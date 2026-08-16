(C)Getty Images
Diterjemahkan oleh
Unai Emery bajak langkah PSG! Aston Villa sepakat untuk kesepakatan £30 juta untuk Zion Suzuki saat kepergian Emiliano Martinez semakin dekat
Villa capai kesepakatan untuk merekrut Suzuki
Aston Villa mengirimkan sinyal kuat soal ambisi mereka dengan mencapai kesepakatan berdurasi lima tahun untuk merekrut kiper Parma, Suzuki, menurut The Athletic. Aston Villa bergerak cepat untuk mengamankan tanda tangan pemain berusia 23 tahun itu setelah musim panas yang dipenuhi spekulasi intens yang mengaitkannya dengan sejumlah klub terbesar di Eropa. Menurut laporan, Villa memanfaatkan mandeknya negosiasi antara sang pemain dan raksasa Prancis Paris Saint-Germain untuk mendapatkan pemain internasional Jepang yang sangat dihargai tersebut.
Paket finansial untuk kesepakatan ini terbilang besar, mencerminkan status Suzuki yang terus menanjak di sepak bola dunia. Dipahami bahwa Villa akan membayar biaya awal sebesar €30 juta (£25,6 juta) ditambah bonus di masa depan yang bisa membuat total nilainya naik hingga menyentuh angka €35 juta (£30 juta).
- Getty Images Sport
Kesepakatan PSG batal pada saat-saat terakhir
Jalan bagi Villa untuk merekrut Suzuki baru terbuka setelah negosiasi dengan PSG kolaps secara dramatis. Juara Eropa itu diyakini telah mengamankan kiper tersebut pada awal pekan ini, bahkan sampai mengatur penerbangan pribadi untuk tes medisnya. Namun, kesepakatan itu gagal terwujud pada saat-saat terakhir karena agen Suzuki dilaporkan menaikkan tuntutan mereka terkait biaya komisi.
Kedatangan Suzuki terjadi setelah nilainya meroket menyusul penampilan menonjol di Piala Dunia bersama Jepang. Kemampuan distribusinya yang luar biasa membuatnya menjadi target utama sejumlah klub elite, tetapi kegigihan Villa akhirnya membuahkan hasil. Kiper kelahiran AS itu, yang mencatatkan enam clean sheet dalam 22 penampilan untuk Parma musim lalu, kini diperkirakan akan menjadi pilar utama proyek wajah baru di bawah Emery di Villa Park.
Kepergian Martinez sudah di ambang mata?
Kedatangan Suzuki hampir pasti menandai akhir kiprah panjang Emiliano Martinez di Birmingham. Pemenang Piala Dunia 2022 bersama Argentina itu menjadi subjek ketertarikan serius dari Juventus, yang baru-baru ini kembali dengan tawaran baru. Raksasa Italia itu telah mengajukan tawaran senilai £8,5 juta, yang terdiri dari biaya tetap £6 juta dan tambahan £2,5 juta dalam bentuk bonus, menurut Sky Sports.
Meski Villa sebelumnya bersikeras bahwa penjaga gawang nomor satu mereka tidak dijual, situasinya kini jelas berubah. Klub itu sekarang siap memfasilitasi kepindahan tersebut, meski dilaporkan masih bertahan pada biaya tetap £8,5 juta tanpa tambahan.
- Getty Images Sport
Akhir sebuah era di Villa Park
Jika Martinez memang pergi, ia akan meninggalkan warisan yang luar biasa. Sejak bergabung pada 2020, ia telah mencatatkan 256 penampilan, membantu klub meraih gelar Liga Europa musim lalu dan menjadikannya sosok favorit para suporter.
Villa juga sudah aktif di bursa transfer, dengan mendatangkan Johan Manzambi dan Joao Gomes, dan kehadiran Suzuki menjadi kepingan terbaru dalam teka-teki ini. Meski kalah tipis dari PSG di Piala Super UEFA, suasana tetap optimistis saat klub bersiap untuk laga pembuka Premier League melawan Brighton.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami