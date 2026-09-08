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Adhe Makayasa

Diterjemahkan oleh

Unai Emery bidik kejayaan Liga Champions ketika bos Aston Villa memaparkan mimpi besar di Eropa meski skuad dirombak pada musim panas

U. Emery
Aston Villa
Club Brugge vs Aston Villa
Club Brugge
Champions League
Premier League

Manajer Aston Villa Unai Emery membidik gelar Liga Champions setelah memaparkan visi jangka panjangnya menjelang laga pembuka hari Selasa melawan Club Brugge. Meski mengalami transisi besar dalam skuad pada musim panas dan memulai musim domestik dengan lambat, pelatih asal Spanyol itu tetap bertekad bersaing untuk memperebutkan trofi terbesar dalam sepak bola dunia di Villa Park.

  • Villa memulai perjalanan di Eropa

    Aston Villa memulai kampanye fase liga Liga Champions mereka dengan bertandang menghadapi Club Brugge di Stadion Jan Breydel pada Selasa malam. Laga ini menandai kunjungan ketiga Aston Villa ke Sint-Andries sejak November 2024, setelah menelan kekalahan 1-0 sebelum membalas dengan kemenangan 3-1 pada fase gugur pada Maret. Tim asuhan Emery bertekad mempertajam ketajaman serangan mereka setelah gagal mencetak gol dalam tiga pertandingan pembuka Premier League musim ini.

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  • Aston Villa Trophy ParadeGetty Images Sport

    Emery mengungkap ambisi di Eropa

    Emery menegaskan bahwa perombakan besar skuad pada musim panas, yang ditandai dengan kepergian para bintang mapan dan kedatangan talenta muda, sama sekali tidak mengurangi ambisi besarnya untuk membawa klub Birmingham itu menuju supremasi Eropa.

    Berbicara kepada TNT Sports, pelatih asal Spanyol itu menyatakan: "Mimpi saya adalah... tentu saja saya punya mimpi besar... untuk menjuarai Liga Champions sebagai pelatih, sebagai manajer. Tetapi bersama Aston Villa di sini, saya bermimpi ketika saya datang ke sini untuk berada di Eropa, konsisten, berada di Eropa dan, tentu saja, Liga Champions adalah kompetisi terbaik di dunia dalam sepak bola, lalu bersaing untuk trofi dan tetap berada dalam mimpi yang sama yang saya miliki di sini."

  • Pelatih asal Spanyol menuntut kesabaran

    Perawakan Villa di kancah Eropa berkembang pesat di bawah Emery, melaju dari semifinal Liga Konferensi Europa ke perempat final Liga Champions sebelum menjuarai Liga Europa musim lalu.

    Meski memiliki lima medali juara dari kompetisi level kedua Eropa itu, sang manajer mengakui skuad racikannya harus cepat beradaptasi, dengan menambahkan: "Tentu saja, terkadang kami harus bersabar, dan kami membutuhkan waktu untuk prosesnya, tetapi sepak bola tidak menunggu. Besok, kami harus mencoba bersaing sebaik mungkin untuk menghadapi Brugge dan menghadapi Liga Champions di level yang kami butuhkan."

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  • Hull City v Aston Villa FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Tes kebugaran skuad dan kedalaman tim

    Villa harus mengatasi kekhawatiran kebugaran setelah absennya gelandang Leon Goretzka karena masalah lutut, sementara penyerang muda Johan Manzambi tetap berada di Inggris untuk melanjutkan pemulihannya. Sebaliknya, Joao Gomes tersedia di Belgia karena skorsing domestik tiga pertandingannya tidak berlaku untuk laga Eropa. Mengamankan kemenangan tandang pada malam pembuka memberikan momentum penting sebelum tim asuhan Emery mengalihkan perhatian mereka untuk menjamu Nottingham Forest pada akhir pekan.

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