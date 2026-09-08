Villa memulai musim 2026-27 dengan hasil yang mengecewakan. Mereka menjalani tiga pertandingan pertama Premier League dengan satu hasil imbang dan dua kekalahan. Perjuangan mereka untuk meraih poin di Premier League saat ini sangat kontras dengan euforia yang dirasakan Villa pada akhir musim lalu.

Merefleksikan performa terkini dan kebutuhan untuk meraih kemenangan, Emery mengatakan: "Saya pikir pada pertandingan terakhir... kami menunjukkan, secara kolektif, beberapa peningkatan. Kami memulai Premier League sebagai tujuan kami pada akhir musim, dan kami sedang berkembang. Masih belum cukup, karena kami tidak mendapatkan hasil bagus, tetapi besok adalah ujian baru, dan ujian baru di Eropa."

"Bisa berada di Champions League adalah sesuatu yang fantastis, dan dengan cara kami mencapainya kami bisa terus merasa bangga atas apa yang kami lakukan, melalui finis di posisi keempat di liga dan menang di Eropa. Tetapi ini adalah babak baru, dan sepenuhnya berbeda. Ketika kami memulai proyek di sini, visi yang kami miliki berada pada ekspektasi tertinggi kami, bahkan mungkin bukan untuk berada di Eropa empat tahun beruntun, dengan dua di Champions League."