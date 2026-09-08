Emery menegaskan bahwa perombakan besar skuad pada musim panas, yang ditandai dengan kepergian para bintang mapan dan kedatangan talenta muda, sama sekali tidak mengurangi ambisi besarnya untuk membawa klub Birmingham itu menuju supremasi Eropa.

Berbicara kepada TNT Sports, pelatih asal Spanyol itu menyatakan: "Mimpi saya adalah... tentu saja saya punya mimpi besar... untuk menjuarai Liga Champions sebagai pelatih, sebagai manajer. Tetapi bersama Aston Villa di sini, saya bermimpi ketika saya datang ke sini untuk berada di Eropa, konsisten, berada di Eropa dan, tentu saja, Liga Champions adalah kompetisi terbaik di dunia dalam sepak bola, lalu bersaing untuk trofi dan tetap berada dalam mimpi yang sama yang saya miliki di sini."