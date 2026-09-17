Manajer Aston Villa itu telah melempar tantangan kepada Garnacho, dengan menegaskan bahwa pemain pinjaman dari Chelsea tersebut harus secara drastis meningkatkan etos kerjanya untuk memaksa masuk kembali ke starting XI. Pemain internasional Argentina itu, yang pindah ke West Midlands dengan status pinjaman semusim dari Stamford Bridge, mengalami awal yang membuat frustrasi dalam masa baktinya di Villa Park. Meski kedatangannya disambut antusiasme, pemain berusia 22 tahun itu sejauh ini baru dibatasi tampil tiga kali sebagai pemain pengganti, yakni dalam kekalahan dari Brighton dan Arsenal, serta hasil imbang melawan Hull City.

Emery tidak berbasa-basi saat membahas posisi mantan pemain Manchester United itu saat ini di dalam skuad, dengan menegaskan bahwa reputasi saja tidak akan cukup untuk memberinya tempat di lapangan. "[Dia harus] terus bekerja. Bekerja, bekerja, berlatih, bekerja," kata Emery. "Saat dia bisa mendapat menit bermain, cobalah bermain dengan baik. Dia berkembang, tetapi kami punya pemain-pemain di depannya sekarang. Garnacho sedikit tertinggal, karena beberapa keadaan yang kami alami pada pramusim. Sekarang waktunya bersabar untuk waktu yang dia butuhkan."