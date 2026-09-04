Bagi sepak bola putri Italia, edisi UEFA Women’s Champions League yang akan dimulai antara 22 dan 23 September akan menjadi edisi bersejarah: tiga tim Serie A Women akan ambil bagian dalam League Phase, dengan undian yang dilakukan hari ini di Nyon telah memetakan jalan yang menanti Roma, Juventus (keduanya memulai dari pot kedua) dan Inter (di pot ketiga). Untuk musim kedua secara beruntun, format Women’s Champions League disamakan dengan versi putra: satu klasemen liga berisi 18 tim, enam pertandingan (tiga kandang dan tiga tandang) melawan enam lawan berbeda, dua dari masing-masing pot.
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Undian League Phase Liga Champions Wanita UEFA: Roma bersama Barcelona, Real Madr dan Chelsea, Juventus bersama PSG dan Lyon, Inter bersama Arsenal dan Manchester City
Lawan-lawan Juventus, Inter, dan Roma
Sambil menunggu jadwal yang akan disusun dalam beberapa jam ke depan, Roma sang juara Italia akan menghadapi Barcelona, Real Madrid, dan Servette di kandang, serta Chelsea (tempat Giulia Dragoni, eks Roma, baru bermain sejak beberapa pekan lalu), Benfica, dan Leuven di tandang. Menariknya, empat dari enam lawan tersebut (Barcelona, Chelsea, Real, dan Leuven) sama seperti musim lalu. Sementara itu, Juventus akan menghadapi Lyon, Benfica, dan Leuven di kandang serta Paris Saint-Germain, Hacken, dan Austria Vienna di tandang. Ada ulangan duel dari musim lalu melawan Lyon dan Benfica. Bagi Inter, yang datang setelah pencapaian luar biasa melawan Wolfsburg dan menjalani debut di League Phase, sebagai tim dari pot 3 mereka akan mendapat tugas paling berat: Inter akan bermain di kandang melawan Arsenal, Hacken, dan Manchester City serta tandang menghadapi Lyon, Real Madrid, dan Austria Vienna.
FORMULA ITU
Setelah enam pertandingan, empat tim teratas di klasemen akan lolos langsung ke perempat final. Tim yang finis dari peringkat kelima hingga ke-12 akan memainkan play-off fase gugur untuk menentukan empat tim tersisa yang lolos ke perempat final.
Tanggal fase liga - Semua pertandingan di Disney+
Pekan 1: 22/23 September
Pekan 2: 30 September/1 Oktober
Pekan 3: 28/29 Oktober
Pekan 4: 10/11 November
Pekan 5: 18/19 November
Pekan 6: 16 Desember
Undian fase gugur
18 Desember, Nyon (tanggal dapat berubah)
Play-off fase gugur
Leg pertama: 3/4 Februari
Leg kedua: 10/11 Februari
Perempat final
Leg pertama: 23/24 Maret
Leg kedua: 31 Maret/1 April
Semifinal
Leg pertama: 1/2 Mei
Leg kedua: 8/9 Mei
Final (Stadion Narodowy, Warsawa)
28, 29, atau 30 Mei
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