Alexander-Arnold tampil spektakuler saat kembali ke starting XI Inggris dalam laga krusial Liga Negara melawan Republik Ceko. Bek kanan Real Madrid itu menyumbang assist brilian untuk Gordon guna memecah kebuntuan di Praha. Inggris datang dengan tujuan memberi respons setelah kekalahan 3-2 yang mengecewakan dari juara bertahan Piala Dunia Spanyol di Wembley.

Tuchel memberi Alexander-Arnold kesempatan menjadi starter untuk pertama kalinya sejak Oktober 2024, ketika ia tampil sebagai bek kiri di bawah pelatih interim Lee Carsley dalam kemenangan atas Finlandia. Pemain berusia 27 tahun itu menjadi bek kanan kesembilan yang berbeda yang digunakan Tuchel dalam 24 pertandingan. Meski sebelumnya sempat dicoret, termasuk tidak masuk dalam skuad Piala Dunia terbaru, Alexander-Arnold memanfaatkan kesempatan langka ini untuk membuat manajernya terkesan.