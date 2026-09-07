Besiktas bangkit fantastis pada babak kedua untuk mengalahkan rival sekota Fenerbahce 2-1 di Kadikoy pada pekan keempat musim Trendyol Super Lig. Kemenangan ini memberi tim tamu hak membanggakan diri dalam derby Istanbul pertama musim ini.

Fenerbahce unggul lebih dulu pada menit ke-26 lewat kapten Milan Skriniar, tetapi Besiktas menyamakan kedudukan 12 menit kemudian melalui Ridvan Yilmaz.

Dusan Vlahovic menuntaskan kebangkitan itu pada menit ke-73, menceploskan gol penentu untuk memastikan kemenangan tandang yang berkesan.



