Unai Emery mengakui bahwa memilih susunan pemain inti terbaik Aston Villa bukanlah tugas yang mudah pasca perayaan final Liga Europa, saat sang pelatih bersiap menghadapi laga penentuan melawan Pep Guardiola

Pertandingan hari Minggu nanti akan menjadi pertemuan ke-19 antara Emery dan Guardiola selama masa kepelatihan Guardiola di Barcelona dan City. Emery gagal membawa timnya meraih tiga poin dalam 13 pertandingan pertama, hingga akhirnya meraih kemenangan bersama Villa pada tahun 2023. Sejak saat itu, Villa telah mengalahkan mereka dua kali lagi. Sejarah bersama tersebut telah menumbuhkan ikatan khusus di antara kedua manajer, dengan Emery mengungkapkan rasa hormatnya yang besar kepada rekan sejawatnya di City.

“Saya senang bisa bermain melawan Guardiola. Saya senang, dan merasa terhormat bisa berhadapan dengannya. Saya mulai berhadapan dengannya pada musim 2008/09, saat dia mulai melatih di Barcelona dan saya masih bermain di Valencia,” katanya.

“Dan selama empat tahun berturut-turut, kami bersaing, Barcelona melawan Valencia, itu adalah masa terbaiknya di Barcelona. Luar biasa cara mereka bermain, dampaknya luar biasa, dan kami selalu finis di posisi ketiga.

“Dan saya tidak pernah mengalahkannya. Valencia tidak pernah mengalahkan Barcelona, Unai Emery tidak pernah mengalahkan Guardiola, dan mereka bertanya kepada saya dalam konferensi pers, ‘Anda tidak bisa mengalahkan Guardiola’.

“Dan saya menjawab, ‘jika saya bisa bertahan lama di posisi ini, menghadapi dia benar-benar fantastis’. Dan sekarang, pada hari Minggu, saya akan bermain melawan dia.

“Ini adalah kehormatan dan kebahagiaan bagi saya, karena dia adalah pelatih terbaik di dunia. Jelas, dia menjadi inspirasi besar bagi pelatih lain. Dia satu-satunya jenius, dan sebagai seorang yang kompetitif, dia selalu, setiap hari, karena saya bisa mengidentifikasi dan memahami lebih banyak, dengan melihat bagaimana dia mengelola timnya melalui episode-episode di berbagai platform seperti Amazon atau YouTube.”

Dia menambahkan: “Saya mengalahkannya di sini setelah sekian lama, saya mengalahkannya di sini bersama Aston Villa, Manchester City, dan cara dia selalu menunjukkan rasa hormat yang besar kepada saya adalah sesuatu yang sangat saya hargai.

“Bagi saya, dia adalah pelatih terbaik, tetapi sebagai pribadi, dia luar biasa. Saya menghormatinya karena menurut saya dia rendah hati. Dia selalu sangat menghormati saya, dan saya juga bisa melihat hal itu pada pelatih lain, di sepak bola, dan bahkan dalam kehidupan.”