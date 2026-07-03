Sepuluh tahun lalu, Julian Nagelsmann untuk pertama kalinya duduk di bangku pelatih sebagai kepala pelatih di TSG 1899 Hoffenheim. Klub Bundesliga tersebut menunjuk pria yang saat itu berusia 28 tahun sebagai pelatih kepala dan melambungkan nama pelatih tim junior A yang sebelumnya tidak dikenal itu ke sorotan publik. Kenaikan karier yang terjadi setelahnya sangat pesat dan berlangsung dengan sangat cepat: Setelah menjalani masa transisi yang sukses di RB Leipzig, Nagelsmann bergabung dengan FC Bayern München pada tahun 2021, namun di sana ia hanya meraih gelar juara liga seperti yang sudah diperkirakan, tanpa prestasi lebih lanjut. Pada Maret 2023, Bayern memecat Nagelsmann – dan pemecatannya dari DFB tak terelakkan lagi setelah penampilan memalukan di Piala Dunia. Sosok yang dulu menjadi yang paling diminati di pasar pelatih Jerman kini telah kehilangan banyak nilainya di panggung internasional – dan Nagelsmann sendiri yang sebagian besar bertanggung jawab atas hal ini.
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Uli Hoeneß memang benar! Julian Nagelsmann dengan sadar telah melangkah menuju kehancurannya sendiri - dan kini harus berubah
"Segala sesuatunya telah dilakukan dengan salah di Piala Dunia ini," demikian penilaian Lothar Matthäus dalam surat kabar Bild. Pemain dengan penampilan terbanyak untuk tim nasional Jerman ini termasuk di antara banyak mantan pemain yang, secara mengejutkan, dengan suara bulat mendesak agar Nagelsmann segera dicopot dari jabatannya sebagai pelatih tim nasional. "Dia tidak membuat tim ini menjadi lebih baik, malah menimbulkan banyak masalah," demikian poin-poin yang dikemukakan Matthäus untuk menentang sang pelatih. Tim ini sebenarnya memiliki kualitas yang jauh lebih baik daripada yang ditunjukkan di Amerika Utara dalam pertandingan melawan Pantai Gading, Ekuador, dan Paraguay. Memang kualitas tersebut belum tentu cukup untuk menjadi juara dunia – tetapi sudah cukup untuk, misalnya, mengalahkan negara berpenduduk tujuh juta jiwa dari Amerika Selatan. Kegagalan dalam hal ini harus menjadi tanggung jawab Nagelsmann.
- AFP
Bagi Uli Hoeneß, kegagalan memalukan di Piala Dunia ini bukanlah hal yang mengejutkan
Namun, kegagalan memalukan di Piala Dunia itu sebenarnya tidak sepenuhnya mengejutkan bagi semua orang – apalagi bagi Uli Hoeneß. Mantan bos Bayern Munich, yang masih memiliki pengaruh besar di klub juara terbanyak Jerman itu, sudah membunyikan lonceng peringatan hampir enam minggu sebelum turnamen dimulai: "Jika Jerman berhasil menjadi sebuah tim, meskipun pelatihnya tidak berhasil memainkan susunan pemain yang sama dua kali berturut-turut – maka kita punya peluang," katanya kepada Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. "Menjadi sebuah tim" – itulah tepatnya yang pada akhirnya tidak berhasil dilakukan oleh tim DFB. Dan untuk hal itu, Julian Nagelsmann harus bertanggung jawab.
Pada musim semi, menurut pengakuannya sendiri, ia melakukan "diskusi peran" dengan para pemainnya menjelang Piala Dunia. Di sana, misalnya, Oliver Baumann ditempatkan sebagai kiper utama, Deniz Undav sebagai pemain pengganti, dan Joshua Kimmich sekali lagi sebagai bek kanan. Dalam pertandingan di mana Jerman tersingkir dari Piala Dunia 2026, Manuel Neuer justru menjadi kiper utama, Deniz Undav masuk dalam starting eleven, dan Joshua Kimmich berusaha sia-sia untuk memberikan dorongan penting di lini tengah. Dapat dibayangkan bahwa keputusan pelatih tim nasional seperti itu menimbulkan perdebatan, geleng-geleng kepala, dan kekecewaan di dalam skuad. Dengan cara seperti itu, tidak mungkin membentuk tim yang solid dan mampu bersaing memperebutkan gelar.
