Unai Emery menyebut Pep Guardiola sebagai 'jenius terhebat' dan memuji Mikel Arteta, sementara manajer Aston Villa itu mengatakan ia 'belajar' dari rekan-rekannya di Manchester City dan Arsenal
Kehebatan Pep Guardiola
Meskipun reputasinya semakin cemerlang sebagai salah satu pelatih paling teliti di dunia sepak bola, Emery tetap menjadi seorang penggemar sepak bola yang rendah hati. Setelah membawa Aston Villa ke zona Liga Champions—yang diamankan dengan cara yang mendebarkan lewat kemenangan 4-2 atas Liverpool—serta ke final kompetisi Eropa, mantan manajer Arsenal ini meluangkan waktu untuk merefleksikan rekan-rekan sejawatnya yang terus menjadi panutan di bangku cadangan.
Berbicara tentang para manajer elit saat ini, Emery secara khusus memuji manajer Manchester City dengan pujian tertinggi. "Pep sudah menjadi legenda dan, menurut saya, jenius terbesar di dunia kepelatihan, mengingat semua yang telah ia tunjukkan sepanjang kariernya dan terus dilakukannya," kata Emery kepada Marca. "Levelnya sangat tinggi. Level Luis Enrique luar biasa, terutama mengingat kesulitan dalam mengelola Paris Saint-Germain; ia melakukan pekerjaan yang luar biasa."
Belajar dari yang terbaik di Liga Premier
Persaingan ketat di papan atas Liga Premier telah memaksa setiap manajer untuk beradaptasi atau tertinggal. Bagi Emery, yang mengambil alih Aston Villa pada 2022, menyaksikan evolusi taktis Arteta di klub lamanya, Arsenal, telah memberinya banyak pengetahuan. Dia mencatat kebangkitan pesat bos The Gunners sebagai bagian penting dari lanskap kepelatihan modern, dengan tim asuhan Arteta saat ini memimpin klasemen Liga Premier dengan hanya tersisa dua pertandingan, mendekati gelar liga pertama mereka sejak 2004.
Emery mengakui bahwa ia terus mengamati para pesaingnya untuk menyempurnakan metodenya sendiri di Villa Park. "Lalu ada kemunculan Arteta dalam beberapa tahun terakhir, baik dalam hal daya saing maupun pengetahuannya. Saya belajar banyak dari ketiganya. Iraola juga menjalani beberapa musim yang luar biasa. Dan kita harus menyebut Iñigo Pérez, yang akan bermain di final [Conference League] bersama Rayo. Itu luar biasa. Pengalaman dan semangat kompetitifnya jelas terlihat," tambahnya.
Hubungan khusus dengan Eropa
Nama Emery kini identik dengan kesuksesan di kancah Eropa, terutama di Liga Europa di mana ia telah empat kali mengangkat trofi. Saat mempersiapkan Aston Villa untuk final Eropa lainnya melawan Freiburg, ia mengenang bagaimana pengalamannya bersama Valencia, Sevilla, Arsenal, dan Villarreal telah membentuk jati dirinya sebagai pelatih.
"Eropa sangat berarti bagi saya. Pertama, sebagai bentuk rasa syukur kepada sepak bola Eropa dan, yang terpenting, kepada klub-klub tempat saya pernah berkompetisi," jelas Emery. "Bersama Valencia, saya memulai karier di Piala UEFA, di mana kami mencapai dua perempat final dan satu semifinal. Di Sevilla, saya memahami arti Liga Europa bagi klub dan para penggemar. Mereka menanamkan semangat kompetitif itu dalam diri saya, dan kami berhasil menjuarainya tiga kali."
Mengembalikan prestise Aston Villa
Perjalanan bersama Villa berjalan dengan sangat pesat, mulai dari Conference League hingga lolos ke kompetisi teratas Eropa. Bagi Emery, tujuannya bukan sekadar meraih trofi, melainkan mengembalikan klub bersejarah asal Birmingham ini ke posisi yang semestinya di antara klub-klub raksasa benua Eropa.
"Ini adalah langkah lain dalam pertumbuhan kami. Kami berangkat dari bermain di Conference, lalu ke Liga Champions, di mana kami mencapai perempat final melawan PSG, dan kini kami berada di final Liga Europa," kata Emery. "Semua ini adalah konsekuensi dari perjalanan yang telah kami tempuh. Bagi Aston Villa, ini berarti sangat besar. Ini soal prestise, memposisikan ulang klub di Eropa, mengingatkan semua orang bahwa klub ini sudah pernah memenangkan Piala Eropa puluhan tahun lalu, dan mengukuhkan kembali klub ini sebagai merek besar di Eropa."