Uli Hoeneß dilaporkan telah memainkan peran penting: FC Bayern berhasil mengamankan perpanjangan kontrak penting bagi pemain kuncinya

Pemain asal Austria itu dikabarkan meminta gaji sekitar 15 juta euro per tahun. Ketika angka-angka yang beredar—yang kemudian dibantah oleh sang pemain sendiri sebagai sekadar dongeng—terungkap ke publik, Hoeneß melontarkan kritik keras di hadapan publik menjelang leg kedua semifinal Liga Champions melawan PSG.

"Jika kita membaca apa yang dilaporkan mengenai gaji dan tuntutannya, kita harus melihatnya secara proporsional: Konny adalah pemain yang sangat saya hargai. Dia sangat penting bagi tim, begitu pula bagi citra klub di mata publik. Dia bekerja sangat keras untuk tim. Tapi dia memang bukan Maradona,” kata Hoeneß saat itu kepada DAZN: “Gaji yang dia terima saat ini hanya bisa ditawarkan oleh sangat sedikit klub di Eropa. Saya tidak tahu apa yang secara konkret ditawarkan oleh Max (Eberl, catatan red.) dan Christoph (Freund, catatan red.) kepadanya, tapi pasti bukan yang diminta oleh penasihatnya pada awalnya.”

Laimer bergabung dengan Bayern Munich dari RB Leipzig pada tahun 2023 tanpa biaya transfer. Awalnya, dia direncanakan sebagai alternatif untuk posisi gelandang tengah, namun kini dia telah merebut posisi inti sebagai bek sayap kanan, yang juga dapat diturunkan di sisi kiri jika diperlukan. Dengan dedikasinya dan daya lari yang kuat, dia selalu menjadi pemain yang tak tergantikan bagi pelatih Bayern, Vincent Kompany.

Namun, bagi Hoeneß hal ini sudah jelas: “Ini tidak ada hubungannya dengan kebijakan dasar kami, melainkan penilaian realistis terhadap nilai olahraga dan ekonominya. Nilainya memang tinggi—tetapi tentu saja bukan sekelas Harry Kane.” Sementara itu, Laimer lebih mementingkan “penghargaan” dalam negosiasi tersebut, seperti yang ia tekankan pada awal April.

Pada akhir Mei, menurut Sport1, Hoeneß dilaporkan kembali turun tangan secara langsung dalam negosiasi kontrak tersebut — dan berhasil. Dalam pembicaraan dengan penasihat Laimer, bos klub tersebut telah menjelaskan batas-batas finansial yang jelas dari juara berulang kali itu kepada rombongan pemain asal Austria tersebut terkait kontrak baru.

Kini, negosiasi tersebut telah mencapai kesepakatan yang sukses dan Laimer untuk sementara akan tetap di München. Menurut kicker, ia akan menerima kenaikan gaji yang moderat.