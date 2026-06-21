Betapa pentingnya peran Lamine Yamal bagi permainan tim Spanyol sudah terlihat jelas saat bintang FC Barcelona itu masuk sebagai pemain pengganti melawan Kap Verde pada menit ke-70-an. Saat itu, ia belum bisa memberikan kontribusi lebih karena baru saja pulih dari cedera; namun, saat melawan Arab Saudi, Yamal kini bisa bermain sejak awal — dan benar-benar menunjukkan kemampuannya di Piala Dunia 2026.

Pada fase awal, pemain berusia 18 tahun ini terus-menerus membuat beberapa pemain lawan kewalahan, dan—berbeda dengan pertandingan pembuka—ia menghadirkan semangat yang jauh lebih besar dalam permainan juara Eropa tersebut. Awal pertandingan berjalan sempurna ketika Yamal-lah yang mencetak gol pertama Spanyol di Piala Dunia ini sekaligus gol pertamanya di ajang Piala Dunia.

Umpan sempurna dari Oyarzabal ke tiang jauh mengarah ke pemain berbakat Barcelona ini, dan Yamal hanya perlu menyelesaikannya ke gawang. Gol kedua pada menit ke-20-an kemudian dicetak oleh Oyarzabal sendiri, saat ia memanfaatkan kesalahan pembersihan yang ragu-ragu dari tim Arab Saudi, dengan cerdik menyelinap masuk, dan mencetak gol dari jarak beberapa meter. Jaraknya pun tak jauh berbeda saat Oyarzabal mencetak gol keduanya tak lama kemudian: dengan demikian, ia berhasil mencetak dua gol plus satu assist dalam waktu kurang dari 25 menit.

Namun, kontribusi langsung dalam mencetak gol bukanlah satu-satunya hal yang membuat Oyarzabal begitu berharga pada Minggu siang di Atlanta itu. Dengan pergerakan cerdasnya, ia sering menjadi faktor penentu yang membuka ruang bagi tim Spanyol, dan ia menunjukkan kualitas-kualitas yang sangat dihargai oleh Pelatih de la Fuente. "Ia memiliki bakat alami untuk bermain di antara lini dan memanfaatkan pergerakan larinya dengan sangat baik. Ia adalah pemain kelas dunia," kata sang pelatih setelah kemenangan 3-0 dalam laga persahabatan melawan Serbia pada bulan Maret lalu, mengenai pemain berusia 29 tahun yang mencetak gol penentu kemenangan 2-1 atas Inggris di final Kejuaraan Eropa 2024.

Dengan 27 gol dalam 55 penampilan internasional, rasio gol Oyarzabal saat mengenakan seragam tim nasional memang sudah sangat impresif. Namun, belakangan ini dia kembali menunjukkan performa gemilang; dalam delapan pertandingan terakhir bersama La Furia Roja, dia mencetak sepuluh gol. "Dia bisa dibilang sebagai 'Undav-nya Spanyol'," kata pakar MagentaTV, Jürgen Klopp, saat jeda babak pertama, sambil membandingkannya dengan pemain pengganti andalan timnas Jerman yang pada Sabtu lalu membawa Jerman menang 2-1 atas Pantai Gading berkat dua golnya.