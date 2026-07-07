Uli Hoeneß tak bisa menahan antusiasmenya! Bos Bayern ini sudah punya kandidat favorit yang jelas untuk jabatan penting di DFB

Mertesacker telah memimpin dan mengembangkan akademi pemuda The Gunners selama delapan tahun, sebelum akhirnya mengundurkan diri dari jabatan tersebut atas kemauannya sendiri. Saat ini, ia bertindak sebagai pakar di ZDF dalam siaran langsung Piala Dunia. Mertesacker sendiri telah mengisyaratkan kesediaannya, jika DFB menghubunginya.

"Saya tertarik untuk suatu saat nanti bekerja di DFB dan memberikan kontribusi kepada sepak bola Jerman, yang telah memberi saya begitu banyak hal. Tentu saja saya siap untuk itu," kata pria berusia 41 tahun itu. Hoeneß kini juga menekankan bahwa hal ini sebaiknya terjadi secepatnya.