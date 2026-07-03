Uli Hoeneß memang benar! Julian Nagelsmann dengan sadar telah melangkah menuju kehancurannya sendiri - dan kini harus berubah

Di Piala Dunia, yang dibutuhkan bukanlah pelatih ajaib dengan ide-ide kreatif dalam susunan pemain atau formasi, melainkan sebuah tim agar Jerman bisa meraih kesuksesan. Hal itu tidak terlihat—dan itulah sebabnya semuanya berantakan. “Masih terlalu dini baginya untuk menduduki posisi itu,” kata Matthäus setelahnya mengenai Nagelsmann. “Mungkin dia bisa melakukannya dalam 10 atau 15 tahun lagi, setelah mengumpulkan lebih banyak pengalaman,” tambahnya, meskipun Matthäus sendiri tampaknya tidak yakin bahwa Nagelsmann layak diberi kesempatan lagi di masa depan yang jauh.

Yang sudah dilupakan banyak orang: Bahkan FC Bayern pun sempat ingin memberikan kesempatan kedua kepada Nagelsmann. Ketika FCB membutuhkan pengganti Thomas Tuchel pada tahun 2024, klub tersebut bernegosiasi dengan pelatih timnas Jerman itu, namun ia lebih memilih untuk menyelesaikan kontraknya di DFB. Sebagai gantinya, Bayern mendatangkan Vincent Kompany, yang sejauh ini terbukti menjadi pilihan yang tepat. Pelatih asal Belgia itu tampil di depan publik sebagai semacam “Anti-Nagelsmann”, yang tidak menjelaskan trik-trik taktis, tidak membentak wartawan, dan tidak mengkritik pemainnya satu per satu.

Namun, Hansi Flick telah membuktikan bahwa kegagalan telak di Piala Dunia tidak harus menjadi akhir dari karier kepelatihan yang sukses. Pada turnamen 2022, ia dan timnya mengalami kegagalan dengan cara yang sama memalukannya seperti yang dialami timnas Jerman saat ini. Satu setengah tahun kemudian, secara mengejutkan ia mendapat tawaran pekerjaan di FC Barcelona, membuat tim Catalan itu bermain dengan gaya menyerang dan menarik, serta meraih gelar nasional secara berturut-turut bersama timnya. Nagelsmann baru berusia 38 tahun dan masih bisa membawa klub besar meraih kesuksesan besar – tetapi hanya jika ia belajar dari kesalahan yang ia buat sebagai pelatih timnas Jerman.