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DENIZ UNDAV GERMANY Getty Images

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Undav masuk dan membalikkan keadaan melawan Pantai Gading: 2-1 untuk Jerman, Kessie tak cukup

Germany vs Ivory Coast
World Cup
Germany
Ivory Coast

Ikuti siaran langsung pertandingan Jerman vs Pantai Gading, yang merupakan bagian dari Grup E Piala Dunia

Jerman memang tak pernah menyerah. Menjelang akhir babak pertama melawan Pantai Gading, yang mencetak gol lewat penampilan gemilang Kessie (30'), tim nasional yang dilatih oleh Julian Nagelsmann memanfaatkan pergantian pemain yang sangat tepat dari pelatihnya – yang berani menarik keluar Musiala dan Sané yang tampil kurang meyakinkan dan memasukkan penyerang tangguh seperti Deniz Undav – serta banyaknya kesalahan yang dilakukan tim Afrika tersebut untuk membalikkan keadaan di babak kedua dan memenangkan pertandingan 2-1 pada menit ke-94.


Penyerang tengah Stuttgart ini, yang kini telah mencetak 9 gol dalam 8 penampilan terakhirnya bersama timnas Jerman, menjadi pahlawan dalam pertandingan di Toronto yang memastikan lolosnya tim ke babak 16 besar Piala Dunia. Pertama, ia menyundul umpan silang dari sisi kanan yang dikirim Amiri (68'), lalu – beberapa menit setelah kesalahan fatal Adingra, yang membuang peluang serangan balik luar biasa dari Pepé dan gagal menendang saat berhadapan satu lawan satu dengan Neuer – pada menit ke-94 ia menyambut umpan terobosan akurat dari Nmecha, mengelabui bek yang mengawalnya dengan kontrol bola yang brilian, dan mengalahkan Fofana di tiang dekat.


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  • LAPORAN PERTANDINGAN

    JERMAN-PANTAI GADING 2-1

    PENCETAK GOL: 30' Kessie (C), 68', 94' Undav (G)


    JERMAN (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Tah, Schlotterbeck (digantikan oleh Rudiger pada menit ke-46), Brown; Pavlovic (digantikan oleh Amiri pada menit ke-60), Nmecha; Sané (digantikan oleh Leweling pada menit ke-60), Musiala (digantikan oleh Undav pada menit ke-60), Wirtz; Havertz (digantikan oleh Goretzka pada menit ke-85). Pelatih: Nagelsmann.

    PANTAI GADING (4-3-3): Y. Fofana; Singo (digantikan oleh Doué pada menit ke-82), Kossounou, Agbadou, Konan; Kessie, Inao, Sangaré (digantikan oleh S. Fofana pada menit ke-75); Diallo (digantikan oleh Adingra pada menit ke-75), Bonny (digantikan oleh Guessand pada menit ke-75), Diomande (digantikan oleh Pepé pada menit ke-85). Pelatih: Faé


    WASIT: Benitez

    KARTU KUNING: -

    PEMAIN YANG DIKARTU MERAH: -

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  • GOL DAN MOMEN-MOMEN PENTING

    94' JERMAN MEMBALIKKAN KEADAAN: umpan terobosan sempurna dari Nmecha kepada Undav, yang tetap berada di lapangan berkat kelengahan Konan, lalu berputar dan melepaskan tendangan kaki kiri yang tak bisa dihentikan Fofana. Skor 2-1 untuk Jerman


    91' JERMAN HAMPIR MEMBUKA SKOR MENJADI 2-1: serangan balik dari sisi kiri tim asuhan Nagelsmann, dengan umpan dari Brown kepada Amiri yang, dari posisi yang sangat baik, melepaskan tendangan yang masih bisa ditangkap oleh Fofana


    89' BALASAN JERMAN: umpan terobosan sempurna dari Wirtz kepada Brown yang mencoba tendangan diagonal, namun Fofana kembali melakukan penyelamatan luar biasa


    88' APA YANG TERJADI DENGAN ADINGRA: serangan balik fenomenal di sisi kanan oleh Pepé yang baru masuk, ia melewati Tah dan menemukan Adingra yang sendirian di kotak penalti, namun Adingra tidak langsung menendang dan akhirnya dikejar saat berhadapan satu lawan satu dengan Neuer.


    80' SINGO KELUAR DENGAN MENANGIS: Pertandingan mantan pemain Torino ini berakhir dengan cara terburuk, terpaksa mundur karena cedera otot. Keluar sambil menangis, digantikan oleh Doué.


    68' JERMAN MENCETAK GOL: umpan silang sempurna dari sisi kanan oleh Amiri, Kessie dan Koussounou kehilangan jejak Undav, yang menyundul bola dan mengalahkan Fofana dari jarak dekat


    63' HAVERTZ MEMILIKI PELUANG UNTUK MENYAMAKAN SKOR: tendangan sudut dari sisi kiri, kiper Pantai Gading Fofana sama sekali gagal keluar dari gawangnya, dan penyerang Arsenal itu berhasil melompat namun bola meleset dari gawang


    51' PELUANG PERTAMA DI BABAK KEDUA: Pantai Gading sangat mengancam dalam serangan balik, dengan Diallo menerima bola di sisi kanan kotak penalti dan mengoper ke belakang kepada Inao yang tendangannya melambung tipis di atas gawang



    BABAK PERTAMA


    41' PELUANG BAGI WIRTZ: serangan balik dari sisi kiri oleh Musiala, bola sampai ke Wirtz yang mencoba melengkungkan bola dengan kaki kanan, namun karena terdefleksi, bola tidak masuk ke gawang.


    30' PANTHI GOL: Diomande memenangkan duel satu lawan satu pertama, umpan silang yang disambut Inao, tendangannya ditepis oleh Brown, lalu Kessie langsung menyambar bola untuk mencetak gol tap-in yang mudah


    22' KEUNGGULAN JERMAN DIBATALKAN: pada tendangan sudut berikutnya, Pavlovic lebih dulu menyambut bola daripada kiper Pantai Gading, namun secara jelas menghalanginya dengan lengan yang terentang lebar; wasit Benitez membatalkan gol yang berpotensi membuat skor menjadi 1-0 untuk Jerman


    21' NMECHA MEMBUAT FOFANA BERDEBAR: tendangan keras dan tepat sasaran dari gelandang Borussia Dortmund itu, sedikit terdefleksi dan bola melambung tipis di atas mistar.


    18' MUSIALA NYARIS MEMBUKA SKOR 1-0: kombinasi indah di tepi kotak penalti Pantai Gading antara Pavlovic dan pemain Bayern Munich, yang menendang ke tiang jauh namun bola meleset tipis dari sasaran


    10' JERMAN HAMPIR MENCETAK GOL: Serangan terorganisir tim asuhan Nagelsmann yang berujung pada umpan silang Kimmich; sundulan Havertz yang tepat sasaran berhasil dihalau dengan gemilang oleh Fofana

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