Undian kualifikasi Liga Champions Wanita: Chelsea, Real Madrid & PSG mengetahui lawan, dengan para pemenang akan lolos ke fase liga UWCL

Chelsea harus mengalahkan Real Sociedad untuk mengamankan tempat di fase liga Liga Champions, dengan tim Spanyol itu akan bertandang ke London untuk leg pertama dari duel dua leg tersebut pada akhir bulan ini. Sociedad baru sekali tampil di UWCL sebelumnya, ketika mereka kalah di putaran kedua kualifikasi pada musim 2022-23. Finis di peringkat ketiga Liga F musim lalu memberi mereka kesempatan lain untuk lolos ke kompetisi utama untuk pertama kalinya, tetapi mereka akan menghadapi ujian berat di kualifikasi setelah berhadapan dengan Chelsea, finalis pada 2021 dan semifinalis dalam tiga dari empat musim terakhir.

Chelsea memang menjalani musim yang sulit pada edisi lalu, bahkan menjadi yang terburuk bagi mereka di Women's Super League dalam tujuh tahun terakhir. Namun, cedera memainkan peran besar dalam hal itu dan klub juga aktif pada bursa transfer musim panas dalam upaya merespons kekecewaan tersebut dengan kuat, dengan merekrut pemain seperti Katie McCabe, Melvine Malard, Giulia Dragoni, dan Manaka Matsukubo. Akan menjadi kejutan besar jika mereka gagal lolos ke fase liga UWCL.