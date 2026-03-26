Uli Hoeness membantah kabar penjualan Michael Olise senilai €200 juta ke Liverpool, sementara petinggi Bayern Munich itu melontarkan kritik tajam terhadap aktivitas transfer The Reds
Bayern tetap teguh soal masa depan Olise
Namun, Hoeness telah menegaskan bahwa keuntungan finansial tidak akan memengaruhi keputusan olahraga klub. Dalam pidatonya di Festival KI "data:unplugged" di Münster, pejabat klub yang telah lama menjabat itu menegaskan bahwa mempertahankan pemain sayap berusia 24 tahun itu sangat penting bagi kesuksesan tim di lapangan dan kepuasan basis penggemar global mereka yang sangat besar.
Hoeness mengejek pengeluaran Liverpool
Dengan gaya blak-blakan yang khas, Hoeness tidak segan-segan dalam menilai performa Liverpool belakangan ini serta investasi besar-besaran mereka di bursa transfer. The Reds telah menjalani musim yang sulit meski telah mengeluarkan dana yang signifikan, dan bos Bayern itu langsung menyoroti bahwa uang yang lebih banyak tidak selalu berarti hasil yang lebih baik.
“Liverpool telah menghabiskan €500 juta tahun ini dan mengalami musim yang sangat buruk. Kami tidak akan membantu mereka bermain lebih baik tahun depan,” kata Hoeness kepada para wartawan.
Mengutamakan penggemar daripada keuntungan
Hoeness berpendapat bahwa tanggung jawab klub terletak pada para pendukungnya, bukan pada saldo rekening banknya. Ia menekankan bahwa identitas klub dibangun atas dasar daya saing dan kemampuan menghibur jutaan orang yang mendukung tim asal Bavaria ini di seluruh dunia.
“Kami bermain untuk para penggemar kami. Kami memiliki 430.000 anggota, kami memiliki jutaan penggemar di seluruh dunia, dan hal itu tidak banyak membantu mereka jika kami memiliki €200 juta di bank tetapi justru bermain sepak bola yang lebih buruk setiap Sabtu karena hal itu,” tambah bos Bayern tersebut.
Komitmen jangka panjang Olise
Olise telah menjadi sosok kunci di Munich sejak pindah dari Liga Premier, membuktikan bahwa antusiasme yang mengiringi kepindahannya memang beralasan. Dengan kontraknya di Allianz Arena yang masih berlaku hingga 2029, Bayern berada dalam posisi yang sangat menguntungkan dalam hal menegosiasikan atau menolak tawaran dari klub-klub lain seperti Liverpool.
Kecuali jika ada perubahan drastis dari petinggi Bayern, Liverpool harus mengalihkan perhatian mereka ke tempat lain dalam upaya mencari talenta penyerang baru untuk musim 2026-27.