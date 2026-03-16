Umbro merayakan Hari St. Patrick dengan koleksi edisi terbatas bernuansa Irlandia yang kental dengan gaya keren
Umbro meluncurkan koleksi '17-3'
Koleksi '17-3' menampilkan kaus Irlandia bergaya retro, jaket olahraga, dan sepatu kets Speciali berwarna hijau mencolok untuk melengkapi penampilan sempurna di Hari St. Patrick, sebagai penghormatan kepada santo pelindung negara tersebut dan turut meramaikan perayaan global untuk memperingati hari tersebut pada tanggal 17 Maret.
Koleksi ini merupakan bagian dari kampanye 'Thread that Binds', yang merayakan warisan Irlandia dan "cara-cara di mana budaya Irlandia berubah, berpindah, dan merangkul perubahan", dengan penari asal LA Morgan Bullock, rapper dan penulis lagu Rejjie Snow, serta sesama warga Dublin, seniman multidisiplin Sean Atmos, yang menjadi model untuk koleksi ini.
- Umbro/GOAL
Kaos Irlandia ini memancarkan nuansa nostalgia
Dibuat dari bahan jacquard berwarna hijau yang kental dengan nuansa estetika tahun 90-an, kaus ini menampilkan desain mozaik yang mencolok di seluruh permukaannya, memadukan lambang berlian ganda ikonik Umbro dengan motif simpul Celtic. Lambang bertekstur menampilkan lambang Santo Patrick sebagai sentuhan Irlandia lainnya, sementara kerah rajutan datar dan ujung lengan menampilkan warna oranye, putih, dan hijau dari bendera negara tersebut.
Jaket dan sepatu kets melengkapi koleksi ini
Jaket olahraga dan sepasang sepatu kets Speciali juga menjadi bagian dari koleksi ini. Hadir dengan potongan klasik yang longgar dan kotak-kotak, jaket ini mengusung motif dan lambang yang sama dengan kausnya, sementara sepatu ketsnya terbuat dari suede hijau tua yang mencolok dan dilengkapi lidah sepatu yang besar dan dapat dilipat ke bawah—sebuah sentuhan retro khas era 90-an.
- Umbro
'Surat cinta untuk komunitas Irlandia'
"Koleksi ini merupakan ungkapan cinta bagi komunitas Irlandia, sebuah komunitas dan budaya yang telah lama menjalin ikatan erat dengan Umbro," kata Kepala Pemasaran Merek Global Umbro, Helene Hope. "Dengan menggunakan bahasa desain kontemporer Umbro untuk memadukan sentuhan arsip dengan ikonografi Irlandia, kami berhasil menciptakan koleksi edisi terbatas yang mengarah ke masa depan, sekaligus menghormati masa lalu."
Koleksi '17-3' kini tersedia untuk dibeli di umbro.co.uk dan toko-toko terpilih.
