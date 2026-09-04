Undian League Phase Liga Champions Wanita UEFA: Roma bersama Barcelona, Real Madr dan Chelsea, Juventus bersama PSG dan Lyon, Inter bersama Arsenal dan Manchester City

Setelah enam pertandingan, empat tim teratas di klasemen akan lolos langsung ke perempat final. Tim yang finis dari peringkat kelima hingga ke-12 akan memainkan play-off fase gugur untuk menentukan empat tim tersisa yang lolos ke perempat final.





Tanggal fase liga - Semua pertandingan di Disney+

Pekan 1: 22/23 September

Pekan 2: 30 September/1 Oktober

Pekan 3: 28/29 Oktober

Pekan 4: 10/11 November

Pekan 5: 18/19 November

Pekan 6: 16 Desember





Undian fase gugur

18 Desember, Nyon (tanggal dapat berubah)





Play-off fase gugur

Leg pertama: 3/4 Februari

Leg kedua: 10/11 Februari





Perempat final

Leg pertama: 23/24 Maret

Leg kedua: 31 Maret/1 April





Semifinal

Leg pertama: 1/2 Mei

Leg kedua: 8/9 Mei





Final (Stadion Narodowy, Warsawa)

28, 29, atau 30 Mei