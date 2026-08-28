Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
Goal.com
LiveTiket
Sorteggio Europa League

Diterjemahkan oleh

Undian Liga Europa, lawan-lawan Juventus dan AC Milan: Spalletti menghadapi Real Sociedad dan Rennes. Amorim menghadapi Benfica, Olympiacos, dan dua tim Inggris

AC Milan
Juventus
Europa League

Berikut lawan yang akan dihadapi Italia asuhan Luciano Spalletti dan AC Milan racikan Rubén Amorim.

Milan dan Juventus adalah dua wakil sepak bola Italia yang ambil bagian dalam edisi 2026/2027 Liga Europa. Hari ini pukul 13.00, di Grimaldi Forum, Monte Carlo, telah digelar seremoni undian. Juventus dan Milan sama-sama berada di pot pertama.


Berikut lawan-lawannya, Spalletti tersenyum, Amorim tidak:


  • Lawan-lawan klub Italia

    Berikut lawan-lawan klub Italia yang muncul dari hasil undian di Monte Carlo (huruf kapital menunjukkan tim yang akan dihadapi di laga tandang):


    JUVENTUS: Real Sociedad, AZ Alkmaar, Rennes, FERENCVAROS, Omonia Nicosia, CELTA VIGO, Nec, Hapoel Beer Sheva.


    AC MILAN: Benfica, OLYMPIACOS, Ferencvaros, SALISBURGO, Sunderland, BOURNEMOUTH, Ararat Armenia, LEVSKI SOFIA.

    • Iklan

  • UNDIAN LENGKAP

    Program lengkap Fase Liga Champions League (tim yang akan dihadapi di kandang lawan ditulis dengan huruf kapital):


    POT 1


    Bayer Leverkusen: Marseille, LYON, Salzburg, DINAMO ZAGABRIA, Celje, LECH POZNAN, Besiktas, OFI CRETA.

    Benfica: AZ Alkmaar, MILAN, Celtic, VIKTORIA PLZEN, Lech Poznan, OMONIA NICOSIA, Ofi Creta, NEC.

    JUVENTUS: Real Sociedad, AZ ALKMAAR, Rennes, FERENCVAROS, Omonia Nicosia, CELTA VIGO, Nec, HAPOEL BEER SHEVA.

    MILAN:Benfica, OLYMPIACOS, Ferencvaros, SALZBURG, Sunderland, BOURNEMOUTH, Ararat Armenia, LEVSKI SOFIA.

    Lyon: Bayer Leverkusen, REAL SOCIEDAD, Union SG, ANDERLECHT, Crystal Palace, JAGIELLONIA, Lillestrom, HOFFENHEIM.

    AZ Alkmaar: Juventus, BENFICA, Dinamo Zagabria, SPARTA PRAHA, Sturm Graz, SUNDERLAND, Hapoel Beer Sheva, ARARAT ARMENIA.

    Olympiacos: Milan, MARSEILLE, Sparta Praha, RENNES, Jagiellonia, CELJE, Hoffenheim, TORREENSE.

    Real Sociedad: Lyon, JUVENTUSM Viktoria Plzen, UNION SG, Bournemouth, CRYSTAL PALACE, Torreense, LILLESTROM.

    Marseille: Olympiacos, BAYER LEVERKUSEN, Anderlecht, CELTIC, Celta Vigo, STURM GRAZ, Levski Sofia, BESIKTAS.


    POT 2

    Ferencvaros: Juventus, MILAN, Viktoria Plzen, CELTIC, Celje, LECH POZNAN, Torreense, HOFFENHEIM.

    Viktoria Plzen: Benfica, REAL SOCIEDAD, Union SG, FERENCVAROS, Jagiellonia, BOURNEMOUTH, Levski Sofia, LILLERSTORM.

