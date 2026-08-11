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Romee Leuchter Linda Caicedo Lauren James PSG Real Madrid Chelsea splitGetty Images/GOAL
Ameé Ruszkai

Diterjemahkan oleh

Undian kualifikasi Liga Champions Wanita: Chelsea, Real Madrid & PSG mengetahui lawan, dengan para pemenang akan lolos ke fase liga UWCL

Women's Champions League
Chelsea FC Women
Real Madrid Femenino
Paris Saint Germain
Women's football
Ajax
Inter
Austria Wien W
Brann
Czarni Sosnowiec
Eintracht Frankfurt
HB Koege
Juventus
Oud-Heverlee Leuven
PSV
Servette
SKN St. Poelten
Sparta Prague
VfL Wolfsburg
Real Sociedad

Chelsea, Real Madrid, dan Paris Saint-Germain kini telah mengetahui lawan mereka untuk putaran ketiga kualifikasi Liga Champions Wanita, dengan kemenangan di putaran final babak pendahuluan akan memastikan kelolosan ke fase liga edisi 2026-27 UWCL. Dengan Ajax dan Inter termasuk di antara calon lawan yang mengintai, undian hari Selasa menghasilkan sejumlah duel menarik.

  • Chelsea akan menghadapi Real Sociedad dalam kualifikasi Liga Champions Wanita

    Chelsea harus mengalahkan Real Sociedad untuk mengamankan tempat di fase liga Liga Champions, dengan tim Spanyol itu akan bertandang ke London untuk leg pertama dari duel dua leg tersebut pada akhir bulan ini. Sociedad baru sekali tampil di UWCL sebelumnya, ketika mereka kalah di putaran kedua kualifikasi pada musim 2022-23. Finis di peringkat ketiga Liga F musim lalu memberi mereka kesempatan lain untuk lolos ke kompetisi utama untuk pertama kalinya, tetapi mereka akan menghadapi ujian berat di kualifikasi setelah berhadapan dengan Chelsea, finalis pada 2021 dan semifinalis dalam tiga dari empat musim terakhir.

    Chelsea memang menjalani musim yang sulit pada edisi lalu, bahkan menjadi yang terburuk bagi mereka di Women's Super League dalam tujuh tahun terakhir. Namun, cedera memainkan peran besar dalam hal itu dan klub juga aktif pada bursa transfer musim panas dalam upaya merespons kekecewaan tersebut dengan kuat, dengan merekrut pemain seperti Katie McCabe, Melvine Malard, Giulia Dragoni, dan Manaka Matsukubo. Akan menjadi kejutan besar jika mereka gagal lolos ke fase liga UWCL.

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  • Linda Caicedo Pau Quesada Real Madrid Women 2025-26Getty Images

    Real Madrid, PSG, dan lainnya mengetahui lawan mereka di kualifikasi UWCL

    Laga menarik lain yang ditetapkan pada Selasa termasuk pertemuan antara Eintracht Frankfurt dan Paris Saint-Germain. Frankfurt finis di peringkat ketiga Bundesliga musim lalu dan mencapai semifinal UEFA Women's Europa Cup, sebelum disingkirkan oleh juara eventual Hacken. Sementara itu, PSG menjalani musim yang buruk pada 2025-26, terutama di Eropa, dengan finis di posisi kedua dari bawah pada klasemen fase liga Liga Champions setelah hanya mengumpulkan dua poin dari enam pertandingan. Mereka perlu tampil lebih baik untuk kembali ke fase tersebut pada 2026-27.

    Real Madrid, yang tiga kali mencapai perempat final Liga Champions, akan menghadapi Ajax, yang menembus delapan besar kompetisi ini pada musim 2023-24, dalam duel menarik lainnya di babak kualifikasi final, sementara Wolfsburg yang dua kali menjadi juara akan menghadapi Inter, yang finis kedua di Serie A musim lalu.

    Semua duel itu berada di jalur liga pada babak kualifikasi, karena klub-klub yang terlibat lolos berdasarkan posisi akhir mereka di liga domestik, bukan dengan menjuarai kompetisi. Ada juga jalur juara, yang mencakup juara domestik seperti PSV Eindhoven, Brann yang baru-baru ini menjadi perempat finalis, dan OH Leuven, tim Belgia yang mencapai fase gugur Liga Champions musim lalu.

  • Hasil undian lengkap babak kualifikasi ketiga Liga Champions Wanita

    Jalur liga:

    Eintracht Frankfurt vs Paris Saint-Germain

    St Polten vs Juventus

    Wolfsburg vs Inter

    Chelsea vs Real Sociedad

    Ajax vs Real Madrid


    Jalur juara:

    Sparta Praha vs Servette

    PSV Eindhoven vs HB Koge

    Brann vs Austria Wien

    OH Leuven vs Czarni Sosnowiec

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  • Lauren James Chelsea Women 2025-26Getty Images

    Apa yang terjadi selanjutnya?

    Laga-laga babak kualifikasi ketiga Liga Champions Wanita akan dimainkan dalam dua leg, dengan leg pertama berlangsung pada 26 Agustus dan leg kedua menyusul sepekan kemudian, pada 2 September. Sembilan pemenang akan melaju ke fase liga Liga Champions, yang sudah lebih dulu dipastikan diikuti Barcelona, Lyon, Bayern Munich, Arsenal, Hacken, Roma, Benfica, Paris FC, dan Manchester City. Undian untuk menentukan jadwal fase liga akan berlangsung pada 4 September.

    Sementara itu, sembilan tim yang kalah di laga-laga babak kualifikasi ketiga UWCL akan masuk ke babak kualifikasi kedua UEFA Women's Europa Cup, yang pertama kali diluncurkan musim lalu. Edisi perdananya dimenangi Hacken, yang mengalahkan sesama tim Swedia, Hammarby, dalam final dua leg. Babak kedua kualifikasi UWEC digelar pada akhir September, dengan Rangers, Hearts, Fenerbahce, dan Sporting termasuk di dalamnya. Itu akan memangkas peserta menjadi 16 tim, yang kemudian akan masuk ke kompetisi dengan format gugur langsung. Babak 16 besar akan dimulai pada akhir Oktober.