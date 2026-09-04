'Ujian pamungkas!' - Gary Neville membuat prediksi berani untuk Arsenal vs Chelsea saat Xabi Alonso membawa Chelsea yang sedang melesat ke Emirates

Chelsea saat ini tengah menikmati kebangkitan yang kuat di bawah Alonso, bangkit dari finis mengecewakan di posisi ke-10 musim lalu. Chelsea meraih kemenangan 3-2 atas Fulham sebelum menang tipis atas Brighton dalam laga seru 4-3 pada akhir pekan.

Terlepas dari ketajaman serangan itu, Neville merasa struktur permainan Arsenal akan memberi mereka keunggulan. Pundit itu menilai gaya terbuka tim tamu bisa langsung menguntungkan sang juara.

Neville berkata: "Mereka tidak akan bertahan dengan cara yang sama seperti Villa sehingga saya pikir Arsenal justru mungkin akan semakin percaya diri dengan peluang mereka saat menyerang melawan Chelsea, tetapi mereka juga harus waspada terhadap fakta bahwa Chelsea punya beberapa pemain menyerang yang fantastis. Itulah yang membuat ini benar-benar menarik. Saya pikir Arsenal akan memenangkan pertandingan ini, tetapi ini adalah ujian yang sangat bagus bagi mereka dan momen yang sangat bagus untuk melihat Chelsea di masa-masa awal Xabi Alonso.

"Mereka sangat menarik dalam dua pertandingan pertama mereka, tetapi ini adalah ujian terbesar bagi mereka melawan sang juara yang tidak sering membuat kesalahan. Saya tidak sabar menantikannya, saya pikir ini akan menjadi pertandingan yang sangat bagus. Dan saya pikir Arsenal akan benar-benar menantikannya. Ini akan menunjukkan banyak hal kepada kita tentang posisi Arsenal dan Chelsea karena saya menempatkan mereka di peringkat pertama dan kedua."