94' JERMAN MEMBALIKKAN KEADAAN: umpan terobosan sempurna dari Nmecha kepada Undav, yang tetap berada di lapangan berkat kelengahan Konan, lalu berputar dan melepaskan tendangan kaki kiri yang tak bisa dihentikan Fofana. Skor 2-1 untuk Jerman





91' JERMAN HAMPIR MEMBUKA SKOR MENJADI 2-1: serangan balik dari sisi kiri tim asuhan Nagelsmann, dengan umpan dari Brown kepada Amiri yang, dari posisi yang sangat baik, melepaskan tendangan yang masih bisa ditangkap oleh Fofana





89' BALASAN JERMAN: umpan terobosan sempurna dari Wirtz kepada Brown yang mencoba tendangan diagonal, namun Fofana kembali melakukan penyelamatan luar biasa





88' APA YANG TERJADI DENGAN ADINGRA: serangan balik fenomenal di sisi kanan oleh Pepé yang baru masuk, ia melewati Tah dan menemukan Adingra yang sendirian di kotak penalti, namun Adingra tidak langsung menendang dan akhirnya dikejar saat berhadapan satu lawan satu dengan Neuer.





80' SINGO KELUAR DENGAN MENANGIS: Pertandingan mantan pemain Torino ini berakhir dengan cara terburuk, terpaksa mundur karena cedera otot. Keluar sambil menangis, digantikan oleh Doué.





68' JERMAN MENCETAK GOL: umpan silang sempurna dari sisi kanan oleh Amiri, Kessie dan Koussounou kehilangan jejak Undav, yang menyundul bola dan mengalahkan Fofana dari jarak dekat





63' HAVERTZ MEMILIKI PELUANG UNTUK MENYAMAKAN SKOR: tendangan sudut dari sisi kiri, kiper Pantai Gading Fofana sama sekali gagal keluar dari gawangnya, dan penyerang Arsenal itu berhasil melompat namun bola meleset dari gawang





51' PELUANG PERTAMA DI BABAK KEDUA: Pantai Gading sangat mengancam dalam serangan balik, dengan Diallo menerima bola di sisi kanan kotak penalti dan mengoper ke belakang kepada Inao yang tendangannya melambung tipis di atas gawang









BABAK PERTAMA





41' PELUANG BAGI WIRTZ: serangan balik dari sisi kiri oleh Musiala, bola sampai ke Wirtz yang mencoba melengkungkan bola dengan kaki kanan, namun karena terdefleksi, bola tidak masuk ke gawang.





30' PANTHI GOL: Diomande memenangkan duel satu lawan satu pertama, umpan silang yang disambut Inao, tendangannya ditepis oleh Brown, lalu Kessie langsung menyambar bola untuk mencetak gol tap-in yang mudah





22' KEUNGGULAN JERMAN DIBATALKAN: pada tendangan sudut berikutnya, Pavlovic lebih dulu menyambut bola daripada kiper Pantai Gading, namun secara jelas menghalanginya dengan lengan yang terentang lebar; wasit Benitez membatalkan gol yang berpotensi membuat skor menjadi 1-0 untuk Jerman





21' NMECHA MEMBUAT FOFANA BERDEBAR: tendangan keras dan tepat sasaran dari gelandang Borussia Dortmund itu, sedikit terdefleksi dan bola melambung tipis di atas mistar.





18' MUSIALA NYARIS MEMBUKA SKOR 1-0: kombinasi indah di tepi kotak penalti Pantai Gading antara Pavlovic dan pemain Bayern Munich, yang menendang ke tiang jauh namun bola meleset tipis dari sasaran





10' JERMAN HAMPIR MENCETAK GOL: Serangan terorganisir tim asuhan Nagelsmann yang berujung pada umpan silang Kimmich; sundulan Havertz yang tepat sasaran berhasil dihalau dengan gemilang oleh Fofana