Unai Emery mengakui bahwa memilih susunan pemain inti terbaik Aston Villa bukanlah tugas yang mudah pasca perayaan final Liga Europa, saat sang pelatih bersiap menghadapi laga penentuan melawan Pep Guardiola
Memilih susunan pemain inti yang kompetitif setelah perayaan
Villa memastikan kembalinya mereka ke kompetisi elit Eropa dengan mengalahkan Freiburg 3-0 di final Liga Europa, yang memicu perayaan meriah di seluruh Birmingham. Namun, dengan satu laga terakhir Liga Premier yang masih tersisa, Emery sangat menyadari bahwa tugasnya belum selesai. Pelatih kepala tersebut melihat adanya pergeseran fokus dalam skuad setelah euforia memastikan posisi empat besar, yang mempersulit rencananya untuk lawatan ke Etihad Stadium.
Emery mencatat bahwa pelepasan emosional setelah mencapai tujuan utama mereka telah membuat sulit untuk mempertahankan tingkat intensitas yang sama dalam latihan. Pelatih tersebut mengakui pentingnya pencapaian tersebut namun tetap waspada terhadap bagaimana perayaan tersebut mungkin memengaruhi performa. Ia ditugaskan untuk mengidentifikasi pemain mana yang masih siap secara mental dan fisik untuk bersaing di level tertinggi setelah kampanye yang melelahkan dan sukses.
“Saya akan berusaha bersikap serius. Saya akan berusaha memilih 11 pemain inti terbaik dan fokus untuk menghormati kompetisi ini, tetapi itu tidak mudah. Maaf, tapi itu tidak mudah!” aku Emery.
Guardiola mengakhiri kariernya dengan laga penentuan melawan Emery
Villa akan menutup musim ini dengan bertandang ke Manchester untuk pertandingan terakhir Pep Guardiola sebagai pelatih juara Liga Premier, yang akan mengakhiri kariernya di Inggris setelah 10 tahun.
Meskipun suasana perayaan menyelimuti timnya, Emery bertekad untuk membuat perpisahan ini menjadi sulit bagi mantan lawannya.
“Ini adalah pertandingan yang fantastis bagi kami, berada di peringkat keempat liga, mungkin kami bisa finis di peringkat kelima – itu tergantung juga pada pertandingan kami dan pertandingan Liverpool, tapi itu ada di tangan kami, dan sesuatu yang fantastis,” katanya. “Dan pada Minggu, Manchester City, mereka kehilangan gelar liga, tapi selamat untuk Arsenal. Tentu saja, musim yang fantastis yang dijalani Guardiola, meraih Piala FA, dan meski tidak di Liga Champions maupun di liga, tapi tentu saja, liga ini sangat sulit.
“Sangat, sangat sulit untuk mengalahkan atau memenangkan gelar ini di Liga Premier dan mengalahkan lawan, mereka juga merupakan pesaing dan favorit, dan Arsenal serta Manchester City, kedua tim tersebut menjalani musim yang luar biasa di liga, dan tentu saja, Arsenal akan bermain di final (Liga Champions).”
Emery memuji habis-habisan rival lamanya
Pertandingan hari Minggu nanti akan menjadi pertemuan ke-19 antara Emery dan Guardiola selama masa kepelatihan Guardiola di Barcelona dan City. Emery gagal membawa timnya meraih tiga poin dalam 13 pertandingan pertama, hingga akhirnya meraih kemenangan bersama Villa pada tahun 2023. Sejak saat itu, Villa telah mengalahkan mereka dua kali lagi. Sejarah bersama tersebut telah menumbuhkan ikatan khusus di antara kedua manajer, dengan Emery mengungkapkan rasa hormatnya yang besar kepada rekan sejawatnya di City.
“Saya senang bisa bermain melawan Guardiola. Saya senang, dan merasa terhormat bisa berhadapan dengannya. Saya mulai berhadapan dengannya pada musim 2008/09, saat dia mulai melatih di Barcelona dan saya masih bermain di Valencia,” katanya.
“Dan selama empat tahun berturut-turut, kami bersaing, Barcelona melawan Valencia, itu adalah masa terbaiknya di Barcelona. Luar biasa cara mereka bermain, dampaknya luar biasa, dan kami selalu finis di posisi ketiga.
“Dan saya tidak pernah mengalahkannya. Valencia tidak pernah mengalahkan Barcelona, Unai Emery tidak pernah mengalahkan Guardiola, dan mereka bertanya kepada saya dalam konferensi pers, ‘Anda tidak bisa mengalahkan Guardiola’.
“Dan saya menjawab, ‘jika saya bisa bertahan lama di posisi ini, menghadapi dia benar-benar fantastis’. Dan sekarang, pada hari Minggu, saya akan bermain melawan dia.
“Ini adalah kehormatan dan kebahagiaan bagi saya, karena dia adalah pelatih terbaik di dunia. Jelas, dia menjadi inspirasi besar bagi pelatih lain. Dia satu-satunya jenius, dan sebagai seorang yang kompetitif, dia selalu, setiap hari, karena saya bisa mengidentifikasi dan memahami lebih banyak, dengan melihat bagaimana dia mengelola timnya melalui episode-episode di berbagai platform seperti Amazon atau YouTube.”
Dia menambahkan: “Saya mengalahkannya di sini setelah sekian lama, saya mengalahkannya di sini bersama Aston Villa, Manchester City, dan cara dia selalu menunjukkan rasa hormat yang besar kepada saya adalah sesuatu yang sangat saya hargai.
“Bagi saya, dia adalah pelatih terbaik, tetapi sebagai pribadi, dia luar biasa. Saya menghormatinya karena menurut saya dia rendah hati. Dia selalu sangat menghormati saya, dan saya juga bisa melihat hal itu pada pelatih lain, di sepak bola, dan bahkan dalam kehidupan.”
Kualifikasi Liga Champions berhasil diraih melalui dua jalur
Villa telah memastikan kembalinya mereka ke kompetisi elit Eropa setelah absen selama setahun, berkat penampilan mengesankan yang membawa mereka hingga perempat final pada musim 2024-25. Pencapaian ini, yang diraih berkat posisi mereka di liga dan gelar di kompetisi Eropa, menjadi bukti pertumbuhan skuad serta kemampuan mereka untuk tetap fokus di kedua ajang tersebut.
“Kami menunjukkan keinginan dan tekad kami untuk menjadi protagonis di kompetisi ini. Namun, prioritas utama selalu ada pada Liga Premier, dan kami berkompetisi di kedua kompetisi tersebut — dengan prioritas utama di Liga Premier, tetapi juga, tentu saja, di Liga Europa, mempersiapkan setiap pertandingan dengan serius, dan berkompetisi seperti yang kami lakukan,” jelas Emery. “Hari ini, kami lolos di dua kompetisi, karena kami selalu menetapkan tujuan untuk meraih posisi Liga Champions melalui Liga Premier atau melalui Liga Europa, dan kami mencapainya di kedua kompetisi tersebut, dan sungguh fantastis, karena para pemain juga mengikuti kami, pesan ini dengan kuat di ruang ganti.”