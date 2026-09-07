Seskim Photo TR
Diterjemahkan oleh
'Umpan semacam ini biasanya Anda lihat dari Messi!' - Dusan Vlahovic memuji Orkun Kokcu setelah aksi heroiknya di laga derby
Besiktas segel kemenangan sensasional di derbi
Besiktas bangkit fantastis pada babak kedua untuk mengalahkan rival sekota Fenerbahce 2-1 di Kadikoy pada pekan keempat musim Trendyol Super Lig. Kemenangan ini memberi tim tamu hak membanggakan diri dalam derby Istanbul pertama musim ini.
Fenerbahce unggul lebih dulu pada menit ke-26 lewat kapten Milan Skriniar, tetapi Besiktas menyamakan kedudukan 12 menit kemudian melalui Ridvan Yilmaz.
Dusan Vlahovic menuntaskan kebangkitan itu pada menit ke-73, menceploskan gol penentu untuk memastikan kemenangan tandang yang berkesan.
- Getty Images Sport
Vlahovic memuji Kokcu yang 'mirip Messi'
Berbicara setelah penampilan derby pertamanya di sepak bola Turki, Vlahovic mengungkapkan kegembiraannya atas hasil tersebut sambil memberikan pujian khusus untuk assist krusial dari kapten Orkun Kokcu.
"Orkun Kokcu adalah bintang kelas dunia," kata Vlahovic setelah pertandingan. "Berkat dia, saya telah mencetak banyak gol. Dia kembali membuat assist fantastis malam ini, assist yang biasa Anda lihat dari Messi."
"Saya beruntung mendapat kesempatan bermain bersamanya," tambah sang penyerang. "Meski saya mencetak gol, itu tidak akan berarti jika kami tidak memenangkan pertandingan."
Kokcu menyoroti sikap tidak mementingkan diri sendiri dalam tim
Kokcu mengungkapkan bahwa ia sengaja memberikan bola kepada Vlahovic untuk gol penentu kemenangan meski memiliki ruang untuk melepaskan tembakan sendiri. Kapten Besiktas itu memuji daya juang timnya setelah tertinggal lebih dulu pada awal pertandingan.
"Saya sebenarnya bisa menembak sendiri untuk gol kedua, tetapi saya tahu Vlahovic akan ada di sana," jelas Kokcu. "Vlahovic adalah pemain level atas yang haus gol."
"Mental kami sempat sedikit terpukul saat tertinggal, tetapi kami bangkit dengan cepat," tambahnya. "Kami menunjukkan kepada semua orang bahwa kami adalah tim yang bagus."
- Getty Images Sport
Membangun momentum di Super Lig
Kemenangan tandang ini memberi Besiktas dorongan besar di klasemen Super Lig saat mereka berupaya membangun momentum pada awal musim.
Vlahovic menegaskan bahwa ia masih berupaya mencapai kondisi fisik terbaiknya dan berharap bisa mencetak gol dalam jumlah yang lebih banyak seiring berjalannya musim.
Besiktas kini akan mengalihkan perhatian ke pertandingan-pertandingan liga berikutnya, dengan target mempertahankan performa kuat mereka setelah sukses memenangi derby di Kadikoy.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami