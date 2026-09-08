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Unai Emery bidik kejayaan Liga Champions ketika bos Aston Villa memaparkan mimpi besar di Eropa meski skuad dirombak pada musim panas
Villa memulai perjalanan di Eropa
Aston Villa memulai kampanye fase liga Liga Champions mereka dengan bertandang menghadapi Club Brugge di Stadion Jan Breydel pada Selasa malam. Laga ini menandai kunjungan ketiga Aston Villa ke Sint-Andries sejak November 2024, setelah menelan kekalahan 1-0 sebelum membalas dengan kemenangan 3-1 pada fase gugur pada Maret. Tim asuhan Emery bertekad mempertajam ketajaman serangan mereka setelah gagal mencetak gol dalam tiga pertandingan pembuka Premier League musim ini.
- Getty Images Sport
Emery mengungkap ambisi di Eropa
Emery menegaskan bahwa perombakan besar skuad pada musim panas, yang ditandai dengan kepergian para bintang mapan dan kedatangan talenta muda, sama sekali tidak mengurangi ambisi besarnya untuk membawa klub Birmingham itu menuju supremasi Eropa.
Berbicara kepada TNT Sports, pelatih asal Spanyol itu menyatakan: "Mimpi saya adalah... tentu saja saya punya mimpi besar... untuk menjuarai Liga Champions sebagai pelatih, sebagai manajer. Tetapi bersama Aston Villa di sini, saya bermimpi ketika saya datang ke sini untuk berada di Eropa, konsisten, berada di Eropa dan, tentu saja, Liga Champions adalah kompetisi terbaik di dunia dalam sepak bola, lalu bersaing untuk trofi dan tetap berada dalam mimpi yang sama yang saya miliki di sini."
Pelatih asal Spanyol menuntut kesabaran
Perawakan Villa di kancah Eropa berkembang pesat di bawah Emery, melaju dari semifinal Liga Konferensi Europa ke perempat final Liga Champions sebelum menjuarai Liga Europa musim lalu.
Meski memiliki lima medali juara dari kompetisi level kedua Eropa itu, sang manajer mengakui skuad racikannya harus cepat beradaptasi, dengan menambahkan: "Tentu saja, terkadang kami harus bersabar, dan kami membutuhkan waktu untuk prosesnya, tetapi sepak bola tidak menunggu. Besok, kami harus mencoba bersaing sebaik mungkin untuk menghadapi Brugge dan menghadapi Liga Champions di level yang kami butuhkan."
- Getty Images Sport
Tes kebugaran skuad dan kedalaman tim
Villa harus mengatasi kekhawatiran kebugaran setelah absennya gelandang Leon Goretzka karena masalah lutut, sementara penyerang muda Johan Manzambi tetap berada di Inggris untuk melanjutkan pemulihannya. Sebaliknya, Joao Gomes tersedia di Belgia karena skorsing domestik tiga pertandingannya tidak berlaku untuk laga Eropa. Mengamankan kemenangan tandang pada malam pembuka memberikan momentum penting sebelum tim asuhan Emery mengalihkan perhatian mereka untuk menjamu Nottingham Forest pada akhir pekan.
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