Mantan kapten tim nasional Jerman, Michael Ballack, mengungkapkan bahwa pada musim panas 2002, ia sebenarnya bisa saja pindah ke Real Madrid alih-alih ke FC Bayern München.
"Uli Hoeneß-lah yang sangat meyakinkan saya": Mantan bintang Bayern München itu menolak tawaran Real Madrid dan FC Barcelona
Seperti yang ia jelaskan pada Kamis malam dalam acara "Triple – der Hagedorn-Fussballtalk" di Sky, Ballack saat itu juga menerima tawaran dari Real Madrid. Pemain yang saat itu berusia 25 tahun baru saja menjalani musim yang luar biasa bersama Bayer Leverkusen; bersama tim tersebut, ia nyaris meraih gelar juara Bundesliga dan berhasil melaju ke final Liga Champions. Pertandingan final itu sayangnya berakhir dengan kekalahan 1-2 dari Real Madrid. Selain itu, Ballack membawa timnas Jerman hingga final Piala Dunia 2002, yang sayangnya ia lewatkan karena skorsing kartu kuning. Tanpa sang gelandang, Jerman kalah 0-2 dari Brasil yang diperkuat bintang-bintang seperti Ronaldo, Ronaldinho, dan Rivaldo.
"Karena berbagai alasan," Ballack akhirnya memutuskan untuk bergabung dengan Bayern, jelasnya. "Uli Hoeneß lah yang saat itu meyakinkan saya." Presiden Kehormatan saat ini dan mantan Direktur Olahraga FCB itu sangat ingin pemain timnas Jerman itu berada di Munich. "Saya masih relatif muda dan tentu saja mudah dipengaruhi," kata Ballack, untuk siapa Bayern mentransfer biaya transfer sebesar enam juta euro ke Leverkusen.
Selain bujukan dari Hoeneß, alasan penting lainnya adalah bahwa Ballack sudah memikirkan Piala Dunia 2006 di kandang sendiri. Menjelang turnamen tersebut, ia sangat ingin bermain di klub terbesar Jerman; keputusan akhirnya jatuh pada Bayern dan bukan melawan Real.
Michael Ballack sebenarnya bisa saja meninggalkan FC Bayern pada tahun 2004 untuk bergabung dengan FC Barcelona
Ballack bertahan di Munich selama empat tahun, hingga Piala Dunia 2006 di Jerman, di mana ia berhasil membawa timnas Jerman meraih peringkat ketiga sebagai kapten. Ia tiga kali menjadi juara Bundesliga bersama Bayern Munich, serta meraih tiga gelar Piala DFB. Dalam 157 penampilannya untuk Bayern, ia mencetak 62 gol.
Pada 2006, setelah kontraknya berakhir, ia dengan sengaja "tidak kembali ke kantor Uli Hoeneß—karena saya tahu, dia memiliki kemampuan untuk membujuk saya lagi," kata pria yang kini berusia 49 tahun itu. Ballack saat itu "telah mengambil keputusan untuk mencoba hal lain lagi," dan pindah ke Chelsea FC tanpa biaya transfer.
Apakah ia pernah menyesal tidak menerima tawaran dari Real Madrid? "Saya sudah sadar bahwa kesempatan ini mungkin tidak akan datang lagi," kenang Ballack, lalu mengungkapkan bahwa pada 2004 ia juga memiliki kesempatan untuk pindah ke rival abadi Real, FC Barcelona. "Kami mengalami masalah dengan Bayern dan sudah sangat dekat - tetapi itu pun akhirnya tidak berhasil," kata pemain yang telah 98 kali membela tim nasional itu.
Saat itu, Bayern baru saja melewati musim 2003/04 yang mengecewakan dan tanpa gelar, di mana Ballack dan kawan-kawan hanya menjadi runner-up di belakang Werder Bremen. Selain itu, mereka tersingkir di perempat final Piala DFB oleh Alemannia Aachen yang saat itu bermain di liga kedua, sementara di Liga Champions, perjalanan mereka berakhir di babak 16 besar melawan Real.
Lennart Karl, anak didik Ballack, untuk pertama kalinya dipanggil ke timnas Jerman: "Ini bukanlah hal yang bisa dianggap remeh"
Saat ini, selain bekerja sebagai pakar sepak bola di DAZN, Ballack juga menjadi penasihat bagi talenta muda Bayern, Lennart Karl. Pemain berusia 18 tahun itu, yang diketahui ingin bermain untuk Real Madrid suatu hari nanti, untuk pertama kalinya dipanggil oleh pelatih timnas Jerman Julian Nagelsmann ke skuad timnas senior Jerman pada hari Kamis.
"Tidaklah mudah untuk dipanggil pada usia yang begitu muda," kata Ballack mengenai kehormatan besar bagi anak didiknya. "Dia telah mengalami kemajuan pesat dari tim U-17, melewati tim U-19 karena dia cepat beradaptasi dalam latihan, Bayern telah mengenali kualitasnya, dan dia juga membuktikannya dengan mencetak gol di Bundesliga dan Liga Champions."
Karl kini harus menghadapi "persaingan, dan itu memang harus dia lakukan. Tak peduli seberapa muda usianya, seseorang juga butuh kualitas, dan dia memilikinya; kalau tidak, dia takkan masuk skuad." Pemain muda berbakat ini berpotensi merayakan debut internasionalnya pada 27 Maret, saat timnas Jerman bertanding melawan Swiss di Basel. Tiga hari kemudian, ada laga uji coba di Stuttgart melawan Ghana.
Dengan pemanggilannya untuk pertandingan internasional bulan Maret, peluang Karl untuk dinominasikan ke Piala Dunia musim panas ini pun semakin besar.
Perjalanan Karier Michael Ballack sebagai Pemain Profesional
Periode
Klub
Pertandingan
1995 - 1997
Chemnitzer FC
51 (10 gol)
1997 - 1999
1. FC Kaiserslautern
57 (4 gol)
1999 - 2002 / 2010 - 2012
Bayer Leverkusen
155 (42 gol)
2002 - 2006
FC Bayern München
157 (62 gol)
2006–2010
FC Chelsea
167 (26 gol)