Unai Emery terus-menerus menegur Morgan Rogers, sementara bintang Aston Villa itu memenuhi harapan sang pelatih dalam kemenangan di final Liga Europa
Ketekunan Emery membuahkan hasil bagi Rogers
Setelah kemenangan di Istanbul, Rogers membicarakan tuntutan taktis yang diberikan manajernya kepadanya. Penyerang berusia 23 tahun itu menjadi ancaman konstan sepanjang pertandingan final, mencetak satu gol dan satu assist untuk membuktikan bahwa ia layak masuk dalam susunan pemain inti. Ia mengaitkan penampilannya yang tajam di kotak penalti dengan bimbingan terus-menerus dari Emery.
“Manajer terus menekankan kepada saya untuk mencetak gol yang lebih mudah dan masuk ke kotak penalti. Senang bisa sampai di sana dan menyentuh bola dengan ujung kaki untuk mencetak gol. Jadi ya, senang,” kata Rogers kepada TNT Sports. Golnya di babak kedua merupakan puncak dari kerja keras berbulan-bulan dalam hal penempatan posisi, yang membantu Villa mengamankan kemenangan telak 3-0 atas tim Bundesliga tersebut. Rogers menambahkan: “Pada akhirnya, semua itu sepadan. Saya berusaha memberikan yang terbaik dan memberikan yang terbaik yang saya miliki.”
Malam bersejarah bagi para pendukung Aston Villa
Kemenangan ini sangat berarti bagi Aston Villa, sebuah klub yang telah bertahun-tahun berupaya untuk kembali ke masa kejayaannya. Gelar juara tahun 2026 ini menambah trofi Eropa besar kedua ke dalam lemari piala klub, menyamai gelar Piala Eropa 1982 mereka.
“Sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata, kami telah bekerja sangat keras untuk ini,” jelas sang penyerang. “Kami tahu kami memiliki satu pertandingan lagi untuk memberikan yang terbaik dan kami semua berhasil, kami berhasil melewatinya. Momen yang luar biasa bagi para penggemar, momen yang luar biasa bagi klub. Ini akan tercatat dalam sejarah, ini adalah momen yang luar biasa.” Adegan perayaan saat peluit akhir berbunyi menggema dengan rasa lega dan kegembiraan para penggemar yang belum pernah melihat tim mereka mengangkat trofi besar sejak Piala Liga 1996.
Tielemans yang memimpin
Meskipun Rogers yang mencetak gol penutup, justru Youri Tielemans yang memecah kebuntuan lewat tendangan voli menakjubkan hasil dari skema tendangan sudut pendek yang dieksekusi dengan cerdik. Gelandang asal Belgia itu mengungkapkan bahwa tim hanya menghabiskan sedikit waktu untuk menyempurnakan skema tendangan bebas yang berhasil menembus pertahanan Freiburg.
“Kami bekerja keras, menampilkan performa terbaik, menjalani musim yang hebat, dan mengakhiri semuanya dengan ini, sungguh luar biasa,” kata Tielemans. “Kami hanya punya satu hari untuk melatihnya, kami melakukannya pada hari Senin dan itu berhasil dengan gemilang malam ini. Sangat senang. Seperti yang saya katakan, ini luar biasa. Ini adalah musim dengan banyak pasang surut. Kami memulai dengan sangat buruk, standar permainan kami sangat rendah. Cara kami membalikkan keadaan sungguh luar biasa. Pujian untuk para pemain, pujian untuk staf. Kami terus bekerja keras, terus percaya, dan pada akhirnya meraih kemenangan. Liga Champions musim depan dan sebuah trofi.”
Raja Liga Europa
Kemenangan ini semakin mengukuhkan status Emery sebagai manajer tersukses dalam sejarah kompetisi tersebut. Dengan membawa Villa meraih gelar juara, Emery mengantongi gelar Liga Europa kelimanya, setelah tiga kali menjuarai kompetisi tersebut bersama Sevilla dan satu kali bersama Villarreal.
Merenungkan pencapaian pribadinya, Emery bersikap rendah hati mengenai prestasinya yang memecahkan rekor ini. "Saya selalu sangat bersyukur atas kompetisi-kompetisi di Eropa, baik itu Conference League, Liga Champions, maupun Liga Europa, tetapi terutama Liga Europa," kata pelatih asal Spanyol itu kepada para wartawan. "Kami berjuang keras di kompetisi ini dan berusaha memberikan yang terbaik. Kami bermain dengan sangat serius tahun ini." Dengan tiket Liga Champions yang sudah aman untuk musim depan, manajer Villa ini berharap dapat menerjemahkan kesuksesan di babak gugur ini ke panggung terbesar dari semuanya.