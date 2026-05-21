Unai Emery terus-menerus menegur Morgan Rogers, sementara bintang Aston Villa itu memenuhi harapan sang pelatih dalam kemenangan di final Liga Europa

Setelah kemenangan di Istanbul, Rogers membicarakan tuntutan taktis yang diberikan manajernya kepadanya. Penyerang berusia 23 tahun itu menjadi ancaman konstan sepanjang pertandingan final, mencetak satu gol dan satu assist untuk membuktikan bahwa ia layak masuk dalam susunan pemain inti. Ia mengaitkan penampilannya yang tajam di kotak penalti dengan bimbingan terus-menerus dari Emery.

“Manajer terus menekankan kepada saya untuk mencetak gol yang lebih mudah dan masuk ke kotak penalti. Senang bisa sampai di sana dan menyentuh bola dengan ujung kaki untuk mencetak gol. Jadi ya, senang,” kata Rogers kepada TNT Sports. Golnya di babak kedua merupakan puncak dari kerja keras berbulan-bulan dalam hal penempatan posisi, yang membantu Villa mengamankan kemenangan telak 3-0 atas tim Bundesliga tersebut. Rogers menambahkan: “Pada akhirnya, semua itu sepadan. Saya berusaha memberikan yang terbaik dan memberikan yang terbaik yang saya miliki.”







