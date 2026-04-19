Ultras VfB menyerang pendukung FCB! Bentrokan antarpendukung menjelang laga besar antara Stuttgart dan Bayern - dua polisi terluka

Dalam insiden tersebut, para pendukung Stuttgart dilaporkan telah mengintai para ultras Munich di titik kumpul mereka di Südkurvenplatz dan kemudian menyerang mereka. Para pendukung FCB pun membalasnya; ratusan pendukung, sebagian di antaranya juga mengenakan penutup wajah, berhadapan dengan mereka. Akibatnya, terjadi keributan hebat.

Polisi, yang mengerahkan ratusan petugas, juga terlibat dalam eskalasi tersebut. Saat berusaha mengisolasi Ultras VfB, dua petugas terluka. Situasi akhirnya dapat dikendalikan, sekitar 150 pendukung Stuttgart ditangkap. Menurut informasi Bild, beberapa di antaranya datang khusus ke München untuk kerusuhan tersebut.

Kelompok ultras 'Commando Cannstatt 1997' mengumumkan bahwa komunitas ultras kemungkinan besar akan melewatkan pertandingan tersebut akibat "tindakan kepolisian". Oleh karena itu, tidak akan ada dukungan terorganisir.

"Berdasarkan informasi terkini, terjadi bentrokan fisik antara Ultras VfB Stuttgart dan FC Bayern München. Polisi berhasil menenangkan situasi. Saat ini, sekitar 100 orang sedang menjalani tindakan kepolisian. Langkah selanjutnya akan dikoordinasikan dengan Kejaksaan," jelas juru bicara polisi Thomas Schelshorn kepada Bild.



