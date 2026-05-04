Unai Emery muncul sebagai kandidat untuk posisi pelatih Real Madrid seiring terungkapnya ketidakpuasan di Aston Villa

Menanggapi berita di talkSPORT Breakfast, mantan manajer Rangers Ally McCoist mengaku akan sangat kecewa jika Emery meninggalkan Inggris. "Aku akan jujur padamu, aku tidak ingin dia pergi," kata McCoist. "Aku menyukainya, menyukai segala hal tentang dirinya... Saya pikir itu akan mendekati kehancuran di Villa Park jika mereka kehilangan dia. Tapi, tahukah Anda? Sisi nakal dalam diri saya ingin sekali melihatnya menangani Kylian Mbappe dan Vinicius Jr, serta para pemain muda itu."

Pakar sepak bola ini yakin rekam jejak Emery membuatnya sangat cocok untuk pekerjaan-pekerjaan terbesar di dunia sepak bola, seperti yang ia tambahkan: "Saya pikir itu akan sangat, sangat menarik. Tidak mengherankan (melihat Emery dikaitkan dengan Madrid), dia adalah pelatih kelas atas. Dengar, dia kecewa dengan performa timnya kemarin (kekalahan 2-1 dari Tottenham Hotspur). Tapi, mengapa dia tidak masuk dalam pertimbangan sebagai manajer berikutnya? Dia telah membuktikannya di setiap level, selain di Arsenal. Dia benar-benar fantastis, tapi saya ingin dia tetap di sini."