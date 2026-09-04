Peta persaingan Liga Champions Wanita UEFA 2026-27 telah resmi ditetapkan setelah upacara undian di Nyon. Arsenal menghadapi tugas berat setelah dipasangkan dengan dua kekuatan besar, Barcelona dan Lyon. Arsenal, yang ditempatkan di Pot 1, harus menjalani jadwal menantang yang juga mencakup laga melawan Benfica, Paris FC, HB Koge, dan Inter.

Barcelona, yang secara luas dianggap sebagai tim yang harus dikalahkan di sepakbola Eropa, akan menjadi tolok ukur tertinggi bagi Arsenal. Raksasa Catalan itu juga akan menghadapi Bayern Munich, Roma, Paris FC, Servette, dan HB Koge dalam jadwal mereka.