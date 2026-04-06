Ujian yang tak boleh gagal... Arbeloa menyusun strategi pertahanan untuk menghadapi serangan gencar Bayern

Pelatih Al-Meringi menemukan kunci untuk mengunci pertahanan

Real Madrid akan menghadapi salah satu laga tersulitnya musim ini, dalam ujian di ajang Eropa yang tak memberi ruang untuk kesalahan, di mana Bayern Munich tampil sebagai kekuatan serangan yang mematikan dengan catatan gol yang luar biasa.

Pelatih Real Madrid, Alvaro Arbeloa, harus mencari solusi pertahanan terbaik untuk menghentikan serangan Bayern yang sangat kuat.

Bayern Munich akan bertandang ke markas Real Madrid besok Selasa dalam leg pertama perempat final Liga Champions, di Stadion Bernabéu.

  • Militao... Batu Penjuru

    Dalam laporan analisis prapertandingan, surat kabar Sport mengidentifikasi kunci pertahanan Real Madrid di tengah absennya pemain yang paling berpengaruh: kiper Thibaut Courtois.

    Surat kabar tersebut mengatakan: "Arbeloa berpendapat bahwa kunci utama untuk bertahan menghadapi mesin pencetak gol Bayern adalah pemain Brasil, Éder Militão. Bek Brasil ini dianggap sebagai pilihan utama tanpa ragu, berkat karakteristik fisiknya serta kemampuannya dalam membaca permainan dan menangani situasi satu lawan satu yang rumit."

    Ketergantungan Arbeloa pada Militão tidak muncul begitu saja, melainkan dari keyakinan bahwa pertandingan sebesar ini sering kali ditentukan oleh detail-detail pertahanan, terutama saat menghadapi tim yang telah mencetak 100 gol musim ini di Bundesliga, dengan rata-rata mencetak hampir empat gol per pertandingan.

  • Serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya

    Surat kabar tersebut melanjutkan: "Statistik yang diraih Bayern Munich musim ini membuat lawan mana pun berada di bawah tekanan yang sangat besar. Tim asal Jerman ini tidak hanya mendominasi, tetapi juga mampu menerjemahkannya menjadi banyak gol, sehingga setiap kelengahan di lini pertahanan akan sangat merugikan."

    Surat kabar tersebut menambahkan: "Kenyataan ini memaksa Real Madrid untuk menerapkan organisasi pertahanan yang ketat, di mana tidak ada ruang untuk mengambil risiko atau bersikap lengah. Analisis taktis menunjukkan perlunya mempersempit ruang gerak dan membatasi pergerakan cepat, yang merupakan keunggulan tim Bavaria."

  • Kembalinya yang menentukan pada waktu yang tepat

    Pertandingan ini bertepatan dengan kembalinya Militão dari cedera, yang memberikan dorongan moral dan teknis yang besar bagi tim pelatih. Pemain ini tampak dalam kondisi siap untuk memimpin barisan belakang, memanfaatkan kekuatan fisik dan kecepatannya dalam mengantisipasi umpan-umpan panjang serta duel-duel langsung. Kehadirannya mengembalikan keseimbangan pertahanan tim, dan memberikan rekan-rekannya kepercayaan diri tambahan saat menghadapi salah satu lini serang terkuat di benua ini.

  • Taruhan pada ketangguhan

    Sport melanjutkan: "Rencana yang dipimpin oleh Arbeloa berfokus pada ketangguhan dan disiplin, dalam menghadapi tim yang tidak memberi lawan banyak kesempatan untuk bernapas lega".

    Ia menambahkan bahwa "tujuannya jelas: menutup ruang, meminimalkan kesalahan, dan mengandalkan Militão sebagai 'pengunci' pertahanan yang mampu menahan tekanan."

    Pada malam Eropa sebesar ini, detail-detail kecil yang menentukan, dan satu kesalahan pun bisa berakibat fatal saat menghadapi tim yang terbiasa menghukum lawannya tanpa ampun.