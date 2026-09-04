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Women's Champions League trophyGetty
Yosua Arya

Diterjemahkan oleh

Undian Liga Champions Wanita: Arsenal menghadapi ujian Barcelona saat Chelsea dan Manchester City mengetahui nasib mereka di fase liga

Women's football
Women's Champions League
Arsenal Women
Manchester City Women
Chelsea FC Women
Barcelona
Real Madrid Femenino
Bayern Munich
Juventus
Paris FC
Roma
OL Lyonnes
Inter
Servette
HB Koege
BK Haecken FF
Austria Wien W
Oud-Heverlee Leuven
SL Benfica
Paris Saint Germain

Jalan menuju kejayaan Eropa telah dipetakan setelah undian fase liga Liga Champions Wanita UEFA di Nyon. Wakil elite Inggris telah mengetahui nasib mereka, dengan beberapa pertandingan menarik dipastikan untuk kampanye ini.

  • Raksasa bertabrakan di fase liga

    Peta persaingan Liga Champions Wanita UEFA 2026-27 telah resmi ditetapkan setelah upacara undian di Nyon. Arsenal menghadapi tugas berat setelah dipasangkan dengan dua kekuatan besar, Barcelona dan Lyon. Arsenal, yang ditempatkan di Pot 1, harus menjalani jadwal menantang yang juga mencakup laga melawan Benfica, Paris FC, HB Koge, dan Inter.

    Barcelona, yang secara luas dianggap sebagai tim yang harus dikalahkan di sepakbola Eropa, akan menjadi tolok ukur tertinggi bagi Arsenal. Raksasa Catalan itu juga akan menghadapi Bayern Munich, Roma, Paris FC, Servette, dan HB Koge dalam jadwal mereka.

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    Chelsea dan Manchester City mengetahui nasib mereka

    Chelsea, salah satu unggulan berat lain di Pot 1, mendapatkan serangkaian pertemuan yang sangat menarik. Chelsea akan berhadapan dengan raksasa Prancis Lyon dan Paris Saint-Germain dalam duel yang menjanjikan pertarungan taktik untuk supremasi. Jadwal mereka dilengkapi dengan laga melawan Roma, Hacken, Austria Wien, dan OH Leuven.

    City, yang ditempatkan di Pot 3, menghadapi jalan sulit di fase liga. Manchester City telah diundi untuk menghadapi PSG dan Bayern Munich dari kelompok unggulan teratas. Selain itu, mereka akan menghadapi Real Madrid dan Hacken dari Pot 2, serta bentrok dengan Austria Wien dan Inter.

  • Raksasa-raksasa kontinental siap bertarung

    Lyon, pemegang rekor delapan kali juara kompetisi ini, tetap menjadi tolok ukur bagi sepakbola Prancis. Perjalanan mereka di fase liga akan mempertemukan mereka dengan Chelsea dan Arsenal dalam laga-laga yang menyita perhatian. Tim asal Prancis itu juga akan menghadapi Juventus, Hacken, Inter, dan Servette.

    Bayern juga telah mengetahui enam lawannya, yang menghadirkan bentrokan para raksasa melawan Barcelona dan PSG. Bayern juga dijadwalkan menghadapi Real Madrid, Benfica, Manchester City, dan Austria Wien. Rangkaian pertandingan ini bisa dibilang menjadi salah satu yang paling seimbang namun tetap kompetitif, dengan menghadirkan wakil-wakil dari liga-liga top di Spanyol, Prancis, dan Inggris.

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    Kekuatan yang sedang muncul dan harapan melaju ke fase gugur

    Madrid melanjutkan upaya mereka untuk mematahkan dominasi elite mapan, dan hasil undian mereka menghadirkan banyak bahan pembicaraan. Madrid akan menguji diri melawan PSG dan Bayern, sekaligus juga menghadapi Paris FC, Roma, Inter, dan City. Tim Spanyol itu telah berinvestasi besar pada skuad mereka untuk bersaing di level ini, dan kemampuan mereka meraih poin melawan tim Pot 1 akan sangat krusial bagi langkah mereka.

    Juventus dan Roma mewakili kepentingan Italia di kompetisi ini, dengan keduanya menghadapi lawan-lawan berat. Juventus akan menghadapi Lyon, PSG, Benfica, Hacken, OH Leuven, dan Austria Wien. Sementara itu, jadwal Roma mencakup pertemuan dengan Barcelona, Chelsea, Madrid, Benfica, Servette, dan OH Leuven.

    Dengan klasemen akhir liga menentukan jalur menuju fase gugur, klub-klub ini akan berjuang untuk setiap gol.