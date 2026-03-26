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Uli Hoeness menampik kemungkinan penjualan Michael Olise senilai €200 juta ke Liverpool, sementara petinggi Bayern Munich itu melontarkan kritik tajam terhadap aktivitas transfer The Reds
Bayern tetap teguh terkait masa depan Olise
Namun, Hoeness telah menegaskan bahwa keuntungan finansial tidak akan memengaruhi keputusan olahraga klub. Saat berbicara di Festival KI "data:unplugged" di Munster, pejabat klub yang telah lama menjabat itu menegaskan bahwa mempertahankan pemain sayap berusia 24 tahun tersebut sangat penting bagi kesuksesan tim di lapangan dan kepuasan basis penggemar global mereka yang sangat besar.
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Hoeness mengejek pengeluaran Liverpool
Dengan gaya blak-blakan yang khas, Hoeness tidak segan-segan saat menilai performa Liverpool belakangan ini dan investasi besar-besaran mereka di bursa transfer. The Reds telah menjalani musim yang sulit meski telah mengeluarkan dana yang signifikan, dan petinggi Bayern itu dengan cepat menekankan bahwa uang yang lebih banyak tidak selalu berarti hasil yang lebih baik.
“Liverpool sudah menghabiskan €500 juta tahun ini dan sedang menjalani musim yang sangat buruk. Kami tidak akan membantu mereka bermain lebih baik tahun depan,” kata Hoeness kepada para wartawan.
Mengutamakan penggemar daripada keuangan
Hoeness berpendapat bahwa tanggung jawab klub terletak pada para pendukungnya, bukan pada saldo rekening banknya. Ia menekankan bahwa identitas klub dibangun atas dasar daya saing dan kemampuan menghibur jutaan orang yang mendukung tim asal Bavaria ini di seluruh dunia.
“Kami bermain untuk para penggemar kami. Kami memiliki 430.000 anggota, jutaan penggemar di seluruh dunia, dan tidak akan banyak membantu mereka jika kami memiliki €200 juta di rekening bank tetapi justru bermain sepak bola yang lebih buruk setiap Sabtu karena hal itu,” tambah petinggi Bayern tersebut.
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Komitmen jangka panjang Olise
Olise telah menjadi sosok kunci di Munich sejak pindah dari Liga Premier, membuktikan bahwa antusiasme yang mengelilingi kepindahannya awalnya memang beralasan. Dengan kontraknya saat ini di Allianz Arena yang akan berakhir pada 2029, Bayern berada dalam posisi yang sangat kuat dalam hal menegosiasikan atau menolak minat dari klub-klub lain seperti Liverpool.
Kecuali jika ada perubahan sikap yang drastis dari petinggi Bayern, Liverpool harus mengalihkan perhatian mereka ke tempat lain dalam upaya mencari talenta penyerang baru untuk musim 2026-27.