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'Ujian pamungkas!' - Gary Neville membuat prediksi berani untuk Arsenal vs Chelsea saat Xabi Alonso membawa Chelsea yang sedang melesat ke Emirates
Arsenal bersiap menghadapi ujian derby London
Neville menjagokan Arsenal untuk mengalahkan Chelsea dalam derby London yang sangat dinanti pada hari Minggu. Kedua tim menghadapi laga ini di Emirates Stadium dengan bekal start sempurna di musim baru.
Chelsea asuhan Alonso muncul sebagai kandidat awal juara setelah banjir gol dalam laga-laga pembuka mereka. Namun, Neville menilai tuan rumah akan terbukti terlalu kuat dan memprediksi kemenangan 2-0 untuk sang juara bertahan. Arsenal memulai upaya mempertahankan gelar mereka dengan kemenangan rutin 3-0 atas Coventry City yang baru promosi, sebelum mengalahkan Aston Villa 1-0 berkat gol penentu kemenangan Bukayo Saka.
- AFP
Neville memuji ancaman serangan Chelsea
Legenda Manchester United itu meyakini lini depan Chelsea akan menimbulkan masalah, tetapi pada akhirnya ia lebih menjagokan ketangguhan pertahanan Arsenal. Berbicara di podcast Sky Sports, Neville menyoroti perbedaan taktik antara tim Alonso dan lawan-lawan Arsenal sebelumnya.
"Saya pikir Arsenal akan menyadari Chelsea punya pemain-pemain menyerang yang lebih baik daripada Aston Villa, jadi mereka harus waspada dan sigap," jelas Neville. "Tetapi saya pikir Villa adalah tim paling terorganisir di liga selain Arsenal, saya pikir mereka benar-benar sangat terorganisir dan ditempa dengan sangat baik oleh Unai Emery. Chelsea tidak seorganisir itu dan mereka juga tidak sedisiplin itu."
Ujian sesungguhnya bagi tim Alonso
Chelsea saat ini tengah menikmati kebangkitan yang kuat di bawah Alonso, bangkit dari finis mengecewakan di posisi ke-10 musim lalu. Chelsea meraih kemenangan 3-2 atas Fulham sebelum menang tipis atas Brighton dalam laga seru 4-3 pada akhir pekan.
Terlepas dari ketajaman serangan itu, Neville merasa struktur permainan Arsenal akan memberi mereka keunggulan. Pundit itu menilai gaya terbuka tim tamu bisa langsung menguntungkan sang juara.
Neville berkata: "Mereka tidak akan bertahan dengan cara yang sama seperti Villa sehingga saya pikir Arsenal justru mungkin akan semakin percaya diri dengan peluang mereka saat menyerang melawan Chelsea, tetapi mereka juga harus waspada terhadap fakta bahwa Chelsea punya beberapa pemain menyerang yang fantastis. Itulah yang membuat ini benar-benar menarik. Saya pikir Arsenal akan memenangkan pertandingan ini, tetapi ini adalah ujian yang sangat bagus bagi mereka dan momen yang sangat bagus untuk melihat Chelsea di masa-masa awal Xabi Alonso.
"Mereka sangat menarik dalam dua pertandingan pertama mereka, tetapi ini adalah ujian terbesar bagi mereka melawan sang juara yang tidak sering membuat kesalahan. Saya tidak sabar menantikannya, saya pikir ini akan menjadi pertandingan yang sangat bagus. Dan saya pikir Arsenal akan benar-benar menantikannya. Ini akan menunjukkan banyak hal kepada kita tentang posisi Arsenal dan Chelsea karena saya menempatkan mereka di peringkat pertama dan kedua."
- Getty Images
Prediksi dua teratas diuji
Neville sebelumnya menjagokan Arsenal dan Chelsea untuk finis sebagai dua tim teratas di liga musim ini, yang menambah bobot pada duel hari Minggu. Laga ini akan memberikan indikator awal yang krusial soal apakah Chelsea benar-benar bisa mempertahankan tantangan dalam perebutan gelar.
Mengungkap prediksi akhirnya di The Overlap, ia menyimpulkan: "Kami memilih Arsenal menang 2-0. Saya pikir Arsenal akan sangat siap dan kuat, mereka akan benar-benar agresif."
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