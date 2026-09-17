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Unai Emery kirim peringatan keras kepada pemain pinjaman Chelsea Alejandro Garnacho karena ia tertinggal dari para remaja di Aston Villa
Emery menuntut lebih dari Garnacho setelah awal yang lambat
Manajer Aston Villa itu telah melempar tantangan kepada Garnacho, dengan menegaskan bahwa pemain pinjaman dari Chelsea tersebut harus secara drastis meningkatkan etos kerjanya untuk memaksa masuk kembali ke starting XI. Pemain internasional Argentina itu, yang pindah ke West Midlands dengan status pinjaman semusim dari Stamford Bridge, mengalami awal yang membuat frustrasi dalam masa baktinya di Villa Park. Meski kedatangannya disambut antusiasme, pemain berusia 22 tahun itu sejauh ini baru dibatasi tampil tiga kali sebagai pemain pengganti, yakni dalam kekalahan dari Brighton dan Arsenal, serta hasil imbang melawan Hull City.
Emery tidak berbasa-basi saat membahas posisi mantan pemain Manchester United itu saat ini di dalam skuad, dengan menegaskan bahwa reputasi saja tidak akan cukup untuk memberinya tempat di lapangan. "[Dia harus] terus bekerja. Bekerja, bekerja, berlatih, bekerja," kata Emery. "Saat dia bisa mendapat menit bermain, cobalah bermain dengan baik. Dia berkembang, tetapi kami punya pemain-pemain di depannya sekarang. Garnacho sedikit tertinggal, karena beberapa keadaan yang kami alami pada pramusim. Sekarang waktunya bersabar untuk waktu yang dia butuhkan."
- Getty Images Sport
Bintang remaja melompati pemain pinjaman Chelsea dalam urutan pilihan
Yang mungkin paling mengkhawatirkan bagi Garnacho adalah fakta bahwa Emery secara khusus menyoroti beberapa prospek akademi dan rekrutan muda yang telah melampauinya dalam hierarki saat ini. Bos Villa itu menyebut remaja George Hemmings dan Ibrahim Mbaye, bersama pemain Brasil berusia 20 tahun yang datang pada musim panas, Alysson, sebagai pemain yang saat ini paling menarik perhatiannya. Pengakuan terbuka ini menjadi peringatan keras bagi pemain Argentina itu, yang diharapkan menjadi titik fokus serangan Villa musim ini.
Emery penuh pujian untuk para pemain muda yang tampil menonjol saat Garnacho absen, sembari menyoroti adaptasi mereka terhadap tuntutan taktiknya. "George bermain fantastis. Alysson juga memahami banyak hal dengan baik dan memberi kami hal-hal yang saya inginkan. Mbaye juga merespons dengan baik. Kami ingin tim yang kompetitif dan para pemain untuk bersaing dengan gaya yang kami miliki," jelas sang manajer.
Kesuksesan di piala memberi dorongan yang sangat dibutuhkan bagi Aston Villa
Kemenangan atas Coventry City menjadi langkah maju yang sangat penting bagi Villa, yang kesulitan menjaga konsistensi pada tahap awal kampanye Premier League. Setelah musim panas yang diwarnai perubahan skuad signifikan, tim itu hanya meraih satu poin dari empat pertandingan liga pembuka mereka, yang membuat proyek tersebut mendapat tekanan sejak dini. Namun, kemenangan di Carabao Cup, yang dipastikan lewat dwigol Tammy Abraham dan satu gol dari Ross Barkley, telah menyuntikkan kembali kepercayaan diri ke dalam tim.
"Kami sekarang bersaing, mencoba bergerak ke arah tujuan kami. Salah satu tujuan itu adalah mencoba merasa nyaman dan membangun kepercayaan diri dengan para pemain yang bergabung dengan kami. Saya pikir hari ini adalah pertandingan yang penting dan tentu saja dua gol yang dicetak Tammy [Abraham], memberi kami kepercayaan diri. Jadi hari ini kami melangkah satu langkah maju dalam upaya mencapainya. Tentu saja kami akan membutuhkan waktu dengan para pemain ini untuk menjadi lebih baik," katanya.
- Getty Images Sport
Kabar terbaru cedera jelang bentrok melawan Tottenham
Saat Villa bersiap menghadapi laga berat melawan Tottenham Hotspur pada Sabtu ini, Emery dibuat cemas oleh kondisi kebugaran gelandang kunci Joao Gomes. Pemain asal Brasil itu absen dalam kemenangan di ajang piala atas Coventry, dan ketidakhadirannya terasa di lini tengah meski tim akhirnya menang. Emery mengonfirmasi bahwa staf medis akan memantau sang pemain dengan saksama dalam 48 jam ke depan untuk menentukan apakah ia bisa ambil bagian dalam pertandingan akhir pekan ini.
"Dia membutuhkan beberapa hari untuk pulih. Kami akan mengetesnya besok dan Jumat. Jika hasilnya bagus, dia bisa tersedia untuk Sabtu," kata Emery.
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