MARSEILLE, Sparta Praha, RENNES, Jagiellonia, CELJE, Hoffenheim, TORREENSE.
Real Sociedad: Lyon, JUVENTUSM Viktoria Plzen, UNION SG, Bournemouth, CRYSTAL PALACE, Torreense, LILLESTROM.
Marseille: Olympiacos, BAYER LEVERKUSEN, Anderlecht, CELTIC, Celta Vigo, STURM GRAZ, Levski Sofia, BESIKTAS.
POT 2
Ferencvaros: Juventus, MILAN, Viktoria Plzen, CELTIC, Celje, LECH POZNAN, Torreense, HOFFENHEIM.
Viktoria Plzen: Benfica, REAL SOCIEDAD, Union SG, FERENCVAROS, Jagiellonia, BOURNEMOUTH, Levski Sofia, LILLERSTORM.
Union Saint-Gilloise
Dinamo Zagreb
Salzburg
Celtic Glasgow
Sparta Praha
Rennes
Anderlecht
POT 3
Sturm Graz
Lech Poznan
Crystal Palace
Bournemouth
Sunderland
Celje
Jagiellonia Bialystok
Omonia
Celta Vigo
POT 4
Hoffenheim
Besiktas
Torreense
Hapoel Beer Sheva
NEC
OFI Creta
Lillestrom
Levski Sofia
Ararat Armenia