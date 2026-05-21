Manajer asal Spanyol itu semakin mengukuhkan reputasinya sebagai salah satu spesialis kompetisi piala terbaik di Eropa setelah meraih gelar Liga Europa kelimanya bersama Aston Villa. Menurut data Opta, kemenangan tersebut membuatnya sejajar dengan Giovanni Trapattoni, Mourinho, dan Ancelotti sebagai manajer dengan jumlah kemenangan terbanyak di final kompetisi besar Eropa.

Emery juga menjadi pelatih kedua, bersama Ancelotti, yang memenangkan kompetisi besar Eropa sebanyak lima kali. Setelah sebelumnya sukses di Liga Europa bersama Sevilla dan Villarreal, ia membawa kejayaan kontinental bagi Villa dan mengakhiri puasa gelar klub yang cukup lama.

Villa menguasai final sejak awal di Istanbul. Youri Tielemans membuka skor dengan tendangan voli sebelum Emiliano Buendia menggandakan keunggulan di masa tambahan waktu babak pertama. Morgan Rogers menambah gol ketiga sebelum pertandingan memasuki satu jam untuk memastikan kemenangan telak 3-0.







