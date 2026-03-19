"Uli Hoeneß-lah yang sangat meyakinkan saya": Mantan bintang Bayern München itu menolak tawaran Real Madrid dan FC Barcelona

Seperti yang ia jelaskan pada Kamis malam dalam acara "Triple – der Hagedorn-Fussballtalk" di Sky, Ballack saat itu juga menerima tawaran dari Real Madrid. Pemain yang saat itu berusia 25 tahun baru saja menjalani musim yang luar biasa bersama Bayer Leverkusen; bersama tim tersebut, ia nyaris meraih gelar juara Bundesliga dan berhasil melaju ke final Liga Champions. Pertandingan final itu sayangnya berakhir dengan kekalahan 1-2 dari Real Madrid. Selain itu, Ballack membawa timnas Jerman hingga final Piala Dunia 2002, yang sayangnya ia lewatkan karena skorsing kartu kuning. Tanpa sang gelandang, Jerman kalah 0-2 dari Brasil yang diperkuat bintang-bintang seperti Ronaldo, Ronaldinho, dan Rivaldo.

"Karena berbagai alasan," Ballack akhirnya memutuskan untuk bergabung dengan Bayern, jelasnya. "Uli Hoeneß lah yang saat itu meyakinkan saya." Presiden Kehormatan saat ini dan mantan Direktur Olahraga FCB itu sangat ingin pemain timnas Jerman itu berada di Munich. "Saya masih relatif muda dan tentu saja mudah dipengaruhi," kata Ballack, untuk siapa Bayern mentransfer biaya transfer sebesar enam juta euro ke Leverkusen.

Selain bujukan dari Hoeneß, alasan penting lainnya adalah bahwa Ballack sudah memikirkan Piala Dunia 2006 di kandang sendiri. Menjelang turnamen tersebut, ia sangat ingin bermain di klub terbesar Jerman; keputusan akhirnya jatuh pada Bayern dan bukan melawan Real.