Ujian yang tak boleh gagal... Arbeloa menyusun strategi pertahanan untuk menghadapi serangan gencar Bayern

Dalam laporan analisis prapertandingan, surat kabar Sport mengidentifikasi kunci pertahanan Real Madrid di tengah absennya pemain yang paling berpengaruh: kiper Thibaut Courtois.

Surat kabar tersebut mengatakan: "Arbeloa berpendapat bahwa kunci utama untuk bertahan menghadapi mesin pencetak gol Bayern adalah pemain Brasil, Éder Militão. Bek Brasil ini dianggap sebagai pilihan utama tanpa ragu, berkat karakteristik fisiknya serta kemampuannya dalam membaca permainan dan menangani situasi satu lawan satu yang rumit."

Ketergantungan Arbeloa pada Militão tidak muncul begitu saja, melainkan dari keyakinan bahwa pertandingan sebesar ini sering kali ditentukan oleh detail-detail pertahanan, terutama saat menghadapi tim yang telah mencetak 100 gol musim ini di Bundesliga, dengan rata-rata mencetak hampir empat gol per pertandingan.

