Uli Hoeness menampik kemungkinan penjualan Michael Olise senilai €200 juta ke Liverpool, sementara petinggi Bayern Munich itu melontarkan kritik tajam terhadap aktivitas transfer The Reds

Dengan gaya blak-blakan yang khas, Hoeness tidak segan-segan saat menilai performa Liverpool belakangan ini dan investasi besar-besaran mereka di bursa transfer. The Reds telah menjalani musim yang sulit meski telah mengeluarkan dana yang signifikan, dan petinggi Bayern itu dengan cepat menekankan bahwa uang yang lebih banyak tidak selalu berarti hasil yang lebih baik.

“Liverpool sudah menghabiskan €500 juta tahun ini dan sedang menjalani musim yang sangat buruk. Kami tidak akan membantu mereka bermain lebih baik tahun depan,” kata Hoeness kepada para wartawan.