Unai Simon mengakui bahwa ia 'tidak perlu bekerja terlalu keras' selama perjalanan Spanyol menuju gelar juara Piala Dunia 2026

Spanyol berhasil meraih trofi Piala Dunia kedua mereka melalui penampilan pertahanan yang luar biasa, yang menorehkan sejarah baru dalam turnamen ini. La Roja melangkah menuju kejayaan dunia dengan hanya kebobolan satu gol—yang sangat minim—sepanjang turnamen, sekaligus dengan mudah memecahkan rekor historis sebelumnya berupa dua gol yang kebobolan, yang sebelumnya dipegang bersama oleh tim Spanyol ikonik tahun 2010, Italia pada 2006, dan tim Prancis tahun 1998.

Tim Spanyol edisi terbaru ini hanya membiarkan Belgia mencetak gol ke gawang mereka, dalam kemenangan 2-1 di perempat final, sebelum mempertahankan gawang tak kebobolan secara berturut-turut saat menghadapi tim yang diperkuat Kylian Mbappe dan Lionel Messi – dua pencetak gol terbanyak dalam sejarah Piala Dunia – dalam kemenangan atas Prancis dan Argentina untuk merebut gelar juara.