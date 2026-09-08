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Unai Emery menyesalkan pukulan cedera Leon Goretzka, tetapi berharap laga Liga Champions bisa menjadi titik awal kebangkitan musim Aston Villa
Emery mengakui absennya Goretzka menjadi sebuah kemunduran
Emery mengakui bahwa absennya Goretzka yang masih berlanjut terbukti menjadi hambatan signifikan bagi skuadnya. Pemain internasional Jerman itu, yang tiba di Villa Park dengan status bebas transfer setelah menjalani periode penuh trofi di Bayern Munich, diharapkan bisa menghadirkan sosok senior di lini tengah yang mengalami perubahan besar pada musim panas ini. Namun, reaksi terhadap peningkatan intensitas latihan memaksa pemain berusia 31 tahun itu menunda penampilan pertamanya untuk klub, sehingga staf pelatih harus mencari solusi alternatif di tengah periode sulit dalam performa domestik.
Emery berbicara kepada media menjelang komitmen kontinental klub, sembari mengakui sulitnya kehilangan pemain dengan rekam jejak seperti itu bahkan sebelum ia memainkan satu pertandingan pun untuk tim. Pelatih asal Spanyol itu mengatakan: "Masalah Goretzka sedikit membuat frustrasi, tetapi kami punya pemain yang bisa menggantikannya. Saat dia kembali, semoga dia bisa mendapatkan konsistensi dalam berlatih dan bermain, dan kami bisa menambahkan pengalamannya. Dia adalah pemain yang akan membantu kami di berbagai kompetisi dengan level yang dia miliki."
- Getty Images Sport
Gelandang memberikan kabar terbaru pribadi di media sosial
Sang pemain sendiri memanfaatkan media sosial untuk menjelaskan situasi tersebut kepada para pendukung Villa, yang sudah tak sabar melihat bintang baru mereka beraksi. Goretzka mengungkapkan bahwa tubuhnya kesulitan beradaptasi dengan tuntutan program latihan barunya setelah melewati periode dengan menit bermain yang terbatas menjelang akhir masa baktinya di Jerman. Penundaan ini diperkirakan akan berlangsung setidaknya sebulan, yang memastikan ia tidak akan tampil sampai kompetisi domestik kembali bergulir setelah jeda internasional pertengahan September.
"Sayangnya, tubuh saya bereaksi terhadap peningkatan beban kerja setelah masa saya jauh dari lapangan. Ini membuat frustrasi, tetapi saya membutuhkan jeda singkat ini sekarang untuk kembali dalam kekuatan penuh. Saya akan memanfaatkan beberapa hari ke depan, termasuk jeda internasional, untuk pulih sepenuhnya," kata Goretzka.
Kembalinya Liga Champions membawa harapan baru
Villa memulai musim 2026-27 dengan hasil yang mengecewakan. Mereka menjalani tiga pertandingan pertama Premier League dengan satu hasil imbang dan dua kekalahan. Perjuangan mereka untuk meraih poin di Premier League saat ini sangat kontras dengan euforia yang dirasakan Villa pada akhir musim lalu.
Merefleksikan performa terkini dan kebutuhan untuk meraih kemenangan, Emery mengatakan: "Saya pikir pada pertandingan terakhir... kami menunjukkan, secara kolektif, beberapa peningkatan. Kami memulai Premier League sebagai tujuan kami pada akhir musim, dan kami sedang berkembang. Masih belum cukup, karena kami tidak mendapatkan hasil bagus, tetapi besok adalah ujian baru, dan ujian baru di Eropa."
"Bisa berada di Champions League adalah sesuatu yang fantastis, dan dengan cara kami mencapainya kami bisa terus merasa bangga atas apa yang kami lakukan, melalui finis di posisi keempat di liga dan menang di Eropa. Tetapi ini adalah babak baru, dan sepenuhnya berbeda. Ketika kami memulai proyek di sini, visi yang kami miliki berada pada ekspektasi tertinggi kami, bahkan mungkin bukan untuk berada di Eropa empat tahun beruntun, dengan dua di Champions League."
- AFP
Ujian berat menanti di Bruges
Perjalanan ke Bruges membawa tantangan tersendiri serta beban sejarah. Villa bertandang ke Belgia dengan harapan menghapus kenangan kekalahan 1-0 dalam pertemuan sebelumnya di kompetisi ini pada 2024. Emery harus menjalani laga ini tanpa Goretzka dan Johan Manzambi yang cedera, meski ia mendapat dorongan dengan kembalinya Joao Gomes usai menjalani skorsing.
Selain itu, tim Belgia tersebut memasuki pertandingan ini dalam performa yang sangat baik, setelah menikmati awal yang impresif di musim domestik mereka sendiri dengan empat kemenangan dari lima laga pertama.
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