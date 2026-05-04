Unai Emery muncul sebagai kandidat untuk posisi pelatih Real Madrid seiring terungkapnya ketidakpuasan di Aston Villa
Emery naik ke posisi teratas dalam daftar calon pelatih Real Madrid
Pihak manajemen Real Madrid sedang mencari pelatih kepala baru, dan Emery muncul sebagai kandidat kuat untuk memimpin klub memasuki era barunya. Menurut talkSPORT, pelatih berusia 54 tahun ini sangat dipertimbangkan oleh Florentino Perez dan jajaran direksi Madrid seiring upaya mereka untuk beralih dari kepemimpinan Arbeloa saat ini.
Nilai Emery belum pernah setinggi ini setelah masa transformatifnya di Liga Premier bersama Villa. Sejak tiba di Villa Park pada 2022, mantan bos Arsenal ini telah mengubah klub tersebut menjadi tim lima besar Liga Premier yang konsisten, menunjukkan disiplin taktis dan kecerdasan dalam perekrutan yang menjadi ciri khas masa-masa suksesnya sebelumnya di La Liga bersama Sevilla dan Villarreal.
Mourinho juga masuk dalam daftar calon untuk kembali ke Bernabeu
Jose Mourinho juga dikaitkan dengan kemungkinan kembalinya yang sensasional ke Madrid. Pelatih legendaris asal Portugal itu menghabiskan tiga tahun di klub tersebut antara tahun 2010 dan 2013 serta meraih tiga trofi, termasuk La Liga, selama periode persaingan sengit dengan Barcelona asuhan Pep Guardiola.
Mourinho saat ini berada di Benfica, namun dilaporkan bahwa ia memiliki klausul pelepasan dalam kontraknya.
McCoist menanggapi kabar yang mengaitkan namanya dengan Emery
Menanggapi berita di talkSPORT Breakfast, mantan manajer Rangers Ally McCoist mengaku akan sangat kecewa jika Emery meninggalkan Inggris. "Aku akan jujur padamu, aku tidak ingin dia pergi," kata McCoist. "Aku menyukainya, menyukai segala hal tentang dirinya... Saya pikir itu akan mendekati kehancuran di Villa Park jika mereka kehilangan dia. Tapi, tahukah Anda? Sisi nakal dalam diri saya ingin sekali melihatnya menangani Kylian Mbappe dan Vinicius Jr, serta para pemain muda itu."
Pakar sepak bola ini yakin rekam jejak Emery membuatnya sangat cocok untuk pekerjaan-pekerjaan terbesar di dunia sepak bola, seperti yang ia tambahkan: "Saya pikir itu akan sangat, sangat menarik. Tidak mengherankan (melihat Emery dikaitkan dengan Madrid), dia adalah pelatih kelas atas. Dengar, dia kecewa dengan performa timnya kemarin (kekalahan 2-1 dari Tottenham Hotspur). Tapi, mengapa dia tidak masuk dalam pertimbangan sebagai manajer berikutnya? Dia telah membuktikannya di setiap level, selain di Arsenal. Dia benar-benar fantastis, tapi saya ingin dia tetap di sini."
Pengaruh luar biasa Emery di Villa Park
Villa finis di peringkat ketujuh pada akhir musim pertama Emery, yang berarti mereka lolos ke Liga Konferensi, mengakhiri masa paceklik panjang tanpa kompetisi Eropa bagi klub tersebut.
Kualifikasi Liga Champions diraih setahun kemudian, dengan Villa kembali ke kompetisi klub teratas Eropa untuk pertama kalinya sejak 1983. Emery memimpin perjalanan mereka hingga perempat final, di mana mereka kalah dari juara akhirnya, Paris Saint-Germain. Ia juga berpotensi mencapai final Liga Europa musim ini, meskipun saat ini mereka tertinggal 1-0 secara agregat melawan Nottingham Forest menjelang leg kedua babak semifinal.