    Union Saint-Gilloise

    Dinamo Zagreb

    Salzburg

    Celtic Glasgow

    Sparta Praha

    Rennes

    Anderlecht


    POT 3

    Sturm Graz

    Lech Poznan

    Crystal Palace

    Bournemouth

    Sunderland

    Celje

    Jagiellonia Bialystok

    Omonia

    Celta Vigo


    POT 4


    Hoffenheim

    Besiktas

    Torreense

    Hapoel Beer Sheva

    NEC

    OFI Creta

    Lillestrom

    Levski Sofia

    Ararat Armenia

  • FORMATNYA

    Liga Europa akan diikuti 36 tim: fase liga akan digelar dari September hingga Januari, dengan masing-masing memainkan delapan pertandingan (empat kandang dan empat tandang) untuk semua tim yang terlibat.

    Delapan tim teratas lolos ke babak 16 besar, sementara tim peringkat kesembilan hingga ke-24 akan memainkan play-off (yang pemenangnya akan lolos ke babak 16 besar). Sementara itu, 12 klub terbawah akan tersingkir dan tidak akan lolos ke turnamen Eropa lainnya pada musim ini.

    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google

  • Tanggal-tanggal League Phase

    Matchday 1: 16/17 September 2026
    Matchday 2: 15 Oktober 2026
    Matchday 3: 22 Oktober 2026
    Matchday 4: 5 November 2026
    Matchday 5: 26 November 2026
    Matchday 6: 10 Desember 2026
    Matchday 7: 21 Januari 2027
    Matchday 8: 28 Januari 2027

  • TIM MANA SAJA YANG BERPARTISIPASI

    • Bayer Leverkusen
    • Juventus
    • Milan
    • Lyon
    • AZ Alkmaar
    • Olympiacos
    • Real Sociedad
    • Marseille
    • Union Saint-Gilloise
    • Dinamo Zagreb
    • Celtic
    • Sturm Graz
    • Crystal Palace
    • Bournemouth
    • Sunderland
    • Sparta Praha
    • Rennes
    • Celje
    • Celta Vigo
    • Hoffenheim
    • Torreense
    • Hapoel Be'er Sheva
    • NEC
    • Levski Sofia
    • Benfica
    • Ferencvaros
    • Viktoria Plzen
    • Ararat-Armenia
    • Salzburg
    • Anderlecht
    • Lech Poznan
    • Jagiellonia
    • Omonia
    • Besiktas
    • Lillestrom
    • OFI Kreta

  • POT UNGGULAN UTAMA

    Bayer Leverkusen

    Benfica

    JUVENTUS

    MILAN

    Lyon

    AZ Alkmaar

    Olympiacos

    Real Sociedad

    Marseille

  • Pot 2

    Ferencvaros

    Viktoria Plzen

    Union Saint-Gilloise

    Dinamo Zagreb

    Salzburg

    Celtic Glasgow

    Sparta Praha

    Rennes

    Anderlecht

  • Pot 3

    Sturm Graz

    Lech Poznan

    Crystal Palace

    Bournemouth

    Sunderland

    Celje

    Jagiellonia Bialystok

    Omonia

    Celta Vigoco

  • Pot 4

    Hoffenheim

    Besiktas

    Torreense

    Hapoel Beer Sheva

    NEC

    OFI Creta

    Lillestrom

    Levski Sofia

    Ararat Armenia

  • BAGAIMANA UNDIAN ITU BERLANGSUNG

    Fase liga mencakup satu grup tunggal berisi 36 tim yang telah dibagi ke dalam empat pot.

    Setiap klub - mulai dari pot 1 hingga pot 4 secara berurutan, tergantung di mana tim-tim ditempatkan - akan melihat bola undiannya diambil secara acak.

    Pemasangan lawan berikutnya, secara real time, akan dilakukan secara komputerisasi, dengan mematuhi dua kriteria dasar: sebuah klub tidak bisa bermain melawan tim dari liga yang sama, maupun melawan lebih dari dua tim dari negara yang sama.

    Jadwal selanjutnya akan diumumkan paling lambat Minggu, 30 Agustus, melalui kanal resmi UEFA

Serie A
AC Milan crest
AC Milan
MIL
Venezia crest
Venezia
VEN
Serie A
Juventus crest
Juventus
JUV
Parma Calcio 1913 crest
Parma Calcio 1913
PAR