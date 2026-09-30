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FBL-EUR-NATIONS-CZE-ENGAFP
Yosua Arya
Diterjemahkan oleh

'Umpan brilian' - Thomas Tuchel memuji Trent Alexander-Arnold setelah bintang Real Madrid itu bersinar dalam penampilan comeback yang sudah lama dinantikan bersama Inggris

T. Alexander-Arnold
England
T. Tuchel
Czechia vs England
UEFA Nations League A

Trent Alexander-Arnold kembali ke starting XI Inggris dengan penuh gaya setelah mencatatkan assist penentu kemenangan saat melawan Republik Ceko di Praha. Bek Real Madrid itu membungkam kritik terhadapnya dan memberi Thomas Tuchel alasan kuat untuk akhirnya mempercayai kemampuan menyerang kelas dunianya di panggung internasional.

  • Bintang yang kembali unjuk gigi

    Alexander-Arnold tampil spektakuler saat kembali ke starting XI Inggris dalam laga krusial Liga Negara melawan Republik Ceko. Bek kanan Real Madrid itu menyumbang assist brilian untuk Gordon guna memecah kebuntuan di Praha. Inggris datang dengan tujuan memberi respons setelah kekalahan 3-2 yang mengecewakan dari juara bertahan Piala Dunia Spanyol di Wembley.

    Tuchel memberi Alexander-Arnold kesempatan menjadi starter untuk pertama kalinya sejak Oktober 2024, ketika ia tampil sebagai bek kiri di bawah pelatih interim Lee Carsley dalam kemenangan atas Finlandia. Pemain berusia 27 tahun itu menjadi bek kanan kesembilan yang berbeda yang digunakan Tuchel dalam 24 pertandingan. Meski sebelumnya sempat dicoret, termasuk tidak masuk dalam skuad Piala Dunia terbaru, Alexander-Arnold memanfaatkan kesempatan langka ini untuk membuat manajernya terkesan.

  • Czechia v England - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD2Getty Images Sport

    Membuktikan sebuah poin di Praha

    Inggris mendominasi penguasaan bola tetapi awalnya kesulitan membongkar pertahanan Ceko yang kukuh. Tuan rumah bermain dengan sepuluh orang setelah baru 25 menit laga berjalan ketika Pavel Sulc menerima kartu merah akibat tekel ceroboh terhadap Elliot Anderson.

    Dua menit memasuki babak kedua, bintang Madrid itu menghadirkan momen sihir murni. Setelah turun membantu untuk merebut kembali penguasaan bola, ia melepaskan umpan silang menggoda dengan kaki kanan yang melewati tiga pemain bertahan dan menemukan Gordon untuk menanduk bola dengan klinis sambil menukik.

    Tuchel cepat memuji kontribusi vital bek tersebut. Pelatih asal Jerman itu mengatakan kepada BBC Radio 5 Live: "Dia tampil sangat baik. Dia mencatatkan assist yang luar biasa. Secara keseluruhan, seperti semua pemain lainnya, dia tampil profesional, memiliki sikap yang sangat baik, dan membuat satu aksi penentu."

  • Perubahan taktik membuka potensi Alexander-Arnold

    Alexander-Arnold sudah lebih dulu menunjukkan niatnya lewat sprint sejauh 64 meter untuk mendukung serangan beberapa saat sebelum gol tercipta. Kemampuan kreatifnya yang unik tetap menjadi aset terbesarnya, meski pertanyaan soal soliditasnya dalam bertahan masih membayangi di latar belakang. Tuchel mengakui bahwa perubahan taktik yang halus membantu memaksimalkan jangkauan umpan mantan bintang Liverpool itu. 

    "Kami tidak pernah meragukan bahwa dia bisa menghasilkan assist-assist seperti ini," tambah Tuchel. "Posisi yang lebih dalam pada babak kedua lebih cocok untuknya dibandingkan posisi yang lebih tinggi pada babak pertama.

    "Secara keseluruhan, saya pikir kami menampilkan performa yang bagus dan profesional. Tentu saja, kartu merah, terutama kartu merah di awal pertandingan, memberi pengaruh yang sangat besar dalam laga ini. Itu terkadang membuat tugas menjadi sedikit lebih rumit secara psikologis."

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  • FBL-EUR-NATIONS-CZE-ENGAFP

    Merebut tempat starter permanen

    Setelah menunjukkan kemampuannya di bawah asuhan Tuchel, kini ia berharap bisa kembali tampil saat Inggris menghadapi Kroasia pada Sabtu. Inggris membutuhkan kemenangan dalam laga itu untuk menjaga harapan lolos ke fase gugur Nations League tetap hidup, karena saat ini mereka sejajar dengan Kroasia dengan raihan tiga poin.

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