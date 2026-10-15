Meski melaju ke jeda dengan keunggulan 3-0 berkat gol Manzambi, yang sedang berulang tahun, dan dua gol Jackson yang dituntaskan dengan klinis, Villa beberapa kali dinaungi keberuntungan ketika Zion Suzuki menggagalkan peluang Vedat Muriqi dan tembakan Oguz Aydin membentur mistar.

Menilai penampilan timnya yang naik turun setelah melewati awal musim yang penuh gejolak, Emery berkata: "Kami senang meraih kemenangan pertama di kandang. Namun, saya tidak terlalu senang dengan cara kami bermain pada babak pertama. Mereka tidak mencetak gol, tetapi Zion [Suzuki] tampil fantastis dan tembakan mereka membentur mistar.

"Kami ingin mengendalikan pertandingan dengan lebih baik. Pada babak kedua, kami berencana memperbaiki hal-hal yang tidak kami lakukan dengan baik pada babak pertama, dan saya pikir kami berhasil. Lalu kami berusaha menghentikan mereka dan mencetak tiga gol lagi. Saya rasa mereka tidak pantas kalah 6-0, tetapi bagi kami, meraih kemenangan pertama di kandang itu penting. Begitu pula cara kami mengelola para pemain yang berbeda dan kemajuan yang kami tunjukkan."

Ketika menilai bagaimana para pemain yang didatangkan pada musim panas mulai menyatu dan menjelaskan upaya timnya untuk lolos otomatis, Emery menambahkan: "Kami harus memanfaatkan berbagai aspek kemampuan kami. Terkadang kami bisa mencetak gol melalui bola mati. Terkadang kami bisa mencetak gol melalui transisi saat menerapkan tekanan tinggi. Terkadang kami bisa mencetak gol dengan baik melalui transisi. Saya pikir kami mencetak gol dengan cara yang berbeda hari ini, dan itu memberi saya rasa percaya diri.

"Saya sudah percaya diri sebelum hari ini, tetapi masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Struktur tim kami kuat, tetapi kami membutuhkan lebih banyak waktu. Kami terus membaik, perlahan menemukan keseimbangan yang kami butuhkan, dan hari ini kami mengambil satu langkah maju yang sangat besar. Tiga poin itu penting bagi posisi kami di klasemen, dan kami punya ambisi. Kami ingin menjadi salah satu tim yang berperan utama di Liga Champions."