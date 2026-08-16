Aston Villa mengirimkan sinyal kuat soal ambisi mereka dengan mencapai kesepakatan berdurasi lima tahun untuk merekrut kiper Parma, Suzuki, menurut The Athletic. Aston Villa bergerak cepat untuk mengamankan tanda tangan pemain berusia 23 tahun itu setelah musim panas yang dipenuhi spekulasi intens yang mengaitkannya dengan sejumlah klub terbesar di Eropa. Menurut laporan, Villa memanfaatkan mandeknya negosiasi antara sang pemain dan raksasa Prancis Paris Saint-Germain untuk mendapatkan pemain internasional Jepang yang sangat dihargai tersebut.

Paket finansial untuk kesepakatan ini terbilang besar, mencerminkan status Suzuki yang terus menanjak di sepak bola dunia. Dipahami bahwa Villa akan membayar biaya awal sebesar €30 juta (£25,6 juta) ditambah bonus di masa depan yang bisa membuat total nilainya naik hingga menyentuh angka €35 juta (£30 juta).



