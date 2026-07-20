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Unai Simon mengakui bahwa ia 'tidak perlu bekerja terlalu keras' selama perjalanan Spanyol menuju gelar juara Piala Dunia 2026
Simon memecahkan rekor berkat penampilan gemilang di lini pertahanan
Spanyol berhasil meraih trofi Piala Dunia kedua mereka melalui penampilan pertahanan yang luar biasa, yang menorehkan sejarah baru dalam turnamen ini. La Roja melangkah menuju kejayaan dunia dengan hanya kebobolan satu gol—yang sangat minim—sepanjang turnamen, sekaligus dengan mudah memecahkan rekor historis sebelumnya berupa dua gol yang kebobolan, yang sebelumnya dipegang bersama oleh tim Spanyol ikonik tahun 2010, Italia pada 2006, dan tim Prancis tahun 1998.
Tim Spanyol edisi terbaru ini hanya membiarkan Belgia mencetak gol ke gawang mereka, dalam kemenangan 2-1 di perempat final, sebelum mempertahankan gawang tak kebobolan secara berturut-turut saat menghadapi tim yang diperkuat Kylian Mbappe dan Lionel Messi – dua pencetak gol terbanyak dalam sejarah Piala Dunia – dalam kemenangan atas Prancis dan Argentina untuk merebut gelar juara.
- Getty Images Sport
Pemenang Golden Glove memuji rekan-rekan setimnya yang hebat
Meskipun Simon secara resmi dianugerahi penghargaan Golden Glove sebagai kiper terbaik turnamen, penjaga gawang Athletic Bilbao ini justru memanfaatkan sesi wawancara pasca-pertandingan untuk mengalihkan semua pujian kepada barisan pertahanannya. Kiper berusia 29 tahun itu menyoroti perlindungan tak tertandingi yang ia terima sepanjang fase gugur yang melelahkan di Amerika Utara.
"Jika semua sarung tangan yang saya gunakan sepanjang turnamen ini bisa berbicara, mereka akan mengatakan kepada Anda bahwa, pada akhirnya, mereka tidak perlu bekerja sekeras kiper-kiper lainnya," kata Simon kepada ESPN. "Saya rasa ini semua berkat rekan-rekan setim saya sehingga kami bisa meraih semua kemenangan ini."
Tim Argentina asuhan Messi nyaris tak menimbulkan ancaman di final
Perbedaan statistik yang mencolok antara kedua finalis tersebut menegaskan dominasi teritorial mutlak Spanyol. Sementara Simón meraih penghargaan individu tertinggi turnamen dengan mencatatkan total 14 penyelamatan sepanjang bulan, Emiliano Martínez dari Argentina terpaksa menampilkan performa yang melelahkan dan memecahkan rekor, dengan mencatatkan 11 penyelamatan individu hanya pada hari Minggu saja untuk menjaga timnya tetap bertahan.
Lini serang Spanyol tanpa henti membombardir kotak penalti Argentina, mengungguli lawan mereka dengan selisih tembakan yang mencengangkan, 20-2. Faktanya, skuad asuhan Lionel Scaloni yang frustrasi sama sekali tidak mendapat umpan di sepertiga akhir lapangan, bahkan gagal mencatatkan tembakan pertama mereka dalam pertandingan tersebut hingga menjelang akhir babak perpanjangan waktu pertama.
- Getty Images Sport
Sebuah era bersejarah di bawah kepemimpinan De la Fuente
Kemenangan Spanyol di New Jersey melengkapi treble yang luar biasa di bawah asuhan De la Fuente, yang kini telah membawa timnya meraih gelar UEFA Nations League 2023, Euro 2024, dan Piala Dunia 2026 dalam waktu kurang dari empat tahun sejak mengambil alih kepelatihan – sebuah prestasi yang menjadikannya pelatih tertua dalam sejarah yang berhasil memenangkan Piala Dunia. Kemenangan di final atas Argentina juga memperpanjang rekor tak terkalahkan Spanyol menjadi 38 pertandingan, yang dimulai sejak Maret 2024.
Kemenangan De la Fuente di Euro 2024 sudah menjadi rekor tersendiri dalam turnamen tersebut, dengan Spanyol memenangkan ketujuh pertandingan mereka di Jerman sebelum mengalahkan Inggris di final. Dominasi tersebut berlanjut hingga Piala Dunia musim panas ini, saat De la Fuente mengukuhkan posisinya di antara pelatih-pelatih terhebat dalam sejarah tim nasional.
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