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Julian Nagelsmann mirip dengan panutannya, Pep Guardiola
Penempatan pemain di masing-masing posisi dalam tim merupakan salah satu hal yang kontroversial, sedangkan orientasi taktis tim merupakan hal lain yang menimbulkan banyak tanda tanya selama Piala Dunia. Saat menghadapi lawan yang bermain defensif, bola mengalir ke sayap tanpa tekanan besar atau momen kejutan, di mana Florian Wirtz dan Leroy Sané hampir selalu harus melakukan dribel melawan dua pemain lawan – dan banyak di antara mereka yang gagal dalam tugas tersebut. Apakah ada intervensi dari luar, atau perubahan rencana? Tidak. “Laju permainan kami terlalu lambat,” kata Nagelsmann setelah tersingkir dari Piala Dunia, sambil menambahkan: “Tempo permainannya kurang.”
Dalam kegigihannya mempertahankan ide sendiri, meskipun ide tersebut tidak membuahkan hasil, serta dalam kerumitan bahasa yang digunakan untuk menjelaskan pendekatan taktisnya, Julian Nagelsmann sangat mirip dengan panutannya, Pep Guardiola. Pelatih asal Spanyol itu meraih segudang gelar bersama Manchester City, tetapi ia juga berulang kali menonjol karena, dalam pertandingan-pertandingan penting seperti final Liga Champions 2021 yang kalah 0-1 dari Chelsea, ia ingin mengejutkan lawan dengan pendekatan yang tidak biasa – dan hal itu berakhir dengan kegagalan yang mengerikan. Nagelsmann sudah menarik perhatian negatif sejak November 2023, ketika ia menurunkan Kai Havertz—penyerang utama di Piala Dunia yang mencetak tiga gol—sebagai bek kiri. Dan dalam turnamen tersebut, Jerman tiba-tiba beralih ke formasi 5-4-1 saat berhadapan dengan Ekuador, di mana Leroy Sané harus membantu di sisi kanan pertahanan. “Pelatih tim nasional kami mengira dia yang memenangkan pertandingan. Tidak, timlah yang memenangkan pertandingan,” kata Hoeneß sebelum turnamen dimulai – dan ternyata ia benar. “Dia bukanlah orang yang menemukan sepak bola,” kata Matthäus sependapat.
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Julian Nagelsmann harus belajar dari kesalahannya
Di Piala Dunia, yang dibutuhkan bukanlah pelatih ajaib dengan ide-ide kreatif dalam susunan pemain atau formasi, melainkan sebuah tim agar Jerman bisa meraih kesuksesan. Hal itu tidak terlihat—dan itulah sebabnya semuanya berantakan. “Masih terlalu dini baginya untuk menduduki posisi itu,” kata Matthäus setelahnya mengenai Nagelsmann. “Mungkin dia bisa melakukannya dalam 10 atau 15 tahun lagi, setelah mengumpulkan lebih banyak pengalaman,” tambahnya, meskipun Matthäus sendiri tampaknya tidak yakin bahwa Nagelsmann layak diberi kesempatan lagi di masa depan yang jauh.
Yang sudah dilupakan banyak orang: Bahkan FC Bayern pun sempat ingin memberikan kesempatan kedua kepada Nagelsmann. Ketika FCB membutuhkan pengganti Thomas Tuchel pada tahun 2024, klub tersebut bernegosiasi dengan pelatih timnas Jerman itu, namun ia lebih memilih untuk menyelesaikan kontraknya di DFB. Sebagai gantinya, Bayern mendatangkan Vincent Kompany, yang sejauh ini terbukti menjadi pilihan yang tepat. Pelatih asal Belgia itu tampil di depan publik sebagai semacam “Anti-Nagelsmann”, yang tidak menjelaskan trik-trik taktis, tidak membentak wartawan, dan tidak mengkritik pemainnya satu per satu.
Namun, Hansi Flick telah membuktikan bahwa kegagalan telak di Piala Dunia tidak harus menjadi akhir dari karier kepelatihan yang sukses. Pada turnamen 2022, ia dan timnya mengalami kegagalan dengan cara yang sama memalukannya seperti yang dialami timnas Jerman saat ini. Satu setengah tahun kemudian, secara mengejutkan ia mendapat tawaran pekerjaan di FC Barcelona, membuat tim Catalan itu bermain dengan gaya menyerang dan menarik, serta meraih gelar nasional secara berturut-turut bersama timnya. Nagelsmann baru berusia 38 tahun dan masih bisa membawa klub besar meraih kesuksesan besar – tetapi hanya jika ia belajar dari kesalahan yang ia buat sebagai pelatih timnas Jerman.
Karier Julian Nagelsmann sebagai pelatih:
2013–2016 TSG 1899 Hoffenheim U19 2016–2019 TSG 1899 Hoffenheim 2019–2021 RB Leipzig 2021–2023 Bayern München sejak 2023 Jerman
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