Unai Emery bergabung dengan Jose Mourinho dan Carlo Ancelotti dalam klub eksklusif manajer elit setelah meraih gelar Liga Europa bersama Aston Villa
Emery mencatatkan tonggak sejarah baru di kancah Eropa
Manajer asal Spanyol itu semakin mengukuhkan reputasinya sebagai salah satu spesialis kompetisi piala terbaik di Eropa setelah meraih gelar Liga Europa kelimanya bersama Aston Villa. Menurut data Opta, kemenangan tersebut membuatnya sejajar dengan Giovanni Trapattoni, Mourinho, dan Ancelotti sebagai manajer dengan jumlah kemenangan terbanyak di final kompetisi besar Eropa.
Emery juga menjadi pelatih kedua, bersama Ancelotti, yang memenangkan kompetisi besar Eropa sebanyak lima kali. Setelah sebelumnya sukses di Liga Europa bersama Sevilla dan Villarreal, ia membawa kejayaan kontinental bagi Villa dan mengakhiri puasa gelar klub yang cukup lama.
Villa menguasai final sejak awal di Istanbul. Youri Tielemans membuka skor dengan tendangan voli sebelum Emiliano Buendia menggandakan keunggulan di masa tambahan waktu babak pertama. Morgan Rogers menambah gol ketiga sebelum pertandingan memasuki satu jam untuk memastikan kemenangan telak 3-0.
'Sangat bersyukur atas Liga Europa'
Saat berbicara setelah pertandingan, Emery menyoroti ikatan eratnya dengan kompetisi Eropa dan memuji pendekatan timnya sepanjang musim ini.
"Saya selalu sangat bersyukur atas kompetisi Eropa, atas setiap kompetisi, baik itu Conference League, Liga Champions, maupun Liga Europa, tetapi terutama Liga Europa," kata Emery kepada para wartawan. "Kami berjuang dengan gigih di kompetisi ini dan berusaha memberikan yang terbaik. Kami bermain dengan sangat serius tahun ini."
Pujian dari para bintang Villa
Kapten Villa, John McGinn, memuji manajer atas kebangkitan dramatis klub sejak kedatangannya pada tahun 2022.
"Dengan manajer ini yang memimpin, segalanya mungkin," kata McGinn. "Malam ini adalah hasil dari semua yang telah kami bangun, bersatu padu, dan rasa bangga yang saya rasakan saat skor 3-0 dengan sisa 10 menit, sambil berpikir bahwa kami adalah juara Eropa, adalah sesuatu yang tak bisa saya gambarkan. Ini adalah momen dan malam paling membanggakan dalam karier saya sejauh ini."
Penyerang Ollie Watkins juga mengungkapkan bagaimana ketenangan Emery menjelang final membantu menenangkan skuad.
"Biasanya, terkadang dalam pertandingan liga dia sedikit cemas karena jelas dia ingin kami menang, tapi hari ini dia sangat tenang dan saya pikir itu menentukan suasana bagi kami para pemain," kata Watkins.
Tantangan Liga Champions menanti Villa
Villa kini akan memasuki musim Liga Champions mendatang dengan membawa momentum kesuksesan di Liga Europa serta harapan yang semakin tinggi dari para pendukung klub. Tim asuhan Emery telah membuktikan bahwa mereka mampu bersaing secara konsisten di level tertinggi Eropa. Tantangan saat ini adalah mempertahankan standar tersebut di kompetisi domestik sambil menyeimbangkan tuntutan dari ajang kontinental besar lainnya pada musim depan.