Getty Images Sport
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Unai Emery menantang Aston Villa menjadi ‘tokoh utama’ di Liga Champions setelah menang telak 6-0 atas Fenerbahce, seraya menyebutnya ‘satu langkah maju yang sangat besar’
Pelatih asal Spanyol tetapkan target tinggi
Emery menantang Villa untuk menjadi pemeran utama di Liga Champions musim ini setelah membawa klub itu meraih kemenangan terbesarnya sepanjang sejarah di kompetisi Eropa. Dua gol masing-masing dari Nicolas Jackson dan Ross Barkley, ditambah gol Johan Manzambi dan Tammy Abraham, memastikan kemenangan telak 6-0 atas Fenerbahce di hadapan Pangeran Wales di Villa Park. Kemenangan kandang pertama musim ini yang telah lama dinantikan itu juga merusak momen kembalinya mantan penyerang Manchester United Mason Greenwood ke sepakbola Inggris dalam penampilan pertamanya di negara itu sejak Januari 2022.
- Getty Images Sport
Manajer menuntut kendali lebih besar atas taktik
Meski melaju ke jeda dengan keunggulan 3-0 berkat gol Manzambi, yang sedang berulang tahun, dan dua gol Jackson yang dituntaskan dengan klinis, Villa beberapa kali dinaungi keberuntungan ketika Zion Suzuki menggagalkan peluang Vedat Muriqi dan tembakan Oguz Aydin membentur mistar.
Menilai penampilan timnya yang naik turun setelah melewati awal musim yang penuh gejolak, Emery berkata: "Kami senang meraih kemenangan pertama di kandang. Namun, saya tidak terlalu senang dengan cara kami bermain pada babak pertama. Mereka tidak mencetak gol, tetapi Zion [Suzuki] tampil fantastis dan tembakan mereka membentur mistar.
"Kami ingin mengendalikan pertandingan dengan lebih baik. Pada babak kedua, kami berencana memperbaiki hal-hal yang tidak kami lakukan dengan baik pada babak pertama, dan saya pikir kami berhasil. Lalu kami berusaha menghentikan mereka dan mencetak tiga gol lagi. Saya rasa mereka tidak pantas kalah 6-0, tetapi bagi kami, meraih kemenangan pertama di kandang itu penting. Begitu pula cara kami mengelola para pemain yang berbeda dan kemajuan yang kami tunjukkan."
Ketika menilai bagaimana para pemain yang didatangkan pada musim panas mulai menyatu dan menjelaskan upaya timnya untuk lolos otomatis, Emery menambahkan: "Kami harus memanfaatkan berbagai aspek kemampuan kami. Terkadang kami bisa mencetak gol melalui bola mati. Terkadang kami bisa mencetak gol melalui transisi saat menerapkan tekanan tinggi. Terkadang kami bisa mencetak gol dengan baik melalui transisi. Saya pikir kami mencetak gol dengan cara yang berbeda hari ini, dan itu memberi saya rasa percaya diri.
"Saya sudah percaya diri sebelum hari ini, tetapi masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Struktur tim kami kuat, tetapi kami membutuhkan lebih banyak waktu. Kami terus membaik, perlahan menemukan keseimbangan yang kami butuhkan, dan hari ini kami mengambil satu langkah maju yang sangat besar. Tiga poin itu penting bagi posisi kami di klasemen, dan kami punya ambisi. Kami ingin menjadi salah satu tim yang berperan utama di Liga Champions."
Para bintang lini serang menikmati malam yang berkesan
Jackson ingin mengambil penalti pada menit ke-68 untuk melengkapi hat-trick-nya setelah Manzambi dijatuhkan oleh Ismail Yuksek, tetapi Emery menegaskan bahwa Barkley sejak awal ditunjuk sebagai eksekutor. Gelandang itu dengan tenang menuntaskan penalti tersebut, lalu mencetak gol keduanya empat menit kemudian lewat tembakan yang berbelok arah dan melewati kiper Ederson.
Jackson tidak mempermasalahkan kegagalannya mencetak hat-trick dan memuji rekan-rekannya di lini depan. Ia mengatakan kepada TNT Sports: "Yang terpenting adalah kami menang. Semoga lain kali saya bisa mencetak hat-trick.
"Dia [Manzambi] pemain hebat. Saya sangat senang kami bermain bersama. Saya berharap kami bisa mencetak lebih banyak gol bersama.
"Dia [Ibrahim Mbaye] pemain luar biasa. Kami sama-sama memperkuat tim nasional [Senegal]. Semoga dia mendapat lebih banyak kesempatan bermain. Dia sangat cepat. Senang memiliki dia di tim."
Merayakan pencapaian impiannya pada ulang tahunnya yang ke-21 di hadapan keluarganya, Manzambi mengatakan: "Hari ini sangat menyenangkan. Kami mencetak enam gol dan tidak kebobolan. Itu sangat menyenangkan. Bagi para penggemar, ini luar biasa. Saya sangat senang. Laga pertama saya di Liga Champions dan gol pertama saya, tepat pada hari ulang tahun saya. Keluarga saya ada di sini. Itu sangat menyenangkan bagi saya. Tim yang luar biasa. Penggemar yang luar biasa. Saya sangat senang bermain di sini."
- Getty Images Sport
Jadwal yang menguntungkan memperbesar peluang lolos babak kualifikasi
Poin sempurna dari dua laga pembuka membuat Villa nyaman berada di papan atas klasemen Liga Champions. Anak asuh Emery berpeluang besar melanjutkan awal sempurna mereka di Eropa saat menjamu tim Norwegia, Viking, pekan depan. Sementara itu, klub asal Midlands tersebut berharap penampilan meyakinkan di kandang ini dapat menghidupkan kembali performa mereka di kompetisi domestik dan memicu kenaikan posisi secara bertahap di klasemen sepanjang musim 2026-27.
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