Seperti yang dikonfirmasi Hoeneß kepada Bild, ia berharap Per Mertesacker dapat menduduki sebuah jabatan di asosiasi tersebut. "Segala sesuatu yang dikatakan Per Mertesacker di televisi masuk akal. Ia tidak pernah menyinggung perasaan orang lain, namun tetap kritis. Jika seseorang bisa bertahan selama delapan tahun di Arsenal, pasti ia memiliki kemampuan—dan itulah yang kami butuhkan saat ini," kata bos Bayern tersebut.
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Uli Hoeneß tak bisa menahan antusiasmenya! Bos Bayern ini sudah punya kandidat favorit yang jelas untuk jabatan penting di DFB
Mertesacker telah memimpin dan mengembangkan akademi pemuda The Gunners selama delapan tahun, sebelum akhirnya mengundurkan diri dari jabatan tersebut atas kemauannya sendiri. Saat ini, ia bertindak sebagai pakar di ZDF dalam siaran langsung Piala Dunia. Mertesacker sendiri telah mengisyaratkan kesediaannya, jika DFB menghubunginya.
"Saya tertarik untuk suatu saat nanti bekerja di DFB dan memberikan kontribusi kepada sepak bola Jerman, yang telah memberi saya begitu banyak hal. Tentu saja saya siap untuk itu," kata pria berusia 41 tahun itu. Hoeneß kini juga menekankan bahwa hal ini sebaiknya terjadi secepatnya.
- IMAGO / Sportfoto Rudel
Uli Hoeneß: Mertesacker? "Orang-orang seperti inilah yang kita butuhkan saat ini"
"Sebagai mantan pemain profesional, dia memiliki pengalaman internasional yang luas. Dia selalu menunjukkan betapa baiknya dia dalam berinteraksi dengan orang lain. Dan: Dia tidak akan pernah melakukannya demi uang, melainkan karena dia tertarik untuk membangun dan memajukan sesuatu dengan penuh semangat. Orang-orang seperti inilah, yang telah berjuang keras untuk mencapai posisi mereka dan siap bekerja keras, yang kita butuhkan saat ini," kata pria berusia 74 tahun itu dengan penuh antusiasme.
Mertesacker berpotensi menggantikan Andreas Rettig sebagai Direktur Olahraga di DFB pada akhir tahun ini. Selama menjabat, Rettig bertanggung jawab atas bidang tim nasional dan akademi, dan akan mengundurkan diri dari jabatannya pada akhir tahun. Berkat pengalamannya di Arsenal, Mertesacker memiliki kompetensi yang sangat mumpuni di bidang ini.
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